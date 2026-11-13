Giá xăng dầu hôm nay (13-11): Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

Giá dầu thế giới

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 12-11, giá dầu Brent tăng 2,44 USD/thùng, tương đương 2,63%, lên mức 95,2 USD/thùng, giá dầu WTI tăng 1,66 USD/thùng, tương đương 1,92%, lên mức 88,19 USD/thùng. Mặc dù tăng mạnh trong phiên, cả hai mặt hàng dầu tiêu chuẩn dự kiến sẽ kết thúc tuần giảm khoảng 3%.

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố tác động đến thị trường dầu mỏ. Ngày 12-11, lực lượng Houthi ở Yemen được Iran hậu thuẫn tuyên bố, đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một trạm bơm thuộc tuyến đường ống dẫn dầu Đông-Tây của Saudi Arabia và một cơ sở dầu mỏ ở Yanbu trên bờ Biển Đỏ, làm gia tăng căng thẳng khu vực.

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng hơn 2 USD/thùng trong phiên giao dịch thứ Năm. Ảnh minh họa: Anadolu Agency

Trong những tuần gần đây, các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền ở Trung Đông có chiều hướng gia tăng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải biển và nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Tại Trung Đông, các tàu chở dầu vẫn đang bốc cháy, dầu tràn dạt vào bờ biển, trong khi các thiết bị bay không người lái và tên lửa liên tục tấn công vào cơ sở hạ tầng trên khắp khu vực. Những diễn biến này làm gia tăng tâm lý lo ngại trên thị trường, tạo sức ép tăng giá đối với mặt hàng dầu thô.

Mặc dù sản lượng dầu thô của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, nhóm OPEC+, đã tăng trong tháng 10-2026, chủ yếu nhờ sản lượng từ Saudi Arabia tăng, nhưng tình hình gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt.

Trong khi đó, tại Điện Kremlin, cuộc đàm phán về giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, Jared Kushner đã bắt đầu. Đáng chú ý, một đặc phái viên Mỹ cho biết, Tổng thống Nga Putin đã đồng ý để các đại diện châu Âu tham gia vòng đàm phán tiếp theo. Động thái này được đánh giá là tín hiệu tích cực, có thể mở ra triển vọng thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình Ukraine.

Về tình hình cung cầu, theo các nguồn tin thị trường trích dẫn số liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API), lượng dự trữ dầu thô của nước này đã tăng thêm 9 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 6-11. Ngày 12-11, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết lượng dự trữ dầu thô, xăng và nhiên liệu chưng cất của Mỹ đã tăng trong tuần trước.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 13-11 cụ thể như sau:

Giá xăng dầu các loại ở trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm từ 15 giờ chiều ngày 12-11 theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 1.499 đồng/lít, giá xăng E10RON95-III giảm 1.311 đồng/lít, dầu diesel 0.05S giảm 1.874 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S giảm 2.263 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ tạm thời chưa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Iran; xuất hiện các vụ tấn công mới ở eo biển Hormuz nhằm vào tàu chở dầu; sản lượng dầu thô của OPEC tăng trong tháng 10; thông tin về cuộc đàm phán của Nga, Mỹ, Ukraine về xung đột giữa Nga với Ukraine...

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng, nhưng có diễn biến giảm là chủ yếu.