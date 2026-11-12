Giá xăng dầu hôm nay 12/11/2026: Brent tăng, giá xăng chiều nay ra sao?

Thị trường dầu mỏ thế giới bước vào phiên giao dịch mới với diễn biến trái chiều sau những ngày biến động mạnh. Giá dầu Brent tăng trở lại, trong khi WTI gần như không thay đổi so với mốc tham chiếu ngày trước đó. Tại Việt Nam, giá bán lẻ xăng dầu sáng 12/11 vẫn áp dụng mức công bố từ ngày 5/11, trước thời điểm điều hành giá định kỳ vào chiều cùng ngày.

Hình minh họa.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị nghiên cứu chấm dứt Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Thanh tra Chính phủ nêu kiến nghị nghiên cứu chấm dứt Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Giá dầu thế giới hôm nay 12/11/2026: Brent tăng, WTI gần như đi ngang

Theo dữ liệu tham chiếu sáng 12/11, giá dầu thô WTI được ghi nhận ở mức 86,42 USD/thùng, giảm nhẹ 0,02 USD/thùng so với mức 86,44 USD/thùng của ngày 11/11. Mức giảm tương đương khoảng 0,02%, cho thấy giá dầu WTI gần như đi ngang giữa hai thời điểm theo dõi.

Trong khi đó, giá dầu Brent tăng từ 92 USD/thùng lên 92,66 USD/thùng, tương ứng tăng 0,66 USD/thùng, khoảng 0,72%.

Bảng so sánh giá dầu thế giới ngày 12/11/2026:

Đơn vị: USD/thùng. Số liệu theo các mốc tham chiếu được cung cấp, không phải giá đóng cửa phiên giao dịch.

Đáng chú ý, biên độ giá dầu WTI được ghi nhận trong ngày 12/11 nằm trong khoảng 85,83 - 88,71 USD/thùng, so với khoảng 83,89 - 86,92 USD/thùng của ngày 11/11.

Đối với dầu Brent, biên độ được cung cấp trong ngày 12/11 là 92,53 - 92,66 USD/thùng, cao hơn khoảng 92 - 92,10 USD/thùng ở mốc theo dõi trước đó.

Đơn vị: USD/thùng. Biên độ ngày 12/11 là dữ liệu ghi nhận đến thời điểm cập nhật, chưa phải biên độ hoàn chỉnh của cả ngày.

Như vậy, sau nhịp giảm mạnh đầu tuần, thị trường dầu mỏ đang xuất hiện những tín hiệu phục hồi nhưng chưa thực sự đồng đều. Dầu Brent tăng trở lại, trong khi WTI chưa có biến động đáng kể tại hai mốc được so sánh.

Khoảng cách giữa giá Brent và WTI tại mốc ngày 12/11 là 6,24 USD/thùng, tăng so với mức chênh lệch 5,56 USD/thùng của ngày trước đó.

Diễn biến này cho thấy thị trường vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh sau những phiên có biên độ biến động lớn. Giá dầu tiếp tục chịu tác động từ triển vọng cung cầu năng lượng, hoạt động giao dịch quốc tế và những thay đổi trong kỳ vọng của nhà đầu tư.

Đối với thị trường Việt Nam, biến động giá dầu thô là thông tin đáng chú ý, song chưa thể dựa vào mức tăng hoặc giảm trong một phiên để xác định xu hướng điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 12/11/2026

Trong nước, giá xăng dầu sáng 12/11 tiếp tục áp dụng bảng giá được Petrolimex công bố từ 15h ngày 5/11/2026.

Theo đó, xăng E5 RON 92-II tại vùng 1 đang có giá 20.890 đồng/lít. Xăng E10 RON 95-III được niêm yết ở mức 21.150 đồng/lít, còn xăng E10 RON 95-V có giá 22.650 đồng/lít.

Bảng giá xăng dầu Petrolimex trước kỳ điều chỉnh chiều 12/11:

Đơn vị: đồng/lít. Giá có hiệu lực từ 15h ngày 5/11/2026 và áp dụng cho đến kỳ điều chỉnh tiếp theo.

Ở kỳ điều hành gần nhất, giá xăng dầu trong nước đã giảm đáng kể. Trong đó, xăng E5 RON 92-II tại Petrolimex vùng 1 giảm 2.310 đồng/lít, trong khi xăng E10 RON 95-III giảm 2.080 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu diesel có mức giảm thấp hơn, cùng giảm 180 đồng/lít đối với DO 0,001S-V và DO 0,05S-II tại vùng 1.

Bảng so sánh giá Petrolimex vùng 1 với kỳ trước:

Đơn vị: đồng/lít.

Đợt giảm giá ngày 5/11 đã đưa mặt bằng giá các loại xăng xuống thấp hơn đáng kể so với kỳ trước, góp phần giảm chi phí nhiên liệu cho người sử dụng phương tiện và các hoạt động sản xuất, vận tải.

Tuy nhiên, giá dầu diesel vẫn cao hơn giá xăng E5 RON 92-II và E10 RON 95-III. Điều này khiến chi phí nhiên liệu tiếp tục là vấn đề được nhiều doanh nghiệp vận tải và sản xuất quan tâm.

Đối với vùng 2, giá bán được áp dụng theo quy định dành cho các địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối hoặc cơ sở sản xuất xăng dầu. Mức giá thực tế do doanh nghiệp quyết định nhưng không vượt giá vùng 2 đã công bố.

Dự báo giá xăng dầu chiều 12/11/2026: Có giảm tiếp sau kỳ trước?

Theo lịch điều hành định kỳ, giá xăng dầu trong nước dự kiến được điều chỉnh vào 15h thứ Năm, ngày 12/11/2026.

Trước thời điểm công bố giá mới, thị trường thế giới đang có những tín hiệu đan xen. Dầu Brent tăng nhẹ theo mốc cập nhật sáng nay, trong khi WTI gần như đi ngang. Dù vậy, mặt bằng giá của cả hai loại dầu vẫn thấp hơn so với đầu tuần.

Diễn biến này có thể tạo thêm yếu tố hỗ trợ đối với giá nhiên liệu trong nước, nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định xăng dầu sẽ tiếp tục giảm.

Trên thực tế, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam được xác định dựa trên giá thành phẩm thế giới trong kỳ tính giá, cùng các yếu tố liên quan đến tỷ giá, thuế, chi phí kinh doanh và cơ chế bình ổn theo quy định.

Nếu giá xăng dầu thành phẩm quốc tế bình quân trong kỳ tiếp tục đi xuống, khả năng giảm giá bán lẻ có thể được hỗ trợ. Ngược lại, nếu giá thành phẩm phục hồi, mức giảm có thể thu hẹp hoặc một số mặt hàng có thể tăng trở lại.

Đặc biệt, giá xăng và dầu diesel không nhất thiết biến động cùng chiều do diễn biến cung cầu của từng sản phẩm có sự khác biệt.

Với dữ liệu hiện có, chưa đủ cơ sở để đưa ra dự báo chính xác về mức tăng hoặc giảm của từng mặt hàng trong kỳ điều chỉnh chiều 12/11.

Sau đợt giảm khá mạnh ngày 5/11, thị trường đang chờ xem liệu giá xăng E5 RON 92-II và E10 RON 95 có tiếp tục giảm hay sẽ giữ ổn định.

Trước 15h hôm nay, bảng giá Petrolimex từ ngày 5/11 vẫn là mức giá đang được áp dụng. Giá bán lẻ mới sẽ được xác định sau khi cơ quan điều hành công bố quyết định chính thức.