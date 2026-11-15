Giá xăng dầu hôm nay 15/11: Tăng giảm trái chiều

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tăng giảm trái chiều chủ yếu xuất phát từ những lo ngại ngày càng gia tăng về tình trạng dư thừa nguồn cung dầu mỏ trên thị trường toàn cầu. Bên cạnh đó, việc Washington ưu tiên các biện pháp phong tỏa và gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran đã góp phần làm dịu tâm lý lo ngại về nguy cơ xung đột tái bùng phát, qua đó tạo thêm sức ép đối với giá dầu.

Ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, nhận định: “Nếu như cách đây vài tháng, mối lo ngại lớn nhất của thị trường là nguy cơ thiếu hụt nguồn cung hàng hóa, thì hiện nay, tâm điểm lo ngại đã chuyển sang tình trạng dư thừa nguồn cung”.

Giá xăng dầu đi xuống. (Ảnh: Whichcar).

Bà Sugandha Sachdeva, nhà sáng lập Công ty nghiên cứu SS WealthStreet tại New Delhi (Ấn Độ), cho biết đà suy yếu của giá dầu còn chủ yếu do các dấu hiệu nhu cầu tại Mỹ giảm, khi lượng tồn kho dầu thô và nhiên liệu cho thấy triển vọng tiêu thụ tương đối trầm lắng.

Ở diễn biến khác, Ukraine tấn công khu vực cảng Ust-Luga trên biển Baltic, phía Tây Bắc Nga, gây hỏa hoạn và làm hư hại một phần hệ thống bồn chứa nhiên liệu. Đây là một trong những cửa ngõ xuất khẩu quan trọng của Nga đối với dầu thô, sản phẩm dầu mỏ, ngũ cốc và nhiều loại hàng hóa khác.

Những vụ tấn công này đang tạo thêm sức ép tăng giá dầu. Giới đầu tư dường như ngày càng mất kiên nhẫn trước những thông tin lặp lại về triển vọng hòa bình.

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu bị hạn chế bởi số liệu OPEC+ cho thấy sản lượng dầu thô của nhóm tăng trong tháng 10, chủ yếu nhờ Saudi Arabia nâng sản lượng, bất chấp những gián đoạn trong hoạt động vận tải biển tại Trung Đông.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán liên quan đến xung đột Ukraine tiếp tục thu hút sự chú ý của thị trường. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt đầu cuộc gặp với hai nhà đàm phán Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Điện Kremlin.

Tại Mỹ, Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho biết tồn kho dầu thô, xăng và các sản phẩm chưng cất đều tăng trong tuần trước. Lượng tồn kho gia tăng có thể tạo thêm áp lực giảm giá, trong bối cảnh thị trường vẫn phải cân nhắc nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.

Giá xăng dầu trong nước

Giá xăng giảm 4 lần liên tiếp từ đầu tháng đến nay.

Trong kỳ điều hành thường lệ chiều 12/11, giá bán lẻ các loại xăng dầu tiếp tục giảm mạnh.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 1.499 đồng/lít, không cao hơn 19.399 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 1.311 đồng/lít, không cao hơn 19.845 đồng/lít.

Dầu diesel giảm 1.874 đồng/lít, không cao hơn 26.822 đồng/lít. Dầu mazut giảm 2.263 đồng/kg, không cao hơn 19.742 đồng/kg.

Đây là lần giảm thứ tư liên tiếp của giá xăng tính từ đầu tháng 11 đến nay.

Trước đó, từ 0 giờ ngày 1/11, giá xăng E5 RON92 được điều chỉnh giảm 1.804 đồng/lít; xăng E10 RON95 giảm 1.575 đồng/lít.

Đến 22h ngày 3/11, xăng E5 RON92 giảm 1.020 đồng/lít; xăng E10 RON95 giảm 928 đồng/lít.

Trong kỳ điều hành thường lệ ngày 5/11, giá xăng E5 RON92 tiếp tục giảm 2.305 đồng/lít; xăng E10 RON95 giảm 2.075 đồng/lít.