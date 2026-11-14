Giá xăng dầu hôm nay (14-11): Giá dầu thế giới quay đầu giảm

Giá dầu thế giới

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 13-11, giá dầu Brent giảm 5 cent, tương đương 0,05%, xuống còn 95,77 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI giảm 17 cent, tương đương 0,19%, xuống còn 88,57 USD/thùng. Tính chung cả tuần, cả dầu Brent và WTI đều đang trên đà giảm khoảng 2%. Cả hai loại dầu tiêu chuẩn này đã giảm lần lượt 16% và 13% trong tuần trước.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt sau cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran, cùng với báo cáo công bố ngày 13-11 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho thấy, tình trạng dư thừa nguồn cung dầu mỏ toàn cầu tiếp tục gia tăng, thị trường dầu mỏ thế giới đang chứng kiến sự thay đổi đáng kể về các yếu tố chi phối giá dầu.

Ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, nhận định: “Nếu như cách đây vài tháng, mối lo ngại lớn nhất của thị trường là nguy cơ thiếu hụt nguồn cung hàng hóa, thì hiện nay, tâm điểm lo ngại đã chuyển sang tình trạng dư thừa nguồn cung”.

Giá dầu thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch thứ Sáu. Ảnh minh họa: Reuters

Giá dầu thế giới đã trải qua một tuần giao dịch đầy biến động, với những hy vọng ban đầu về một sự hòa giải giữa Mỹ và Iran bị lu mờ bởi các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia do lực lượng Houthi ở Yemen được Iran hậu thuẫn thực hiện và các cuộc tấn công vào các tàu chở dầu thô ra khỏi vùng Vịnh.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 12-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không cần thỏa thuận với Iran. Điều này cho thấy không có nhiều hy vọng về một thỏa thuận hoà bình tại Trung Đông.

Bà Sugandha Sachdeva, nhà sáng lập Công ty nghiên cứu SS WealthStreet tại New Delhi nhận định: “Việc Tổng thống Donald Trump phát tín hiệu có thể không cần leo thang quân sự thêm với Iran đã làm tăng kỳ vọng Washington sẽ ngày càng dựa vào các lệnh trừng phạt kinh tế và hạn chế vận chuyển dầu, thay vì đẩy mạnh các chiến dịch quân sự”.

Đà suy yếu của giá dầu còn chủ yếu do các dấu hiệu nhu cầu tại Mỹ giảm, khi lượng tồn kho dầu thô và nhiên liệu cho thấy triển vọng tiêu thụ tương đối trầm lắng, bà Sugandha Sachdeva cho biết thêm.

Ảnh minh họa: Reuters

Trước đó, ngày 12-11, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, tồn kho dầu thô và nhiên liệu của Mỹ tăng trong tuần trước, do nhu cầu sản phẩm lọc dầu yếu đi và lượng dầu nhập khẩu tăng mạnh.

Mặc dù giá dầu hạ nhiệt, nhưng rủi ro đối với hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, tuyến đường xuất khẩu dầu thô then chốt của các nhà sản xuất lớn tại Trung Đông, vẫn hiện hữu.

Bà Sugandha Sachdeva nhận định: “Rủi ro địa chính trị vẫn ở mức cao, và bất kỳ sự gián đoạn nào mới đối với nguồn cung dầu mỏ đều có thể nhanh chóng làm bùng phát lại áp lực tăng giá”.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 14-11 cụ thể như sau:

Giá xăng dầu các loại ở trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm từ 15 giờ chiều ngày 12-11 theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 1.499 đồng/lít, giá xăng E10RON95-III giảm 1.311 đồng/lít, dầu diesel 0.05S giảm 1.874 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S giảm 2.263 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ tạm thời chưa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Iran; xuất hiện các vụ tấn công mới ở eo biển Hormuz nhằm vào tàu chở dầu; sản lượng dầu thô của OPEC tăng trong tháng 10; thông tin về cuộc đàm phán của Nga, Mỹ, Ukraine về xung đột giữa Nga với Ukraine...

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng, nhưng có diễn biến giảm là chủ yếu.