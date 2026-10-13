Giá xăng dầu hôm nay (13-10): Giá dầu thế giới tăng gần 2 USD/thùng

Giá dầu thế giới

Theo Reuters, giá dầu Brent giao tháng 12 tăng 1,93 USD, tương đương 1,8%, lên mức 106,65 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 15-9. Giá dầu WTI chốt phiên ở mức 93,74 USD/thùng, tăng 1,89 USD, tương đương 2%.

Giá dầu thế giới tăng gần 2% trong phiên giao dịch ngày 12-10. Ảnh minh họa: Anadolu Ajansu

Thị trường dầu mỏ chịu sức ép sau khi lực lượng Houthi ở Yemen đã tấn công sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia hôm 10-10. Vụ việc khiến 13 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Các cuộc tấn công tiếp diễn trong ngày 11-10, làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng và ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, vận chuyển dầu của Saudi Arabia.

Nhà đầu tư và nhà phân tích Louis Navellier nhận định, các vụ tấn công có thể khiến các hoạt động đáp trả nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen gia tăng. Ông cho biết, các nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia vẫn hoạt động, nhưng 5 nhà máy đã phải tạm thời đóng cửa sau khi một đường ống dẫn dầu hướng ra Biển Đỏ bị ngừng hoạt động do các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Trong tháng 10, nhiều tàu chở dầu tiếp tục trở thành mục tiêu tấn công khi đi qua eo biển Hormuz. Những diễn biến này đe dọa làm gián đoạn đà phục hồi xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông vốn đã được ghi nhận trong tháng 9.

Theo Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải của Vương quốc Anh, một tàu chở dầu bị máy bay không người lái tấn công tại khu vực Sohar của Oman, trong khi một tàu khác bị hư hại khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz.

Ông Bjarne Schieldrop, chuyên gia phân tích hàng hóa của ngân hàng SEB, cho rằng những vụ tấn công mới đã làm gia tăng bất ổn đối với hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, qua đó đẩy giá dầu đi lên. Theo ông, các nước trong khu vực ngày càng phải cân nhắc ưu tiên bảo vệ những mục tiêu quan trọng, từ cơ sở hạ tầng dầu mỏ, căn cứ quân sự đến sân bay dân sự và các công trình khác.

Trước những rủi ro về nguồn cung, ngân hàng Goldman Sachs đã nâng dự báo giá dầu Brent trong tháng 12 lên mức 90 USD/thùng, từ mức 85 USD/thùng trước đó. Ngân hàng này ước tính giá dầu đang bao gồm mức phụ phí rủi ro hơn 20 USD/thùng do căng thẳng địa chính trị.

Ngoài ra, Goldman Sachs cũng dự báo giá dầu WTI tiếp tục thấp hơn dầu Brent do chi phí vận chuyển dầu từ Mỹ sang châu Âu ở mức cao. Giá dầu WTI trung bình được dự báo đạt 81 USD/thùng trong tháng 12-2026 và 73 USD/thùng trong năm 2027.

Trong khi đó, tại vịnh Mexico, các tập đoàn năng lượng lớn như Shell, Chevron và BP… đang tìm cách điều động nhân lực trở lại, đồng thời khôi phục hoạt động khai thác tại các giàn khoan sau khi bão Isaias đổ bộ vào đất liền sáng sớm 10-10.

Ảnh minh họa: Reuters

Trái với đà tăng của dầu thô, giá dầu diesel kỳ hạn trên sàn ICE giảm 2,3%, xuống còn 1.449 USD/tấn, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga sẽ bổ sung hơn 300.000 tấn dầu diesel (khoảng 2,25 triệu thùng) cho thị trường, đồng thời dự kiến tiếp tục cung cấp thêm trong thời gian tới.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng lượng dầu diesel bổ sung khó tạo ra tác động giảm giá đáng kể trong ngắn hạn. Ông Jim Ritterbusch, chuyên gia phân tích của Công ty Ritterbusch and Associates, nhận định nguồn cung sẽ được đưa ra thị trường dần trong những tháng còn lại của năm. Lượng dầu dự kiến bổ sung trong tháng tới chưa đủ lớn để gây sức ép giảm giá mạnh.

Theo ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích của PVM Oil Associates, tác động tức thời của thỏa thuận vẫn chưa rõ ràng do công suất lọc dầu của Nga đã suy giảm đáng kể. Tuy nhiên, việc Moscow nới lỏng một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel có thể đưa thêm 500.000 tấn (khoảng 3,7 triệu thùng) ra thị trường quốc tế. Khối lượng này tương đương lượng tiêu thụ dầu diesel của Mỹ trong khoảng một ngày và khoảng 13% nhu cầu toàn cầu.

Liên quan đến xung đột Nga - Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11-10 tuyên bố, hai bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng tiếp tục biến động, ông Fatih Birol, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), kêu gọi các nước thành viên đánh giá nhu cầu giải phóng thêm nguồn dầu dự trữ, đồng thời đề nghị những nước chưa cung cấp đủ lượng dầu đã cam kết đẩy nhanh tiến độ, trong đó ưu tiên dầu diesel.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 13-10 cụ thể như sau:

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ ngày 8-10, giá xăng tiếp tục tăng; trong đó, xăng E10RON95-III tăng lên ngưỡng 28.254 đồng/lít, dầu diesel 0.05S giảm còn 29.128 đồng/lít.