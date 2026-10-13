Giá xăng dầu hôm nay 13/10: WTI vượt 93 USD, Brent lên trên 106 USD/thùng

Giá dầu thế giới tăng mạnh trở lại ngay trước những ngày cuối của chu kỳ tính giá trong nước. Brent đã vượt 106 USD/thùng, còn WTI lên trên 93 USD/thùng, khiến áp lực đối với kỳ điều hành ngày 15/10 rõ hơn so với cuối tuần.

Hình minh họa.

Giá xăng dầu hôm nay 12/10/2026: Dầu thế giới biến động nhẹ đầu tuần

Giá xăng dầu hôm nay 12/10/2026: WTI quanh 91,67 USD/thùng, Brent trên 104 USD; giá bán lẻ trong nước giữ mức từ 8/10 trước kỳ điều hành mới.

Giá dầu thế giới hôm nay 13/10 tăng mạnh

Theo bộ dữ liệu cập nhật sử dụng trong bài, dầu WTI ngày 13/10 ở mức 93,35 USD/thùng, tăng 1,68 USD/thùng so với mức 91,67 USD/thùng ngày 12/10, tương đương khoảng 1,83%.

Dầu Brent tăng từ 104,32 USD/thùng lên 106,12 USD/thùng, tăng 1,80 USD/thùng, tương đương khoảng 1,73%.

Trong thời điểm cập nhật sáng 13/10, WTI dao động trong khoảng 93,20 - 93,36 USD/thùng, còn Brent trong khoảng 105,92 - 106,24 USD/thùng.

Diễn biến này phù hợp với phiên tăng mạnh của thị trường quốc tế ngày 12/10. WTI chốt phiên ở 93,74 USD/thùng, còn Brent đạt 106,65 USD/thùng, mức cao nhất của Brent kể từ giữa tháng 9. Các mức chốt này cao hơn nhẹ so với bảng cập nhật sáng 13/10 do khác thời điểm ghi nhận.

Giá dầu được hỗ trợ khi thị trường gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Những diễn biến liên quan đến cơ sở dầu khí, vận chuyển và an ninh hàng hải khiến giới giao dịch tiếp tục cộng thêm phần bù rủi ro vào giá dầu.

Tuy nhiên, không phải mọi tín hiệu đều nghiêng về tăng. OPEC ngày 12/10 đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2026 xuống còn khoảng 400.000 thùng/ngày, thấp hơn đáng kể so với dự báo trước đó. Nếu triển vọng nhu cầu yếu hơn kéo dài, đây có thể trở thành yếu tố hạn chế đà tăng của dầu trong những phiên tới.

Vì vậy, xu hướng ngắn hạn đang nghiêng về giá cao nhưng mức độ biến động vẫn rất lớn. Với kỳ điều hành trong nước chỉ còn hai ngày, diễn biến giá thành phẩm xăng dầu khu vực trong ngày 13 - 14/10 sẽ đặc biệt quan trọng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 13/10

Trong nước, giá bán lẻ xăng dầu ngày 13/10 tiếp tục áp dụng theo bảng giá Petrolimex có hiệu lực từ 15h ngày 8/10/2026. Petrolimex cho biết mức giá này được duy trì cho đến kỳ điều hành tiếp theo.

Đơn vị: đồng/lít

Tại kỳ điều hành ngày 8/10, giá E5 RON92 tăng 1.134 đồng/lít lên mức không cao hơn 27.703 đồng/lít; E10 RON95-III tăng 1.065 đồng/lít lên không cao hơn 28.254 đồng/lít. Ngược lại, diesel 0,05S giảm 589 đồng/lít xuống tối đa 29.128 đồng/lít.

So với bảng giá Petrolimex ngày 1/10, E5 RON92 Mức 2 tại Vùng 1 tăng 1.140 đồng/lít, E10 RON95 Mức 3 tăng 1.070 đồng/lít, E10 RON95 Mức 5 tăng 870 đồng/lít. Diesel 0,05S và DO 0,001S cùng giảm 590 đồng/lít, trong khi dầu hỏa tăng 860 đồng/lít.

Kỳ điều hành 8/10 cho thấy giá từng loại nhiên liệu có thể biến động khác nhau dù cùng chịu tác động từ thị trường dầu thế giới. Vì vậy, việc Brent và WTI tăng mạnh không đồng nghĩa tất cả mặt hàng trong nước sẽ tăng cùng mức.

Dự báo giá xăng dầu kỳ điều hành ngày 15/10

Nếu lịch điều hành không thay đổi, kỳ công bố giá tiếp theo dự kiến diễn ra vào 15h thứ Năm, ngày 15/10/2026.

So với đầu chu kỳ, tín hiệu hiện tại đã bất lợi hơn cho khả năng giá xăng giảm. WTI từ vùng dưới 90 USD đã tăng lên trên 93 USD/thùng, còn Brent từ quanh 101 USD lên trên 106 USD/thùng.

Đặc biệt, phiên 12/10 ghi nhận Brent tăng lên 106,65 USD/thùng và WTI 93,74 USD/thùng. Nếu mặt bằng giá cao này tiếp tục duy trì trong hai ngày cuối chu kỳ và truyền sang giá thành phẩm RON92, RON95, áp lực tăng đối với giá xăng trong nước sẽ rõ hơn.

Tuy nhiên, chưa nên đưa ra mức tăng cụ thể. Giá bán lẻ tại Việt Nam phụ thuộc chủ yếu vào giá thành phẩm bình quân của cả chu kỳ, cùng tỷ giá, thuế, chi phí và phương án điều hành Quỹ bình ổn.

Ngoài ra, triển vọng nhu cầu dầu toàn cầu vừa được điều chỉnh giảm cũng là yếu tố có thể khiến giá dầu hạ nhiệt nếu thị trường chuyển trọng tâm từ rủi ro nguồn cung sang sức cầu.

Với dữ liệu sáng 13/10, kịch bản phù hợp nhất là áp lực tăng đối với nhóm xăng đang lớn hơn so với cuối tuần. Tuy nhiên, chưa đủ cơ sở để khẳng định giá xăng ngày 15/10 sẽ tăng mạnh, bởi hai phiên cuối chu kỳ vẫn có thể làm thay đổi đáng kể giá thành phẩm bình quân.