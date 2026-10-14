Giá xăng dầu hôm nay (14-10): Giá dầu thế giới tăng giảm trái chiều

Giá dầu thế giới

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 13-10, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 96 cent, tương đương 0,9%, xuống còn 105,69 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI tăng 40 cent, tương đương 0,4%, lên mức 94,14 USD/thùng.

Đáng chú ý, giá dầu WTI giao kỳ hạn năm 2027 lập kỷ lục mới trong phiên tăng thứ 12 liên tiếp, lên 84 USD/thùng. Trước đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn năm 2027 cũng lập kỷ lục trong phiên tăng thứ 4 liên tiếp, đạt 90 USD/thùng. Diễn biến này phản ánh những lo ngại kéo dài của thị trường về khả năng bảo đảm nguồn cung năng lượng trong trung và dài hạn.

Giá dầu thế giới tăng giảm trái chiều trong phiên giao dịch ngày 13-10. Ảnh minh họa: Reuters

Thị trường dầu mỏ đang theo dõi sát khả năng Mỹ và Nga đạt thỏa thuận liên quan đến xuất khẩu dầu diesel. Theo nguồn tin của Reuters, các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo với các quan chức Ukraine rằng thỏa thuận cho phép xuất khẩu dầu diesel của Nga là một phần trong nỗ lực đưa Moscow trở lại bàn đàm phán, hướng tới giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Tuy nhiên, Điện Kremlin cho biết không nhận thấy mối liên hệ trực tiếp giữa thỏa thuận xuất khẩu dầu diesel của Nga sang Mỹ và lập trường của Moscow trong các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine.

Theo số liệu năng lượng của Mỹ, năm 2025, Nga là một trong những nhà sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới, đứng thứ 3 sau Mỹ và Saudi Arabia. Các biện pháp trừng phạt nhằm hạn chế hoạt động xuất khẩu năng lượng của Nga đã góp phần gây sức ép lên nguồn cung toàn cầu kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022. Vì vậy, bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột cũng có thể mở đường cho Nga gia tăng xuất khẩu năng lượng, qua đó tác động đến cán cân cung - cầu và giá dầu thế giới.

Tổng thống Donald Trump cho biết, dầu diesel của Nga không chỉ phục vụ thị trường Mỹ mà còn hướng tới các thị trường khác trên thế giới. Tuy nhiên, những bất định xung quanh thỏa thuận này vẫn hiện hữu. Trong phiên giao dịch ngày 13-10, giá dầu diesel giao kỳ hạn tại Mỹ tăng khoảng 5%, cho thấy thị trường chưa hoàn toàn tin tưởng vào khả năng thỏa thuận sớm giúp cải thiện nguồn cung.

Giá dầu diesel tại nhiều khu vực trên thế giới đã tăng mạnh trong những tuần gần đây, có nơi lập kỷ lục, do nguồn cung bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga và các cuộc tấn công của Iran nhằm vào cơ sở năng lượng tại Trung Đông.

Ảnh minh họa: Bizz Buzz

Bên cạnh các yếu tố liên quan đến Nga, diễn biến xung đột tại Trung Đông tiếp tục chi phối tâm lý thị trường. Lực lượng Houthi ở Yemen cáo buộc Saudi Arabia tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Sanaa hôm 13-10.

Những diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ các cơ sở năng lượng và tuyến vận tải dầu mỏ tại vùng Vịnh tiếp tục trở thành mục tiêu tấn công. Trước đó, lực lượng Houthi bị cáo buộc tấn công sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia vào cuối tuần, trong khi xuất hiện thông tin về các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu gần eo biển Hormuz. 6 nguồn tin nói với Reuters rằng đã nghe thấy những tiếng nổ lớn tại khu vực gần trụ sở tập đoàn dầu khí Saudi Aramco ở Dhahran.

Tổng thống Donald Trump cáo buộc lực lượng Houthi ở Yemen cố tình đẩy giá dầu lên cao trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, đồng thời cảnh báo sẽ không quên các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia. Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh xung đột khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp do cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran.

Eo biển Hormuz vẫn là điểm nóng đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Bất kỳ sự gián đoạn kéo dài nào tại Hormuz đều có thể làm tăng chi phí vận chuyển, thu hẹp nguồn cung trên thị trường quốc tế và tạo sức ép tăng giá dầu.

Tuy nhiên, nguồn cung từ các nước sản xuất dầu vẫn có những yếu tố hỗ trợ nhất định. Theo Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), sản lượng dầu của nhóm OPEC+ đã tăng mạnh trong tháng 9, chủ yếu nhờ Saudi Arabia gia tăng sản lượng, bất chấp những gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz.

Về triển vọng thị trường, OPEC tiếp tục điều chỉnh dự báo nhu cầu dầu toàn cầu. Tổ chức này hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ năm 2026 trong tháng thứ 6 liên tiếp, đồng thời nâng dự báo cho năm 2027. Theo OPEC, thế giới sẽ cần bổ sung lượng dầu dự trữ đã suy giảm do tác động của cuộc chiến tại Iran.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 14-10 cụ thể như sau:

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ ngày 8-10, giá xăng tiếp tục tăng; trong đó, xăng E10RON95-III tăng lên ngưỡng 28.254 đồng/lít, dầu diesel 0.05S giảm còn 29.128 đồng/lít.