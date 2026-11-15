Giá xăng dầu hôm nay 15/11/2026: Thị trường thế giới nghỉ cuối tuần

Thị trường dầu mỏ thế giới bước vào ngày Chủ nhật 15/11 với giá WTI và Brent không thay đổi so với các mốc ghi nhận ngày trước đó, do hoạt động giao dịch chính đang tạm nghỉ cuối tuần.

Trong nước, giá xăng dầu tiếp tục áp dụng bảng giá mới từ chiều 12/11, với xăng E5 RON 92-II tại Petrolimex vùng 1 ở mức 19.390 đồng/lít. Diễn biến giá dầu trong tuần tới sẽ được chú ý trước kỳ điều hành dự kiến ngày 19/11.

Hình minh họa.

Giá xăng dầu hôm nay 14/11: Dầu thế giới tăng nhẹ, giá trong nước ra sao?

Giá xăng dầu hôm nay 14/11/2026 ghi nhận WTI và Brent nhích tăng theo các mốc tham chiếu. Trong nước, Petrolimex duy trì bảng giá giảm từ ngày 12/11.

Giá dầu thế giới hôm nay 15/11/2026: WTI và Brent không đổi

Theo dữ liệu tham chiếu ngày 15/11, dầu thô WTI được ghi nhận ở mức 88,92 USD/thùng, không thay đổi so với mốc ngày 14/11. Biên độ được giữ nguyên ở khoảng 87,81–89,64 USD/thùng.

Tương tự, dầu Brent duy trì ở mức 96,13 USD/thùng, với biên độ tham chiếu từ 95,07 đến 97,13 USD/thùng. Mức giá này cũng không thay đổi so với dữ liệu được cung cấp cho ngày trước đó.

Bảng so sánh giá dầu thế giới ngày 15/11/2026:

Đơn vị: USD/thùng. Giá theo các mốc tham chiếu được cung cấp, không phải mức giá đóng cửa phiên giao dịch.

Bảng biên độ giá dầu:

Đơn vị: USD/thùng.

Việc hai loại dầu không thay đổi trong ngày Chủ nhật chủ yếu phản ánh thị trường đang nghỉ cuối tuần, không đồng nghĩa áp lực biến động giá dầu đã chấm dứt. Các mức giá và biên độ trên cũng chưa phải dữ liệu của một phiên giao dịch mới.

Đáng chú ý, theo kết quả phiên giao dịch quốc tế cuối cùng trong tuần, dầu Brent chốt ở mức 95,84 USD/thùng, tăng 0,02 USD/thùng so với phiên trước, trong khi WTI giảm 0,18 USD/thùng, xuống 88,56 USD/thùng. Đây là giá đóng cửa của phiên thứ Sáu 13/11 theo giờ Mỹ, khác với các mốc tham chiếu trong bảng trên.

Tính chung cả tuần, hai loại dầu tiêu chuẩn đều giảm khoảng 2,5%, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp.

Diễn biến này cho thấy thị trường dầu mỏ thế giới vẫn chịu áp lực đáng kể sau giai đoạn biến động mạnh. Những lo ngại về nguồn cung dầu toàn cầu gia tăng, cùng tín hiệu nhu cầu tiêu thụ chưa thực sự tích cực, tiếp tục tác động đến tâm lý thị trường.

Các đánh giá mới về cung cầu dầu mỏ cũng cho thấy nguy cơ dư cung có thể gia tăng trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, thị trường xăng dầu thành phẩm, đặc biệt là dầu diesel, vẫn có thể diễn biến khác với dầu thô do điều kiện cung ứng và nhu cầu sử dụng từng sản phẩm.

Trong những phiên giao dịch đầu tuần tới, giá WTI và Brent có thể tiếp tục biến động khi thị trường mở cửa trở lại. Đây sẽ là yếu tố cần theo dõi trước kỳ điều chỉnh giá xăng dầu tiếp theo tại Việt Nam.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 15/11/2026 giữ mức giảm từ ngày 12/11

Tại Việt Nam, giá bán lẻ xăng dầu ngày 15/11 tiếp tục áp dụng bảng giá được Petrolimex công bố từ 15h ngày 12/11/2026.

Ở kỳ điều chỉnh gần nhất, toàn bộ các mặt hàng xăng dầu trong bảng giá đều giảm so với kỳ trước. Trong đó, xăng E5 RON 92-II tại vùng 1 giảm 1.500 đồng/lít, xuống còn 19.390 đồng/lít.

Xăng E10 RON 95-III có giá 19.840 đồng/lít, giảm 1.310 đồng/lít, trong khi xăng E10 RON 95-V giảm 810 đồng/lít, còn 21.840 đồng/lít.

Bảng giá xăng dầu Petrolimex hôm nay 15/11/2026:

Đơn vị: đồng/lít. Giá Petrolimex có hiệu lực từ 15h ngày 12/11/2026.

Không chỉ nhóm xăng, các sản phẩm dầu diesel và dầu hỏa cũng ghi nhận mức giảm đáng kể trong kỳ điều chỉnh vừa qua.

Dầu diesel DO 0,001S-V tại vùng 1 giảm 1.470 đồng/lít, xuống 28.620 đồng/lít. Dầu DO 0,05S-II giảm 1.870 đồng/lít, còn 26.820 đồng/lít. Trong khi đó, dầu hỏa 2-K giảm 2.200 đồng/lít, xuống 26.400 đồng/lít.

Bảng so sánh giá Petrolimex vùng 1 giữa hai kỳ điều chỉnh:

Đơn vị: đồng/lít.

Đợt giảm giá này góp phần giảm chi phí đi lại của người dân, đồng thời hỗ trợ một phần chi phí vận chuyển và sản xuất của doanh nghiệp.

Chẳng hạn, với mỗi lần mua 40 lít xăng E5 RON 92-II tại vùng 1, người tiêu dùng tiết kiệm khoảng 60.000 đồng so với trước kỳ điều chỉnh ngày 12/11.

Đối với doanh nghiệp vận tải, mức giảm 1.870 đồng/lít của dầu diesel DO 0,05S-II tương đương khoản tiết kiệm 187.000 đồng khi mua 100 lít nhiên liệu tại vùng 1.

Giá bán tại vùng 2 cao hơn vùng 1 do đặc điểm địa bàn kinh doanh theo quy định. Mức giá thực tế tại những khu vực này được doanh nghiệp quyết định nhưng không vượt mức tối đa đã công bố cho vùng 2.

Dự báo giá xăng dầu ngày 19/11/2026: Có tiếp tục giảm?

Theo lịch điều hành định kỳ vào thứ Năm hằng tuần, giá xăng dầu trong nước dự kiến được điều chỉnh tiếp vào 15h ngày 19/11/2026.

Sau kỳ giảm giá mạnh ngày 12/11, thị trường đang theo dõi liệu giá xăng dầu có tiếp tục giảm trong tuần tới hay sẽ xuất hiện một đợt điều chỉnh tăng trở lại.

Xét trên diễn biến quốc tế, dầu WTI và Brent vừa khép lại tuần giao dịch với mức giảm khoảng 2,5%. Đây là tín hiệu có thể hỗ trợ xu hướng giảm giá nhiên liệu, nhưng chưa đủ để khẳng định giá bán lẻ xăng dầu trong nước sẽ giảm tiếp.

Trên thực tế, giá xăng dầu tại Việt Nam được điều chỉnh căn cứ vào diễn biến giá xăng dầu thành phẩm quốc tế trong kỳ tính giá, cùng các yếu tố liên quan đến tỷ giá, thuế, chi phí kinh doanh và cơ chế bình ổn theo quy định.

Nếu giá xăng dầu thành phẩm tiếp tục giảm trong những phiên giao dịch đầu tuần, áp lực giảm giá bán lẻ có thể được duy trì. Ngược lại, nếu thị trường phục hồi mạnh, giá trong nước có khả năng chịu áp lực tăng.

Đáng chú ý, diễn biến giá xăng và dầu diesel không nhất thiết giống nhau. Trong bối cảnh nguồn cung dầu thô có dấu hiệu dồi dào hơn nhưng thị trường một số sản phẩm lọc dầu vẫn chịu áp lực, các mặt hàng có thể xuất hiện mức điều chỉnh khác nhau.

Do chưa có đầy đủ dữ liệu giá thành phẩm trong kỳ tính giá mới, hiện chưa đủ cơ sở dự báo chính xác mức tăng hoặc giảm của từng loại xăng dầu ngày 19/11.

Trước mắt, người tiêu dùng tiếp tục mua xăng dầu theo bảng giá Petrolimex áp dụng từ chiều 12/11. Diễn biến giá nhiên liệu thế giới trong những ngày đầu tuần sẽ là yếu tố quan trọng cần theo dõi trước kỳ điều hành tiếp theo.