Giá xăng dầu hôm nay 15.11.2026: Dầu thế giới giảm tuần thứ hai

Người tiêu dùng tiếp tục tra cứu giá theo từng sản phẩm và địa bàn bán hàng. Bảng đang áp dụng có hiệu lực từ 15:00 ngày 12.11, trong khi diễn biến dầu thô cuối tuần mới chỉ cung cấp một phần thông tin cho kỳ điều hành tiếp theo.

Hình minh họa

Bảng giá xăng dầu đang áp dụng

Tại thời điểm kiểm tra 04:32 ngày 15.11.2026, chưa ghi nhận thông cáo điều chỉnh mới hơn bảng có hiệu lực từ 15:00 ngày 12.11.2026. Đây là giá bán đang áp dụng, không phải lần điều chỉnh mới trong ngày 15.11.

Giá bán lẻ, đơn vị đồng/lít:

Giá bán buôn dầu mazut, đơn vị đồng/kg:

Giá Vùng 2 trong thông cáo là mức tối đa; đơn vị thành viên quyết định mức bán cụ thể theo quy định. Người mua cần đối chiếu đúng tên sản phẩm và vùng giá tại cửa hàng.

Trong nhóm xăng niêm yết, E5 RON 92 Mức 2 có mức giá thấp nhất. Hai dòng E10 RON 95 khác cấp chất lượng được công bố riêng, vì vậy không nên gộp thành một mức “giá RON 95”.

Dầu thế giới khép lại phiên cuối tuần

Dầu thô quốc tế kết thúc phiên 13.11 với diễn biến trái chiều nhẹ. WTI giảm, còn Brent nhích lên, nhưng cả hai vẫn ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp.

Đơn vị: USD/thùng. Biến động so với giá thanh toán phiên trước của cùng hợp đồng.

Những dấu hiệu nguồn cung toàn cầu dư thừa hơn và nhu cầu Mỹ suy yếu đã gây sức ép lên thị trường trong tuần. Tuy nhiên, rủi ro liên quan đến vận chuyển và tình hình Trung Đông vẫn có thể khiến giá biến động nhanh.

Các mức trên là giá thanh toán phiên 13.11, không phải báo giá của một phiên mới ngày 15.11.

Kỳ điều hành tới: Chưa đủ cơ sở chốt hướng giá

Theo lịch điều hành định kỳ vào thứ Năm, kỳ kế tiếp dự kiến rơi vào ngày 19.11.2026 nếu không phát sinh điều chỉnh bất thường hoặc thay đổi lịch.

Hai tuần dầu thô đi xuống có thể tạo điều kiện giảm áp lực chi phí, nhưng chưa đủ để kết luận giá bán lẻ Việt Nam sẽ giảm. Kết quả còn phụ thuộc giá bình quân xăng dầu thành phẩm trong kỳ, tỷ giá, chi phí và các yếu tố điều hành liên quan.

Nếu giá thành phẩm tiếp tục hạ và các yếu tố còn lại không làm tăng chi phí, dư địa giảm giá trong nước có thể xuất hiện. Ngược lại, một đợt phục hồi của giá quốc tế hoặc chi phí nhập khẩu tăng có thể thu hẹp dư địa đó. Hiện chưa có bộ dữ liệu bình quân và chi phí đầy đủ để đưa ra mức điều chỉnh cụ thể.