Giá xăng dầu hôm nay 14/10: Tăng, giảm trái chiều

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới diễn biến trái chiều trong bối cảnh giới đầu tư đánh giá tác động của thỏa thuận xuất khẩu dầu diesel giữa Mỹ và Nga, đồng thời theo dõi những rủi ro địa chính trị có thể ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Thị trường dầu mỏ tiếp tục chịu sức ép từ tình hình an ninh tại Trung Đông. Các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng và phương tiện vận chuyển dầu làm gia tăng lo ngại về khả năng gián đoạn hoạt động khai thác, xuất khẩu tại khu vực sản xuất dầu trọng điểm này.

Giá hai loại dầu cơ bản thế giới hôm nay tăng giảm trái chiều. (Ảnh minh họa: Reuters).

Nhưng hoạt động khai thác dầu tại vịnh Mexico cũng đang được khôi phục sau khi bão Isaias đổ bộ vào đất liền sáng sớm 10/10. Các tập đoàn năng lượng lớn như Shell, Chevron và BP tìm cách đưa nhân lực trở lại, từng bước khôi phục hoạt động tại các giàn khoan.

Trong khi đó, Saudi Arabia khẳng định hoạt động xuất khẩu dầu của nước này vẫn được duy trì, bất chấp những rủi ro an ninh. Saudi Arabia đang nỗ lực duy trì xuất khẩu dầu trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào đường ống dẫn dầu, cảng biển và nhà máy lọc dầu làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng khu vực.

Một yếu tố khác được thị trường quan tâm là triển vọng thực hiện thỏa thuận dầu diesel mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đạt được với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, phạm vi và tác động thực tế của thỏa thuận vẫn chưa rõ ràng, trong khi một số nghị sĩ Quốc hội Mỹ cho rằng thỏa thuận có thể vi phạm các biện pháp trừng phạt áp đặt đối với Nga.

Theo các nhà phân tích, tổng khối lượng dầu diesel trong thỏa thuận khoảng 4,8 triệu tấn chưa đủ lớn để tạo ra tác động đáng kể và kéo dài đối với giá nhiên liệu bán lẻ.

Trong ngắn hạn, diễn biến giá dầu được dự báo tiếp tục chịu ảnh hưởng từ những yếu tố đan xen, gồm rủi ro địa chính trị tại Trung Đông, khả năng duy trì hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, tiến độ khôi phục khai thác tại vịnh Mexico và triển vọng nguồn cung nhiên liệu từ Nga.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành chiều 8/10, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đồng loạt tăng, riêng dầu diesel giảm.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 1.134 đồng/lít, lên 27.703 đồng/lít. Xăng E10 RON95 tăng 1.065 đồng/lít, lên 28.254 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 589 đồng/lít, xuống mức 29.128 đồng/lít. Trong khi đó, dầu mazut tăng 701 đồng/kg, lên tối đa 21.092 đồng/kg.