Giá xăng dầu hôm nay 14/10: Dầu thế giới duy trì vùng cao trước giờ điều chỉnh

Chỉ còn một ngày trước kỳ điều hành giá trong nước, dầu thô quốc tế tiếp tục duy trì ở mặt bằng cao. WTI tiến sát 95 USD/thùng, trong khi Brent vẫn trên 106 USD/thùng, khiến áp lực đối với giá thành phẩm trong chu kỳ hiện tại cần được theo dõi sát.

Hình minh họa.

Giá xăng dầu hôm nay 13/10: WTI vượt 93 USD, Brent lên trên 106 USD/thùng

Giá xăng dầu hôm nay 13/10/2026: WTI vượt 93 USD/thùng, Brent lên trên 106 USD; giá trong nước giữ mức từ ngày 8/10 trước kỳ điều hành 15/10.

Giá dầu thế giới sáng 14/10 tiếp tục ở vùng cao

Theo bộ dữ liệu cập nhật sử dụng trong bài, dầu WTI sáng 14/10/2026 ở mức 94,70 USD/thùng, tăng 1,35 USD/thùng so với mức 93,35 USD/thùng ngày 13/10, tương đương khoảng 1,45%.

Dầu Brent tăng nhẹ hơn, từ 106,12 USD/thùng lên 106,29 USD/thùng, tăng 0,17 USD/thùng, tương đương khoảng 0,16%.

Trong thời điểm cập nhật sáng 14/10, WTI dao động trong khoảng 94,59 - 94,83 USD/thùng, còn Brent trong khoảng 106,06 - 106,36 USD/thùng.

Cần phân biệt các mức cập nhật trên với giá đóng cửa của phiên quốc tế ngày 13/10. Reuters ghi nhận WTI chốt phiên ở 94,14 USD/thùng, tăng khoảng 0,4%, trong khi Brent giảm khoảng 0,9% xuống 105,69 USD/thùng. Thị trường giằng co giữa lo ngại nguồn cung tại Trung Đông và kỳ vọng có thêm nguồn diesel từ Nga.

Như vậy, mức 94,70 USD của WTI và 106,29 USD của Brent phản ánh diễn biến đầu phiên mới ngày 14/10, không phải giá chốt của phiên trước.

Dầu vẫn được hỗ trợ bởi rủi ro gián đoạn nguồn cung và vận chuyển tại Trung Đông. Tuy nhiên, nguồn dầu xuất khẩu từ các quốc gia vùng Vịnh ngoài Iran đã phục hồi đáng kể trong tháng 9, trong khi sản lượng OPEC+ cũng tăng, tạo lực cân bằng nhất định cho thị trường.

Điểm đáng chú ý là Brent đã duy trì quanh hoặc trên 100 USD/thùng trong nhiều phiên. Khối lượng giao dịch quyền chọn Brent trong quý III cũng tăng lên mức kỷ lục, phản ánh nhu cầu phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh giá dầu biến động mạnh.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 14/10

Tại Việt Nam, giá bán lẻ xăng dầu ngày 14/10 tiếp tục áp dụng theo bảng giá Petrolimex có hiệu lực từ 15h ngày 8/10/2026.

Đơn vị: đồng/lít

Tại kỳ điều hành ngày 8/10, giá E5 RON92 tăng 1.134 đồng/lít lên mức không cao hơn 27.703 đồng/lít; E10 RON95-III tăng 1.065 đồng/lít lên tối đa 28.254 đồng/lít. Ngược chiều, diesel 0,05S giảm 589 đồng/lít xuống không cao hơn 29.128 đồng/lít.

Mức giá trên được áp dụng từ 15h ngày 8/10 và duy trì cho đến trước thời điểm công bố giá cơ sở kỳ tiếp theo.

So với kỳ ngày 1/10, giá Petrolimex Vùng 1 hiện cao hơn 1.140 đồng/lít với E5 RON92 Mức 2; E10 RON95 Mức 3 tăng 1.070 đồng/lít; E10 RON95 Mức 5 tăng 870 đồng/lít. Trong khi đó, diesel 0,05S và DO 0,001S đều giảm 590 đồng/lít.

Diễn biến này một lần nữa cho thấy giá từng loại nhiên liệu có thể đi khác chiều nhau. Giá bán lẻ trong nước chịu tác động trực tiếp hơn từ giá thành phẩm RON92, RON95, diesel bình quân trong cả chu kỳ, thay vì chỉ phụ thuộc vào WTI hay Brent.

Giá xăng dầu ngày 15/10 có thể điều chỉnh thế nào?

Theo cơ chế hiện hành, kỳ điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào thứ Năm hằng tuần. Kỳ tiếp theo dự kiến diễn ra ngày mai, thứ Năm 15/10/2026.

So với thời điểm đầu chu kỳ ngày 8/10, mặt bằng dầu thô quốc tế hiện ở mức cao hơn. WTI đã từ dưới 90 USD/thùng tăng lên vùng gần 95 USD/thùng, còn Brent duy trì trên 106 USD/thùng.

Điều này khiến áp lực tăng đối với giá xăng trong nước rõ hơn so với đầu chu kỳ.

Tuy nhiên, chưa nên dự báo một mức tăng cụ thể trước thời điểm điều hành. Phiên 13/10 đã cho thấy WTI và Brent không hoàn toàn đồng pha, trong khi triển vọng nguồn cung diesel cũng đang thay đổi.

Quan trọng hơn, giá bán lẻ ngày 15/10 sẽ dựa vào bình quân giá thành phẩm xăng dầu trong toàn chu kỳ, cùng tỷ giá, thuế, chi phí và phương án điều hành. Giá dầu thô chỉ là một trong các chỉ báo.

Nếu giá RON92 và RON95 thành phẩm đã tăng tương ứng với đà đi lên của dầu trong những phiên vừa qua, khả năng xăng tiếp tục chịu áp lực tăng sẽ lớn hơn.

Ngược lại, nếu nguồn cung phục hồi và giá thành phẩm hạ nhiệt trong phiên cuối chu kỳ, mức điều chỉnh có thể thấp hơn mức mà diễn biến WTI và Brent hiện tại gợi ý.

Với dữ liệu sáng 14/10, nhận định phù hợp là cán cân đang nghiêng về áp lực tăng đối với nhóm xăng, nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định mức tăng cụ thể trước thông báo chính thức ngày 15/10.