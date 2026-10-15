Giá xăng dầu hôm nay (15-10): Giá dầu thế giới tăng nhẹ

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 14-10. Ảnh minh họa: Premiumtimesng

Ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, nhận định các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền qua eo biển Hormuz cùng những cuộc đụng độ giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi ở Yemen đang tạo sức ép tăng giá dầu. Theo ông, tâm lý lo ngại rủi ro đang chi phối đáng kể hoạt động giao dịch trên thị trường.

Các quan chức Iran chưa công bố chi tiết về chiến thuật mới nhằm vào tàu chiến và tàu thuyền. Tuy nhiên, một quan chức cho biết nước này đã bắt đầu sử dụng các chiến thuật tấn công khác nhau từ khoảng 10 ngày trước.

Dữ liệu thị trường cho thấy, lượng dầu từ các nước vùng Vịnh, không bao gồm Iran, được đưa ra thị trường đã tăng mạnh trong tháng 9, đạt hơn 81% so mức trước khi xung đột nổ ra, chủ yếu nhờ sự phục hồi xuất khẩu của Saudi Arabia. Trong khi đó, xuất khẩu dầu của Iran giảm về 0 do các biện pháp cấm vận của Mỹ.

Ông Ole Hansen, chuyên gia phân tích tại ngân hàng Saxo Bank, cho biết lượng dầu thô tiếp cận thị trường quốc tế tăng không đồng nghĩa với việc sản lượng khai thác tăng. Theo ông, một phần mức phục hồi xuất khẩu đến từ việc phân bổ lại nguồn dầu hiện có, trong đó có lượng dầu trước đây dự kiến cung cấp cho các nhà máy lọc dầu trong khu vực.

Tình hình an ninh tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi lực lượng Houthi ở Yemen tấn công một tòa nhà hành chính của Saudi Aramco, tập đoàn dầu khí quốc gia của Saudi Arabia. Bộ Năng lượng nước này cho biết, vụ việc gây ra một đám cháy nhỏ tại thành phố Dhahran.

Trong tuần qua, lực lượng Houthi ở Yemen đã phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào Saudi Arabia, với lý do đáp trả việc Riyadh ủng hộ lực lượng chính phủ Yemen. Sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia được cho là đã hứng chịu 4 cuộc tấn công, trong đó có vụ việc hôm thứ Bảy khiến 13 người thiệt mạng.

Trong một diễn biến khác, một tàu container đã bị chìm ở vùng biển phía nam eo biển Hormuz sau khi trúng thủy lôi và bốc cháy. Theo tuyên bố của hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran được truyền thông nhà nước đăng tải hôm 14-10, vụ việc xảy ra trong bối cảnh các nguy cơ đối với hoạt động vận tải biển gia tăng. Trước đó một ngày, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh cho biết, một tàu container và một tàu chở dầu đã bị các vật thể lạ tấn công khi đi qua eo biển Hormuz.

Những diễn biến trên làm gia tăng nguy cơ gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz - một trong những tuyến hàng hải năng lượng quan trọng nhất thế giới, qua đó tiếp tục gây sức ép lên giá dầu.

Ảnh minh họa: Oilprice

Ở chiều ngược lại, triển vọng gia tăng nguồn cung dầu diesel từ Nga có thể góp phần hạn chế đà tăng giá nhiên liệu. Ông Hiroyuki Kikukawa, chiến lược gia trưởng tại Nissan Securities Investment, nhận định kỳ vọng nguồn cung dầu diesel của Nga tăng lên sẽ phần nào giảm bớt tình trạng khan hiếm trên thị trường, qua đó hạn chế những biến động giá quá mạnh theo cả hai chiều.

Hôm thứ Sáu tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga đã đồng ý cung cấp dầu diesel cho thị trường toàn cầu và chính quyền của ông cũng tạm thời dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt đối với dầu diesel của Nga, vốn được áp đặt nhằm hạn chế nguồn thu của Moscow phục vụ cho chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), sản lượng dầu thô của Nga đã tăng 65.000 thùng/ngày trong tháng 9, đạt 8,43 triệu thùng/ngày. Mặc dù vậy, con số này vẫn giảm 870.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái.

IEA đồng thời cho biết, xuất khẩu dầu thô từ các nước sản xuất dầu vùng Vịnh ở Trung Đông tăng thêm 4,4 triệu thùng/ngày trong tháng 9, đạt khoảng 75% so với mức trước khi xung đột xảy ra.

Trong những ngày tới, giới đầu tư tiếp tục theo dõi sát diễn biến địa chính trị tại Trung Đông, tình hình vận tải qua eo biển Hormuz và khả năng bổ sung nguồn cung từ Nga.

Bên cạnh đó, thị trường cũng chờ đợi các báo cáo về dự trữ dầu hằng tuần của Viện Dầu khí Mỹ (API) công bố vào thứ Tư và Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự kiến công bố vào thứ Năm, muộn hơn một ngày so với thông lệ do kỳ nghỉ lễ liên bang hôm thứ Hai.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 15-10 cụ thể như sau:

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ ngày 8-10, giá xăng tiếp tục tăng; trong đó, xăng E10RON95-III tăng lên ngưỡng 28.254 đồng/lít, dầu diesel 0.05S giảm còn 29.128 đồng/lít.