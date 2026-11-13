Giá xăng dầu hôm nay 13/11: Trong nước giảm sâu, dầu thế giới bật tăng

Giá xăng trong nước xuống dưới 20.000 đồng/lít

Theo công bố của Bộ Công Thương, từ 15h ngày 12/11, giá bán lẻ tối đa của các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến đồng loạt giảm.

Giá xăng dầu trong nước sáng 13/11 duy trì mức mới sau kỳ điều hành giảm mạnh chiều 12/11. Ảnh minh họa.

Xăng E5 RON92 giảm 1.499 đồng/lít, xuống 19.399 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 1.311 đồng/lít, còn 19.845 đồng/lít. Đây là mức giá tiếp tục được áp dụng trong sáng 13/11, khi chưa có kỳ điều chỉnh mới.

Đáng chú ý, dầu diesel 0,05S giảm 1.874 đồng/lít, xuống 26.822 đồng/lít. Dầu mazut giảm 2.263 đồng/kg, còn 19.742 đồng/kg.

Giá xăng dầu trong nước ngày 13/11/2026

Nguồn: Bộ Công Thương. Giá áp dụng từ 15h ngày 12/11/2026.

Theo Bộ Công Thương, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân trong kỳ tính giá từ ngày 5/11 đến ngày 12/11 giảm ở tất cả các mặt hàng được công bố. Trong đó, xăng RON92 giảm 7,67%, xăng RON95 giảm 6,88%, dầu diesel giảm 6,92% và dầu mazut giảm 15,32%.

Mức giảm lần này tạo thêm dư địa tiết giảm chi phí nhiên liệu cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải, sản xuất và phân phối hàng hóa.

Tuy nhiên, giá dầu diesel vẫn cao hơn đáng kể so với hai loại xăng phổ biến, tiếp tục là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vận hành của các doanh nghiệp sử dụng phương tiện chạy dầu.

Giá dầu thế giới tăng mạnh trở lại

Trên thị trường quốc tế, kết thúc phiên giao dịch ngày 12/11 (giờ Mỹ), giá dầu Brent tăng 3,06 USD, tương đương 3,3%, lên 95,82 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ tăng 2,21 USD, tương đương 2,6%, chốt ở mức 88,74 USD/thùng.

Đây là phiên phục hồi đáng chú ý sau những biến động giảm trước đó. Dù vậy, tính từ đầu tuần, cả Brent và WTI vẫn giảm khoảng 2,5%.

Thị trường dầu đang chịu tác động đan xen giữa nhu cầu tiêu thụ, lượng dự trữ và triển vọng nguồn cung.

Tại Mỹ, số liệu tồn kho mới công bố cho thấy lượng dầu thô, xăng và các sản phẩm chưng cất đều tăng trong tuần qua. Diễn biến này phần nào phản ánh áp lực cung - cầu trên thị trường năng lượng lớn nhất thế giới.

Trong khi đó, sản lượng dầu của OPEC+ ghi nhận tăng trong tháng 10, tiếp tục bổ sung nguồn cung ra thị trường.

Những yếu tố này khiến giá dầu biến động mạnh giữa các phiên, dù xu hướng chung vẫn phụ thuộc vào nhu cầu tiêu thụ thực tế và khả năng cân đối nguồn cung trong thời gian tới.

Giá xăng dầu trong nước có thể biến động ra sao?

Diễn biến trái chiều giữa giá xăng dầu trong nước và thế giới chủ yếu xuất phát từ độ trễ của cơ chế điều hành giá.

Mức giảm tại Việt Nam ngày 12/11 phản ánh biến động bình quân giá thành phẩm xăng dầu quốc tế trong chu kỳ tính giá trước đó. Trong khi đó, giá dầu thô thế giới vừa xuất hiện nhịp tăng mạnh ở phiên giao dịch gần nhất.

Đối với thị trường trong nước, việc giá xăng giảm xuống dưới 20.000 đồng/lít giúp giảm chi phí đi lại của người dân và một phần chi phí vận hành của doanh nghiệp.

Ở lĩnh vực vận tải, giá diesel giảm 1.874 đồng/lít cũng góp phần giảm áp lực nhiên liệu. Tuy nhiên, tác động đến giá cước vận chuyển và hàng hóa còn phụ thuộc vào cơ cấu chi phí, hợp đồng dịch vụ và mức độ cạnh tranh trên thị trường.

Trong những phiên tới, giá dầu thế giới được dự báo tiếp tục biến động theo số liệu tồn kho, hoạt động sản xuất của các nước xuất khẩu dầu và triển vọng nhu cầu tiêu thụ.

Đối với kỳ điều hành tiếp theo tại Việt Nam, giá bán lẻ sẽ phụ thuộc chủ yếu vào biến động bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong chu kỳ tính giá, cùng các yếu tố cấu thành giá theo quy định.