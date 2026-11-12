Giá xăng dầu hôm nay 12.11.2026: Chờ kỳ điều hành mới lúc 15h

Ngày 12.11 rơi vào thứ Năm, thời điểm thị trường theo dõi kỳ điều hành định kỳ. Trước khi có công bố thay thế, người mua tiếp tục tra cứu bảng đang áp dụng, đồng thời phân biệt đúng cấp chất lượng và vùng giá.

Hình minh họa

Bảng giá xăng dầu đang áp dụng

Tại thời điểm chốt 06:01 ngày 12.11.2026, chưa ghi nhận thông cáo điều chỉnh mới hơn trong chuyên mục công bố giá đã kiểm tra. Bảng dưới đây có hiệu lực từ 15:00 ngày 5.11.2026 đến kỳ điều hành tiếp theo.

Giá bán lẻ, đơn vị: đồng/lít.

Giá bán buôn dầu mazut, đơn vị: đồng/kg.

Vùng 2 là mức tối đa theo thông cáo; giá thực tế do đơn vị thành viên quyết định trong giới hạn này. Các mức trên là giá còn hiệu lực qua nhiều ngày, không phải một lần điều chỉnh mới vào ngày 12.11.

Dầu thế giới phục hồi, mức điều chỉnh trong nước còn chờ

Kết thúc phiên 11.11, hai chuẩn dầu tương lai cùng tăng trở lại.

Lo ngại về đàm phán Mỹ – Iran và an ninh vận tải tại eo biển Hormuz hỗ trợ giá dầu. Tuy nhiên, sản lượng OPEC+ tăng và triển vọng tồn kho Mỹ vẫn tạo sức ép ngược chiều.

Với thị trường trong nước, kỳ điều hành định kỳ tiếp theo dự kiến trong ngày 12.11. Giá mới chỉ áp dụng sau công bố chính thức; chưa có cơ sở khẳng định giờ hiệu lực hoặc mức tăng, giảm cụ thể.

Nếu bình quân giá thành phẩm trong kỳ tính giá giảm, giá bán lẻ có thể được hỗ trợ theo hướng hạ nhiệt. Ngược lại, chi phí nhập khẩu, tỷ giá và các yếu tố cấu thành giá cơ sở có thể làm kết quả khác với diễn biến một phiên dầu thô. Nhịp tăng của dầu phiên 11.11 vì vậy chưa đủ để kết luận xăng dầu trong nước sẽ tăng.