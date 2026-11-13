Giá xăng dầu hôm nay 13/11: Trong nước giảm mạnh, dầu thế giới bật tăng

Thị trường xăng dầu bước vào ngày 13/11 với diễn biến đáng chú ý khi giá dầu thô thế giới phục hồi mạnh sau những phiên giảm sâu. Trái ngược với xu hướng này, giá xăng dầu trong nước vừa được điều chỉnh giảm đồng loạt từ 15h ngày 12/11, đưa xăng E5 RON 92-II tại vùng 1 xuống còn 19.390 đồng/lít. Người tiêu dùng đang được hưởng mức giá thấp hơn, trong khi thị trường bắt đầu theo dõi khả năng biến động tại kỳ điều hành tuần tới.

Hình minh họa.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh từ 15h hôm nay (12/11)

Từ 15h chiều 12/11, giá bán lẻ xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm, trong đó xăng giảm từ 1.310 đến 1.500 đồng/lít.

Giá dầu thế giới hôm nay 13/11/2026: WTI và Brent đồng loạt tăng mạnh

Theo dữ liệu tham chiếu ngày 13/11, giá dầu thô WTI được ghi nhận ở mức 88,70 USD/thùng, tăng 2,28 USD/thùng so với mức 86,42 USD/thùng ngày 12/11. Tính theo tỷ lệ, mức tăng tương đương khoảng 2,64%.

Cùng thời điểm, dầu Brent tăng từ 92,66 USD/thùng lên 95,95 USD/thùng, tương ứng tăng 3,29 USD/thùng, khoảng 3,55%.

Bảng so sánh giá dầu thô thế giới ngày 13/11/2026:

Đơn vị: USD/thùng. Giá theo các mốc tham chiếu được cung cấp, không phải giá đóng cửa của hai phiên giao dịch.

Đáng chú ý, cả hai loại dầu đều ghi nhận mức tăng khá lớn sau giai đoạn điều chỉnh trước đó. Giá Brent đã tiến sát ngưỡng 96 USD/thùng, trong khi WTI quay trở lại vùng trên 88 USD/thùng.

Biên độ giá dầu WTI trong ngày 13/11 được ghi nhận từ 85,21 đến 89,14 USD/thùng, rộng hơn so với khoảng 85,83–88,71 USD/thùng của ngày trước đó.

Với dầu Brent, biên độ tham chiếu ngày 13/11 là 95,71–96,07 USD/thùng, cao hơn đáng kể so với mức 92,53–92,66 USD/thùng ngày 12/11.

Bảng so sánh biên độ giá dầu:

Đơn vị: USD/thùng. Biên độ ngày 13/11 được ghi nhận tại thời điểm cập nhật, chưa phản ánh toàn bộ ngày giao dịch.

Như vậy, sau thời gian giảm giá, thị trường dầu thế giới đã xuất hiện nhịp phục hồi đáng kể. Diễn biến tăng trở lại cho thấy giá dầu vẫn nhạy cảm với những thay đổi về nguồn cung, nhu cầu tiêu thụ và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch năng lượng quốc tế.

Tuy nhiên, mức tăng trong một phiên chưa đủ để khẳng định giá dầu đã bước vào xu hướng đi lên kéo dài. Những phiên giao dịch tiếp theo sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định thị trường tiếp tục phục hồi hay quay lại trạng thái điều chỉnh.

Đối với Việt Nam, sự phục hồi của giá dầu thô là yếu tố cần chú ý, nhưng không đồng nghĩa giá xăng dầu bán lẻ sẽ lập tức tăng theo. Giá nhiên liệu trong nước còn phụ thuộc vào diễn biến giá xăng dầu thành phẩm quốc tế và các yếu tố trong kỳ tính giá.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 13/11/2026: Petrolimex đồng loạt giảm giá

Trái với xu hướng tăng của dầu thô thế giới, giá xăng dầu trong nước ngày 13/11 đang được áp dụng theo mức điều chỉnh giảm có hiệu lực từ 15h ngày 12/11.

Theo bảng giá mới của Petrolimex, xăng E5 RON 92-II tại vùng 1 giảm 1.500 đồng/lít, từ 20.890 đồng/lít xuống còn 19.390 đồng/lít.

Xăng E10 RON 95-III giảm 1.310 đồng/lít, xuống còn 19.840 đồng/lít. Trong khi đó, xăng E10 RON 95-V giảm 810 đồng/lít, còn 21.840 đồng/lít.

Không chỉ nhóm mặt hàng xăng, các sản phẩm dầu diesel và dầu hỏa cũng giảm đáng kể. Trong đó, dầu hỏa 2-K tại vùng 1 giảm tới 2.200 đồng/lít, từ 28.600 đồng/lít xuống 26.400 đồng/lít.

Bảng giá xăng dầu Petrolimex hôm nay 13/11/2026:

Đơn vị: đồng/lít. Giá Petrolimex áp dụng từ 15h ngày 12/11/2026.

So với kỳ điều hành ngày 5/11, tất cả các mặt hàng trong bảng giá trên đều giảm. Mức giảm tại vùng 1 dao động từ 810 đến 2.200 đồng/lít.

Bảng so sánh giá Petrolimex vùng 1 giữa hai kỳ điều chỉnh:

Đơn vị: đồng/lít.

Với mức điều chỉnh này, giá xăng E5 RON 92-II tại Petrolimex vùng 1 đã xuống dưới 19.400 đồng/lít, trong khi xăng E10 RON 95-III thấp hơn 20.000 đồng/lít.

Đợt giảm giá mới góp phần giảm chi phí đi lại của người dân, đặc biệt đối với các phương tiện sử dụng xăng. Với một lần đổ 40 lít xăng E5 RON 92-II, người tiêu dùng tại vùng 1 tiết kiệm được khoảng 60.000 đồng so với trước thời điểm điều chỉnh, nếu mua cùng lượng nhiên liệu.

Đối với hoạt động vận tải và sản xuất, việc dầu diesel giảm từ 1.470 đến 1.870 đồng/lít tại vùng 1 cũng giúp giảm một phần chi phí nhiên liệu.

Trong khi đó, giá bán tại vùng 2 cao hơn vùng 1 do điều kiện địa bàn kinh doanh theo quy định. Mức giá thực tế tại từng địa phương được doanh nghiệp quyết định nhưng không vượt mức tối đa đã công bố cho vùng 2.

Dự báo giá xăng dầu ngày 19/11/2026: Có thể tăng trở lại?

Theo lịch điều hành định kỳ vào thứ Năm hằng tuần, kỳ điều chỉnh giá xăng dầu tiếp theo dự kiến diễn ra lúc 15h ngày 19/11/2026.

Sau kỳ giảm giá ngày 12/11, thị trường thế giới bắt đầu xuất hiện những tín hiệu phục hồi. Giá dầu WTI và Brent cùng tăng theo các mốc tham chiếu ngày 13/11, trong đó Brent ghi nhận mức tăng hơn 3 USD/thùng.

Diễn biến này có thể làm gia tăng áp lực lên giá nhiên liệu trong kỳ điều hành tới nếu giá dầu và giá xăng dầu thành phẩm thế giới tiếp tục đi lên.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam sẽ tăng trong kỳ điều chỉnh ngày 19/11.

Trên thực tế, việc điều chỉnh giá trong nước không phụ thuộc trực tiếp vào mức biến động của dầu thô trong một ngày. Giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường quốc tế trong kỳ tính giá, tỷ giá, thuế, các chi phí liên quan và cơ chế bình ổn theo quy định mới là những yếu tố quyết định mức điều chỉnh.

Nếu giá nhiên liệu thành phẩm quốc tế tiếp tục phục hồi trong những ngày tới, khả năng tăng giá bán lẻ có thể xuất hiện. Ngược lại, nếu giá thế giới hạ nhiệt, mặt bằng giá trong nước vẫn có thể được duy trì hoặc giảm thêm.

Đáng chú ý, giá xăng và giá dầu diesel có thể biến động khác nhau do đặc điểm cung cầu của từng mặt hàng. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để đưa ra con số tăng, giảm cụ thể cho kỳ điều hành tiếp theo.

Trước mắt, người tiêu dùng tiếp tục được mua xăng dầu theo bảng giá Petrolimex mới áp dụng từ ngày 12/11. Diễn biến của thị trường quốc tế trong tuần tới sẽ là yếu tố cần theo dõi để đánh giá khả năng biến động giá xăng dầu trong nước.