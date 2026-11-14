Giá xăng dầu hôm nay 14/11: Dầu thế giới tăng nhẹ, giá trong nước ra sao?

Sau những phiên biến động mạnh, thị trường dầu mỏ thế giới bước vào cuối tuần với giá WTI và Brent cao hơn nhẹ so với mốc theo dõi trước đó.

Trong khi đó, giá xăng dầu trong nước vẫn áp dụng mức điều chỉnh giảm từ chiều 12/11, đưa xăng E5 RON 92-II xuống dưới 19.400 đồng/lít tại vùng 1.

Diễn biến mới của thị trường quốc tế đang được chú ý trước kỳ điều hành giá xăng dầu tiếp theo, dự kiến diễn ra ngày 19/11.

Hình minh họa.

Giá xăng dầu hôm nay 13/11: Trong nước giảm mạnh, dầu thế giới bật tăng

Giá xăng dầu hôm nay 13/11/2026 ghi nhận WTI và Brent tăng mạnh, trong khi Petrolimex vừa giảm giá bán lẻ nhiều mặt hàng từ chiều 12/11.

Giá dầu thế giới hôm nay 14/11/2026: WTI và Brent cùng nhích tăng

Theo dữ liệu tham chiếu ngày 14/11, giá dầu thô WTI được ghi nhận ở mức 88,92 USD/thùng, tăng 0,22 USD/thùng so với mức 88,70 USD/thùng của ngày 13/11. Tính theo tỷ lệ, mức tăng tương đương khoảng 0,25%.

Cùng thời điểm tham chiếu, dầu Brent tăng từ 95,95 USD/thùng lên 96,13 USD/thùng, tương ứng tăng 0,18 USD/thùng, khoảng 0,19%.

Bảng so sánh giá dầu thô thế giới ngày 14/11/2026:

Đơn vị: USD/thùng. Giá theo hai mốc tham chiếu được cung cấp, không phải giá đóng cửa phiên giao dịch.

Đáng chú ý, mức tăng của cả hai loại dầu khá nhỏ so với những biến động mạnh trong các phiên trước. Dầu WTI tiếp tục dao động quanh ngưỡng 89 USD/thùng, trong khi Brent duy trì trên 96 USD/thùng theo mốc cập nhật.

Về biên độ, dầu WTI ngày 14/11 được ghi nhận trong khoảng 87,81–89,64 USD/thùng, so với khoảng 85,21–89,14 USD/thùng ngày 13/11. Mức giá thấp nhất trong biên độ mới cao hơn 2,60 USD/thùng so với dữ liệu ngày trước đó.

Trong khi đó, biên độ dầu Brent ngày 14/11 là 95,07–97,13 USD/thùng, rộng hơn khoảng 95,71–96,07 USD/thùng của ngày 13/11.

Bảng so sánh biên độ giá dầu:

Đơn vị: USD/thùng.

Dù WTI và Brent nhích tăng theo các mốc tham chiếu trên, diễn biến chung của thị trường dầu thế giới vẫn chưa cho thấy xu hướng phục hồi bền vững.

Theo kết quả giao dịch quốc tế ngày 13/11, cả hai loại dầu đều khép lại tuần với mức giảm khoảng 2,5%. Triển vọng nguồn cung gia tăng và những tín hiệu nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu tại Mỹ suy yếu tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường.

Điều này cho thấy biến động tăng trong ngắn hạn chưa đủ để xác định giá dầu đã đảo chiều sau giai đoạn giảm mạnh. Thị trường vẫn cần thêm tín hiệu từ hoạt động sản xuất, tiêu thụ và dự báo cung cầu năng lượng trong tuần tới.

Đối với Việt Nam, diễn biến giá dầu thô là thông tin tham khảo quan trọng, song giá bán lẻ xăng dầu trong nước không thay đổi ngay theo từng phiên giao dịch. Giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường quốc tế trong kỳ tính giá mới là một trong những căn cứ quan trọng của hoạt động điều hành.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 14/11/2026: Giữ mức giảm từ ngày 12/11

Tại Việt Nam, giá bán lẻ xăng dầu ngày 14/11 tiếp tục áp dụng bảng giá Petrolimex có hiệu lực từ 15h ngày 12/11/2026.

Trong kỳ điều hành gần nhất, các mặt hàng xăng dầu đều được điều chỉnh giảm. Xăng E5 RON 92-II tại vùng 1 giảm 1.500 đồng/lít, từ 20.890 đồng/lít xuống còn 19.390 đồng/lít.

Xăng E10 RON 95-III giảm 1.310 đồng/lít, xuống 19.840 đồng/lít, trong khi E10 RON 95-V giảm 810 đồng/lít, còn 21.840 đồng/lít.

Nhóm dầu cũng ghi nhận mức giảm đáng kể. Dầu diesel DO 0,05S-II giảm 1.870 đồng/lít, xuống 26.820 đồng/lít tại vùng 1. Dầu hỏa 2-K giảm 2.200 đồng/lít, còn 26.400 đồng/lít.

Bảng giá xăng dầu Petrolimex hôm nay 14/11/2026:

Đơn vị: đồng/lít. Bảng giá Petrolimex có hiệu lực từ 15h ngày 12/11/2026.

So với kỳ điều hành ngày 5/11, giá bán lẻ tại Petrolimex vùng 1 giảm từ 810 đến 2.200 đồng/lít, tùy từng sản phẩm.

Bảng so sánh giá Petrolimex vùng 1 giữa hai kỳ điều chỉnh:

Đơn vị: đồng/lít.

Việc giá xăng dầu giảm giúp người dân tiết kiệm một phần chi phí đi lại, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp vận tải và sản xuất giảm chi phí nhiên liệu.

Chẳng hạn, với một lần mua 40 lít xăng E5 RON 92-II tại vùng 1, người tiêu dùng chi trả ít hơn 60.000 đồng so với trước kỳ điều chỉnh ngày 12/11.

Đối với dầu diesel DO 0,05S-II, mức giảm 1.870 đồng/lít tương đương khoản tiết kiệm 187.000 đồng cho mỗi 100 lít nhiên liệu mua tại vùng 1.

Tuy nhiên, giá bán tại vùng 2 vẫn cao hơn vùng 1 do đặc điểm địa bàn kinh doanh. Đây là mức giá áp dụng đối với những khu vực theo quy định về phân vùng giá của doanh nghiệp.

Dự báo giá xăng dầu ngày 19/11/2026: Liệu có tăng trở lại?

Theo lịch điều hành định kỳ vào thứ Năm hằng tuần, kỳ điều chỉnh giá xăng dầu tiếp theo dự kiến diễn ra lúc 15h ngày 19/11/2026.

Sau đợt giảm giá ngày 12/11, thị trường dầu thế giới đang xuất hiện những biến động đan xen. Dữ liệu tham chiếu ngày 14/11 cho thấy WTI và Brent nhích tăng, nhưng xét trên cả tuần, giá hai loại dầu vẫn ghi nhận mức giảm đáng kể.

Vì vậy, chưa thể khẳng định giá xăng dầu trong nước sẽ tăng trở lại trong kỳ điều chỉnh tới.

Nếu giá dầu thô và giá xăng dầu thành phẩm quốc tế tiếp tục phục hồi trong những phiên giao dịch đầu tuần sau, áp lực tăng giá bán lẻ có thể xuất hiện.

Ngược lại, nếu giá thành phẩm thế giới duy trì ở mặt bằng thấp hoặc tiếp tục giảm, giá xăng dầu trong nước vẫn có khả năng ổn định hoặc được điều chỉnh giảm thêm.

Ngoài diễn biến giá thành phẩm, tỷ giá và các yếu tố về thuế, chi phí kinh doanh cùng cơ chế bình ổn theo quy định cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả điều hành.

Đáng chú ý, mức tăng hoặc giảm của xăng E5 RON 92, E10 RON 95 và dầu diesel không nhất thiết giống nhau do diễn biến cung cầu của từng sản phẩm có sự khác biệt.

Ở thời điểm hiện tại, chưa đủ dữ liệu của kỳ tính giá mới để dự báo chính xác mức điều chỉnh ngày 19/11.

Trước mắt, người tiêu dùng tiếp tục mua xăng dầu theo bảng giá Petrolimex có hiệu lực từ ngày 12/11. Diễn biến giá nhiên liệu quốc tế trong những ngày tới sẽ là yếu tố quan trọng để đánh giá khả năng thay đổi giá bán lẻ trong nước.