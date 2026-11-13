Giá xăng dầu hôm nay 13.11.2026: Áp dụng mức điều chỉnh từ chiều 12.11

Mặt bằng giá mới đưa cả E5 RON 92 Mức 2 và E10 RON 95 Mức 3 xuống dưới 20.000 đồng/lít tại Vùng 1. Trong khi đó, nhịp tăng của dầu thô quốc tế là diễn biến cần theo dõi cho kỳ điều hành sau, chưa làm thay đổi ngay bảng bán lẻ đang áp dụng.

Hình minh họa

Bảng giá đang áp dụng từ 15h ngày 12.11.2026

Giá bán lẻ trong hệ thống Petrolimex có hiệu lực từ 15:00 ngày 12.11.2026 đến kỳ điều hành tiếp theo. Tại thời điểm chốt bài, chưa ghi nhận thông cáo mới thay thế bảng này.

Đơn vị: đồng/lít.

Hai mặt hàng Mazut dưới đây là giá bán buôn, đơn vị đồng/kg:

Mức Vùng 2 là giới hạn tối đa theo thông cáo; đơn vị thành viên quyết định giá bán thực tế tại địa bàn. Người mua cần tra đúng vùng và cấp chất lượng sản phẩm.

Dầu quốc tế tăng, Brent vượt 95 USD/thùng

Trong phiên ngày 12.11 tại thị trường Mỹ, báo giá dầu quốc tế đảo chiều tăng. Bảng dưới là báo giá CFD cập nhật lúc 04:33:40 ngày 13.11.2026 giờ Việt Nam, theo kỳ hạn tham chiếu hiển thị trên trang nguồn.

Đơn vị giá và mức tăng: USD/thùng.

Hai báo giá vẫn mang trạng thái đang cập nhật. Giá tham chiếu phiên trước lần lượt là 86,53 USD/thùng với WTI và 92,76 USD/thùng với Brent.

Lo ngại gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz và các vụ tấn công hạ tầng năng lượng hỗ trợ giá dầu. Ở chiều ngược lại, tồn kho dầu và nhiên liệu Mỹ tăng tạo lực cản đối với đà đi lên.

Kỳ điều hành tiếp theo cần theo dõi điều gì?

Theo lịch điều hành định kỳ vào thứ Năm, mốc tiếp theo dự kiến là ngày 19.11.2026, nếu không có điều hành bất thường hoặc thông báo thay đổi.

Một phiên dầu thô tăng chưa đủ xác định giá bán lẻ Việt Nam sẽ tăng bao nhiêu. Kết quả còn phụ thuộc giá thành phẩm bình quân trong kỳ, tỷ giá, chi phí và việc sử dụng Quỹ bình ổn.

Nếu giá thành phẩm quốc tế duy trì cao trong nhiều phiên, áp lực tăng ở kỳ sau sẽ rõ hơn. Ngược lại, nguồn cung cải thiện và tồn kho tiếp tục tăng có thể hạn chế áp lực này. Hiện chưa đủ bộ dữ liệu để dự báo mức điều chỉnh cụ thể.