Giá xăng dầu hôm nay 14.11.2026: Dầu quốc tế biến động nhẹ

Người mua xăng dầu cần lưu ý cả cấp chất lượng và vùng niêm yết: cùng tên E10 RON 95 nhưng Mức 5 và Mức 3 có giá khác nhau. Trong khi bảng bán trong nước tiếp tục có hiệu lực, biến động của dầu quốc tế mới là một phần dữ liệu phục vụ theo dõi kỳ điều hành tiếp theo.

Hình minh họa

Giá bán trong nước áp dụng từ 15 giờ ngày 12.11

Tại thời điểm kiểm tra 04:33 ngày 14.11.2026, chưa ghi nhận thông cáo điều chỉnh mới hơn bảng có hiệu lực từ 15:00 ngày 12.11.2026. Đây là bảng giá đang áp dụng trong hệ thống phân phối, có hiệu lực đến kỳ điều hành tiếp theo.

Giá bán lẻ, đơn vị đồng/lít:

Vùng 2 áp dụng với các địa bàn theo quy định về khoảng cách tới cảng, kho đầu mối và cơ sở sản xuất. Giá bán thực tế do đơn vị thành viên quyết định, không vượt mức tối đa công bố.

Thông cáo còn niêm yết hai mặt hàng mazut theo đơn vị đồng/kg và hình thức giá bán buôn:

Trong nhóm xăng, E5 RON 92 Mức 2 có mức niêm yết thấp nhất trong bảng, ở 19.390 đồng/lít tại Vùng 1. Chênh lệch giữa E10 RON 95 Mức 5 và Mức 3 là 2.000 đồng/lít tại cùng vùng này, nên việc tra đúng cấp chất lượng có ý nghĩa trực tiếp với chi phí mua nhiên liệu.

Chưa có dữ liệu so sánh đầy đủ với bảng liền trước trong bộ đối chiếu của bài; vì vậy, không gán mức tăng hoặc giảm mới cho ngày 14.11.

Dầu quốc tế: Phân biệt báo giá trong phiên với giá chốt

Báo giá lúc 04:31:01 ngày 14.11, theo giờ Việt Nam, được ghi nhận như sau:

Hai công cụ còn hiển thị trạng thái giao dịch tại thời điểm truy xuất, thuộc diễn biến phiên Mỹ ngày 13.11. Đây là báo giá CFD theo thời điểm, không phải giá thanh toán cuối phiên của hợp đồng tương lai.

Triển vọng dư cung và nhu cầu tại Mỹ suy yếu tiếp tục gây sức ép lên dầu thô. Tuy nhiên, rủi ro đối với vận tải và nguồn cung liên quan tình hình Trung Đông vẫn có thể khiến giá đảo chiều nhanh.

Kỳ điều hành tiếp theo cần thêm dữ liệu

Nếu lịch điều hành định kỳ vào thứ Năm tiếp tục được giữ và không có điều chỉnh bất thường, kỳ kế tiếp dự kiến rơi vào ngày 19.11.2026. Mức giá đang áp dụng không tự thay đổi chỉ vì dầu thô tăng hoặc giảm trong một phiên.

Để đánh giá khả năng điều chỉnh, cần theo dõi bình quân giá xăng dầu thành phẩm trong cả chu kỳ cùng tỷ giá và các yếu tố cấu thành giá cơ sở. Bộ dữ liệu hiện có chưa đủ để lượng hóa mức tăng hoặc giảm.

Nếu giá thành phẩm giảm trên diện rộng trong những ngày còn lại của chu kỳ, áp lực chi phí đầu vào có thể dịu xuống. Ngược lại, gián đoạn nguồn cung hoặc vận tải có thể làm tăng chi phí. Vì vậy, chưa có cơ sở khẳng định giá bán lẻ trong nước sẽ giảm ở kỳ tới.