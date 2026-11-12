Giá xăng dầu hôm nay 12/11: Quay đầu tăng nhẹ

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu thế giới sáng 12/11 phục hồi nhẹ sau khi giảm sâu trong phiên trước, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng.

Một quan chức an ninh cấp cao Iran tuyên bố nước này sẽ không cho phép bất kỳ vật liệu hạt nhân đã làm giàu nào rời khỏi lãnh thổ. Tuyên bố này làm gia tăng lo ngại về nguồn cung, giúp giá dầu phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất trong 2 tháng ở phiên trước.

Trong khi đó, Mỹ khẳng định vấn đề hạt nhân phải được đưa vào nội dung của bất kỳ cuộc đàm phán sơ bộ nào với Iran nhằm chấm dứt xung đột giữa hai bên.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ. (Ảnh minh họa: iStock).

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 10/11, giá dầu có thời điểm giảm sâu sau khi Tổng thống Donald Trump hạ thấp khả năng triển khai thêm các hành động quân sự nhằm vào Iran. Tuy nhiên, đà giảm thu hẹp khi phía Iran tuyên bố chưa có cuộc đàm phán nào diễn ra giữa hai nước.

Theo chuyên gia phân tích của UBS, nhận định giá dầu đang được hỗ trợ bởi hy vọng mong manh về khả năng căng thẳng sớm hạ nhiệt.

Về nguồn cung, các nguồn tin thị trường dẫn số liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API) cho biết dự trữ dầu thô của nước này tăng 9 triệu thùng trong tuần qua.

Trong khi đó, sản lượng dầu thô của Saudi Arabia và Iraq cũng đã trở lại mức trước xung đột, giúp tình trạng gián đoạn nguồn cung tại hai quốc gia này giảm đáng kể.

Ở một diễn biến khác, các nhà đàm phán Nga và Ukraine cho biết đạt được một số tiến triển sau 2 ngày đàm phán hòa bình tại Abu Dhabi, kết thúc ngày 11/11. Tuy nhiên, các nhà trung gian Mỹ đánh giá hai bên vẫn còn khoảng cách lớn về lòng tin và bất đồng trong những vấn đề then chốt, đặc biệt là vấn đề lãnh thổ.

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới. (Nguồn: Bộ Công Thương).

Tại Nga, các nguồn tin trong ngành cho biết công suất lọc dầu đã giảm khoảng 30% kể từ cuối tháng 10/2026, sau khi Ukraine nối lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành thường lệ chiều 5/11, giá bán lẻ các loại xăng dầu tiếp tục giảm mạnh, sau khi vừa giảm trong đêm 3/11.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 2.305 đồng/lít, không cao hơn 20.898 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 2.075 đồng/lít, không cao hơn 21.156 đồng/lít. Dầu diesel giảm 180 đồng/lít, không cao hơn 28.696 đồng/lít. Dầu mazut giảm 1.969 đồng/kg, không cao hơn 22.005 đồng/kg.

Đây là lần thứ hai liên tiếp giá dầu giảm trong vòng 3 ngày và là lần thứ ba liên tiếp giá xăng giảm trong vòng gần 1 tuần.

Trước đó, từ 22h ngày 3/11, giá các loại xăng và dầu diesel cùng giảm sau khi giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua giảm nhanh dẫn đến giá cơ sở mặt hàng xăng kỳ này giảm trên 10% so với kỳ trước liền kề, vượt ngưỡng giảm 10% quy định tại Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 19/3/2026 của Chính phủ.

Còn từ tối 31/10, liên Bộ Tài chính - Công Thương cũng đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu cùng thời điểm Nghị quyết của Chính phủ quy định thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng các loại là 0%, có hiệu lực từ 0h ngày 1/11. Điều này đã giúp giá xăng E5 RON92 và giá xăng E10 RON95 cùng giảm, trong khi giá dầu giữ nguyên.