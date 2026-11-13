Giá xăng dầu hôm nay 13/11: Dầu thế giới tiếp tục tăng

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu thế giới sáng 13/11 tiếp tục tăng sau khi xuất hiện thông tin về các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn.

Những diễn biến này làm dấy lên lo ngại nguồn cung dầu toàn cầu có thể bị thắt chặt. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá hai loại dầu chuẩn vẫn giảm khoảng 2,5%.

Thị trường dầu trải qua phiên giao dịch nhiều biến động. Giá ban đầu giảm nhưng sau đó đảo chiều tăng khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tấn công một trạm bơm thuộc đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Saudi Arabia, một cơ sở dầu mỏ tại thành phố Yanbu và một tòa nhà của tập đoàn dầu khí Aramco ở Thủ đô Riyadh.

Liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu sau đó cho biết đã đánh chặn, phá hủy hai thiết bị bay không người lái do Houthi phóng đi, trong đó một chiếc tại khu vực Riyadh và chiếc còn lại ở tỉnh miền Đông giàu dầu mỏ.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng. (Ảnh minh họa: Reuters).

Rủi ro đối với hoạt động vận tải biển tại Trung Đông cũng gia tăng. Nhiều tàu chở dầu vẫn bốc cháy, dầu tràn dạt vào bờ biển, trong khi các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng trong khu vực chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Trước khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát, eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô toàn cầu. Các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền gần đây đang đe dọa nghiêm trọng hoạt động lưu thông qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Ở diễn biến khác, Ukraine tấn công khu vực cảng Ust-Luga trên biển Baltic, phía Tây Bắc Nga, gây hỏa hoạn và làm hư hại một phần hệ thống bồn chứa nhiên liệu. Đây là một trong những cửa ngõ xuất khẩu quan trọng của Nga đối với dầu thô, sản phẩm dầu mỏ, ngũ cốc và nhiều loại hàng hóa khác.

Những vụ tấn công này đang tạo thêm sức ép tăng giá dầu. Giới đầu tư dường như ngày càng mất kiên nhẫn trước những thông tin lặp lại về triển vọng hòa bình.

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu bị hạn chế bởi số liệu OPEC+ cho thấy sản lượng dầu thô của nhóm tăng trong tháng 10, chủ yếu nhờ Saudi Arabia nâng sản lượng, bất chấp những gián đoạn trong hoạt động vận tải biển tại Trung Đông.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán liên quan đến xung đột Ukraine tiếp tục thu hút sự chú ý của thị trường. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt đầu cuộc gặp với hai nhà đàm phán Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Điện Kremlin.

Tại Mỹ, Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho biết tồn kho dầu thô, xăng và các sản phẩm chưng cất đều tăng trong tuần trước. Lượng tồn kho gia tăng có thể tạo thêm áp lực giảm giá, trong bối cảnh thị trường vẫn phải cân nhắc nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành thường lệ chiều 12/11, giá bán lẻ các loại xăng dầu tiếp tục giảm mạnh.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 1.499 đồng/lít, không cao hơn 19.399 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 1.311 đồng/lít, không cao hơn 19.845 đồng/lít.

Giá xăng giảm 4 lần liên tiếp từ đầu tháng đến nay.

Dầu diesel giảm 1.874 đồng/lít, không cao hơn 26.822 đồng/lít. Dầu mazut giảm 2.263 đồng/kg, không cao hơn 19.742 đồng/kg.

Đây là lần giảm thứ tư liên tiếp của giá xăng, tính từ đầu tháng 11 đến nay.

Trước đó, từ 0 giờ ngày 1/11, giá xăng E5 RON92 được điều chỉnh giảm 1.804 đồng/lít; xăng E10 RON95 giảm 1.575 đồng/lít.

Đến 22h ngày 3/11, Xăng E5 RON92 giảm 1.020 đồng/lít; xăng E10 RON95 giảm 928 đồng/lít.

Trong kỳ điều hành thường lệ ngày 5/11, giá xăng E5 RON92 tiếp tục giảm 2.305 đồng/lít; xăng E10 RON95 giảm 2.075 đồng/lít.