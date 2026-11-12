Giá xăng dầu hôm nay (12-11): Giá dầu thế giới tăng hơn 1%

Giá dầu thế giới

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 11-11, giá dầu Brent tăng 1,27 USD/thùng, tương đương 1,39%, lên mức 92,76 USD/thùng, giá dầu WTI tăng 49 cent, tương đương 0,57%, lên mức 86,53 USD/thùng.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 10-11, giá dầu có thời điểm giảm hơn 3 USD/thùng, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ thấp khả năng triển khai thêm các hành động quân sự nhằm vào Iran. Tuy nhiên, đà giảm được thu hẹp sau khi một quan chức an ninh cấp cao Iran tuyên bố không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra giữa hai bên.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích của UBS nhận định: “Giá dầu đang được hỗ trợ bởi hy vọng mong manh về việc giảm leo thang căng thẳng sắp xảy ra”.

Giá dầu thế giới tăng hơn 1% khi chốt phiên giao dịch thứ Tư. Ảnh minh họa: Energy Now

Mặc dù sản lượng dầu thô của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tăng mạnh trong tháng 10, chủ yếu nhờ sản lượng gia tăng đáng kể từ Saudi Arabia, nhưng tình hình gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt.

Theo dữ liệu của Viện Washington về Chính sách Cận Đông, đã diễn ra 37 vụ tấn công tàu thuyền trong tháng 10-2026, con số cao nhất theo tháng kể từ khi cuộc xung đột tại Trung Đông bắt đầu vào cuối tháng 2-2026. Hiện vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy tần suất các vụ tấn công này sẽ giảm trong tháng 11-2026.

Tuy nhiên, giá dầu Brent và WTI đã giảm lần lượt khoảng 21% và 17% kể từ đầu tháng do kỳ vọng về việc chấm dứt xung đột.

Về tình hình cung cầu, theo các nguồn tin thị trường trích dẫn số liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API), lượng dự trữ dầu thô đã tăng 9 triệu thùng trong tuần qua. Số liệu chính thức dự kiến được công bố vào ngày 12-11, bị trì hoãn một ngày do ngày lễ Ngày Cựu chiến binh Mỹ vào 11-11.

Trong khi đó, dữ liệu sơ bộ của Kpler cho thấy, lượng dầu thô và condensate bị gián đoạn ở Trung Đông đã giảm xuống còn khoảng 3,8 triệu thùng mỗi ngày. Sản lượng dầu thô của Saudi Arabia và Iraq cũng đã trở lại mức trước xung đột, trong khi tình trạng gián đoạn sản xuất tại hai quốc gia này giảm đáng kể.

Ảnh minh họa: Reuters

Trong một diễn biến khác, các nhà đàm phán Nga và Ukraine cho biết đã đạt được một số tiến triển sau 2 ngày đàm phán hòa bình ở Abu Dhabi, kết thúc ngày 11-11. Tuy nhiên, các nhà trung gian hòa giải của Mỹ nhận định, giữa hai bên vẫn tồn tại khoảng cách đáng kể về lòng tin cũng như bất đồng trong những vấn đề then chốt, trong đó có vấn đề lãnh thổ.

Tại Nga, các nguồn tin trong ngành cho biết công suất lọc dầu đã giảm khoảng 30% kể từ cuối tháng 10-2026, sau khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine tái diễn.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 12-11 cụ thể như sau:

Theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ ngày 5-11, giá xăng, dầu các loại trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm mạnh. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 2.305 đồng/lít, giá xăng E10RON95-III giảm 2.075 đồng/lít, dầu diesel 0.05S giảm 180 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.969 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) với xăng sinh học là 700 đồng/lít và dầu mazut là 500 đồng/kg.