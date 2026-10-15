Giá xăng dầu hôm nay 15/10: Tiếp tục biến động trái chiều

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới sáng 15/10 diễn biến trái chiều khi những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông tiếp tục chi phối tâm lý thị trường.

Thị trường dầu mỏ tiếp tục theo dõi nguy cơ gián đoạn vận chuyển dầu qua khu vực Vịnh Ba Tư, đặc biệt là eo biển Hormuz, cùng những diễn biến an ninh tại Saudi Arabia.

Các chuyên gia nhận định, giá dầu thế giới trong những ngày tới có thể tiếp tục biến động mạnh khi giới giao dịch đánh giá thông tin về nguồn cung tại Trung Đông, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz và diễn biến tồn kho dầu tại Mỹ. Nếu nguy cơ gián đoạn nguồn cung gia tăng, giá dầu có thể chịu thêm áp lực tăng. Ngược lại, hoạt động vận chuyển ổn định hơn hoặc nhu cầu tiêu thụ suy yếu có thể khiến đà tăng chậm lại.

Giá dầu hôm nay tiếp tục biến động trái chiều. (Ảnh minh họa: iStock).

Dữ liệu thị trường cho thấy, lượng dầu từ các quốc gia vùng Vịnh, không bao gồm Iran, được đưa ra thị trường trong tháng 9 đã phục hồi lên hơn 81% mức trước khi xung đột nổ ra, chủ yếu nhờ xuất khẩu của Saudi Arabia tăng trở lại. Trong khi đó, xuất khẩu dầu của Iran giảm về 0 do các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Tình hình an ninh tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi lực lượng Houthi ở Yemen tấn công một tòa nhà hành chính của Saudi Aramco, tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Arabia. Bộ Năng lượng nước này cho biết vụ việc gây ra một đám cháy nhỏ tại thành phố Dhahran.

Trong tuần qua, lực lượng Houthi ở Yemen đã phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào Saudi Arabia, với lý do đáp trả việc Riyadh ủng hộ lực lượng chính phủ Yemen.

Ở diễn biến khác, một tàu container bị chìm ở vùng biển phía nam eo biển Hormuz sau khi trúng thủy lôi và bốc cháy. Theo tuyên bố của hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran được truyền thông nhà nước đăng tải ngày 14/10, vụ việc xảy ra trong bối cảnh nguy cơ đối với hoạt động vận tải biển gia tăng.

Trước đó, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh cho biết một tàu container và một tàu chở dầu bị các vật thể lạ tấn công khi đi qua eo biển Hormuz.

Những diễn biến trên làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, một trong những tuyến hàng hải năng lượng quan trọng nhất thế giới. Đây tiếp tục là yếu tố có thể gây sức ép tăng giá dầu trong thời gian tới.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành chiều 8/10, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đồng loạt tăng, riêng dầu diesel giảm.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 1.134 đồng/lít, lên 27.703 đồng/lít. Xăng E10 RON95 tăng 1.065 đồng/lít, lên 28.254 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 589 đồng/lít, xuống mức 29.128 đồng/lít. Trong khi đó, dầu mazut tăng 701 đồng/kg, lên tối đa 21.092 đồng/kg.