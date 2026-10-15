Giá xăng dầu hôm nay 15/10: Dầu thế giới ở vùng cao, xăng trong nước chờ giảm?

Dầu thô thế giới tiếp tục neo ở vùng cao ngay trước kỳ điều hành giá trong nước. Tuy nhiên, diễn biến giá thành phẩm trong cả chu kỳ đang tạo ra một kịch bản khác: giá xăng bán lẻ chiều nay có thể giảm thay vì tăng theo WTI và Brent.

Hình minh họa.

Đề xuất doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu, phải báo trước ít nhất 30 phút

Bộ Công Thương đề xuất doanh nghiệp được tự quyết giá xăng dầu nhưng phải công bố trước ít nhất 30 phút, không được tăng giá sớm, trì hoãn giảm hoặc hạn chế bán hàng trái quy định.

Giá dầu thế giới sáng 15/10: WTI vượt 95 USD/thùng

Theo bộ dữ liệu cập nhật sử dụng trong bài, dầu WTI sáng 15/10/2026 ở mức 95,11 USD/thùng, tăng 0,41 USD/thùng so với mức 94,70 USD/thùng ngày 14/10, tương đương khoảng 0,43%.

Dầu Brent giảm nhẹ từ 106,29 USD/thùng xuống 106,11 USD/thùng, mất 0,18 USD/thùng, tương đương khoảng 0,17%.

Trong thời điểm cập nhật, WTI dao động trong khoảng 95,00 - 95,30 USD/thùng, còn Brent từ 105,67 - 106,97 USD/thùng.

Phiên quốc tế ngày 14/10 cũng cho thấy giá dầu tiếp tục duy trì cao. WTI tăng khoảng 1% lên 95,09 USD/thùng, mức cao nhất trong ba tuần, còn Brent tăng nhẹ lên 106,06 USD/thùng. Thị trường tiếp tục phản ứng với những rủi ro liên quan đến nguồn cung và vận tải dầu tại Trung Đông.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu dầu từ một số nước vùng Vịnh đã phục hồi, trong khi nguồn diesel bổ sung từ Nga được kỳ vọng có thể giúp giảm phần nào tình trạng thiếu nhiên liệu. Tuy nhiên, nguồn cung diesel toàn cầu vẫn được đánh giá căng thẳng và có thể kéo dài sang năm 2027.

Như vậy, dầu thô vẫn ở mặt bằng cao nhưng hai chuẩn WTI và Brent đang không hoàn toàn đồng pha. Điều này cũng cho thấy không nên dùng riêng biến động dầu thô trong một hoặc hai phiên để dự đoán trực tiếp mức thay đổi của giá xăng tại Việt Nam.

Giá xăng dầu trong nước trước giờ điều chỉnh

Trước thời điểm điều hành chiều 15/10, giá bán lẻ tại Petrolimex vẫn áp dụng theo bảng giá có hiệu lực từ 15h ngày 8/10/2026.

Đơn vị: đồng/lít

Ở kỳ điều hành ngày 8/10, giá E5 RON92 tăng 1.134 đồng/lít, lên mức không cao hơn 27.703 đồng/lít; E10 RON95-III tăng 1.065 đồng/lít, lên không cao hơn 28.254 đồng/lít. Diesel 0,05S giảm 589 đồng/lít xuống tối đa 29.128 đồng/lít.

Kỳ điều hành này tiếp tục trích lập Quỹ bình ổn giá ở mức 200 đồng/lít đối với diesel, không trích lập với xăng sinh học và không chi sử dụng quỹ đối với các mặt hàng được công bố.

Dự báo giá xăng dầu lúc 15h ngày 15/10

Điểm đáng chú ý nhất trước kỳ điều hành hôm nay là giá dầu thô quốc tế tăng nhưng giá thành phẩm sử dụng để tính giá bán lẻ trong nước không nhất thiết tăng tương ứng.

Cập nhật giá thành phẩm đến ngày 14/10 cho thấy giá xăng tại kỳ điều hành chiều 15/10 có khả năng giảm. Một số tính toán trên thị trường cho thấy mức giảm cao nhất của xăng có thể gần 1.000 đồng/lít, trong khi diesel có thể giảm hơn 100 đồng/lít. Dự báo này chưa tính đầy đủ tác động của Quỹ bình ổn và các chi phí có thể thay đổi tại thời điểm điều hành.

Đây là diễn biến tưởng như trái chiều với việc WTI vượt 95 USD và Brent trên 106 USD/thùng, nhưng không bất thường.

Giá bán lẻ trong nước được tính trên cơ sở giá thành phẩm xăng dầu bình quân trong cả chu kỳ, chứ không lấy trực tiếp giá dầu thô của sáng ngày điều hành. Vì vậy, những phiên giảm trước đó vẫn có thể kéo mức bình quân của RON92, RON95 xuống, ngay cả khi WTI và Brent tăng mạnh vào những ngày cuối chu kỳ.

Kỳ điều hành ngày 8/10 cũng cho thấy rõ điều này: trong cùng một tuần, xăng tăng hơn 1.000 đồng/lít nhưng diesel giảm gần 600 đồng/lít do giá thành phẩm của từng nhóm hàng biến động khác nhau.

Với dữ liệu có trước thời điểm sáng 15/10, kịch bản đáng chú ý hơn hiện nay là giá xăng có thể điều chỉnh giảm, thay vì tiếp tục tăng mạnh như diễn biến dầu thô những ngày gần đây gợi ý.

Tuy nhiên, mức giảm gần 1.000 đồng/lít mới là dự báo trước giờ điều hành, không phải mức giá chính thức. Giá cuối cùng còn phụ thuộc dữ liệu bình quân đến hết chu kỳ, tỷ giá, chi phí và phương án sử dụng Quỹ bình ổn.

Mức điều chỉnh chính thức dự kiến được công bố và áp dụng từ khoảng 15h chiều nay.