Giá xăng dầu hôm nay 12/10/2026: Dầu thế giới biến động nhẹ đầu tuần

Thị trường dầu thô bước vào tuần giao dịch mới với biến động không lớn ở thời điểm cập nhật. Tuy nhiên, mặt bằng giá vẫn cao khi WTI trên 91 USD/thùng và Brent duy trì vùng 104 USD/thùng, khiến áp lực đối với kỳ điều hành trong nước ngày 15/10 chưa hoàn toàn hạ nhiệt.

Hình minh họa.

Giá xăng tăng 6 kỳ liên tiếp, Quỹ bình ổn còn dư địa để can thiệp?

Giá xăng tăng 6 kỳ liên tiếp, trong khi số dư Quỹ bình ổn tại các doanh nghiệp đầu mối chênh lệch lớn, có doanh nghiệp âm hàng nghìn tỷ đồng.

Giá dầu thế giới hôm nay 12/10 giằng co đầu tuần

Theo bộ dữ liệu cập nhật sử dụng trong bài, dầu WTI ngày 12/10 ở mức 91,67 USD/thùng, nhích 0,01 USD so với mức tham chiếu 91,66 USD/thùng ngày 11/10, tương đương tăng khoảng 0,01%.

Dầu Brent ở mức 104,32 USD/thùng, giảm 0,10 USD so với mức tham chiếu 104,42 USD/thùng ngày trước, tương đương giảm khoảng 0,10%.

Trong thời điểm cập nhật, WTI dao động trong khoảng 91,66 - 92,62 USD/thùng. Brent có biên độ từ 104,31 - 105,63 USD/thùng.

Ngày 11/10 là Chủ nhật nên các mức của ngày này thực chất là giá tham chiếu cuối tuần. Phiên giao dịch quốc tế gần nhất trước đó kết thúc với WTI ở 91,85 USD/thùng và Brent ở 104,72 USD/thùng. Giá dầu được hỗ trợ bởi việc nhiều cơ sở khai thác tại Vịnh Mexico phải tạm dừng trước ảnh hưởng của bão, có thời điểm khoảng 1,3 triệu thùng/ngày sản lượng bị gián đoạn.

Ở chiều ngược lại, kế hoạch nối lại xuất khẩu nhiên liệu thành phẩm của Trung Quốc và khả năng nguồn cung tại Vịnh Mexico phục hồi có thể hạn chế đà tăng trong tuần mới. Thị trường vì vậy vẫn trong trạng thái nhạy cảm, với các yếu tố cung - cầu liên tục kéo giá theo hai chiều.

Điểm đáng chú ý là dù biến động sáng 12/10 tương đối nhỏ, Brent vẫn đứng trên 104 USD/thùng, trong khi WTI duy trì trên 91 USD/thùng. Mặt bằng này cao hơn đáng kể so với vùng giá thấp ghi nhận đầu tuần trước.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 12/10

Trong nước, giá bán lẻ xăng dầu ngày 12/10 tiếp tục áp dụng theo bảng giá Petrolimex có hiệu lực từ 15h ngày 8/10/2026. Petrolimex xác nhận thực hiện điều chỉnh giá từ thời điểm này theo kỳ công bố mới.

Đơn vị: đồng/lít

Ở kỳ điều hành ngày 8/10, giá E5 RON92 tăng 1.134 đồng/lít, lên mức không cao hơn 27.703 đồng/lít; E10 RON95-III tăng 1.065 đồng/lít, lên tối đa 28.254 đồng/lít. Diesel 0,05S giảm 589 đồng/lít, còn không cao hơn 29.128 đồng/lít.

Nguyên nhân chính là giá thành phẩm từng mặt hàng trong chu kỳ trước biến động trái chiều. Bình quân RON92 dùng pha E5 tăng 4,80%, RON95 tăng 4,60%, trong khi diesel 0,05S giảm 2,21%.

So với bảng giá Petrolimex ngày 1/10, tại Vùng 1, E5 RON92 Mức 2 đã tăng 1.140 đồng/lít; E10 RON95 Mức 3 tăng 1.070 đồng/lít; E10 RON95 Mức 5 tăng 870 đồng/lít. Ngược lại, diesel 0,05S và DO 0,001S cùng giảm 590 đồng/lít, còn dầu hỏa tăng 860 đồng/lít.

Kỳ 8/10, cơ quan điều hành trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu 200 đồng/lít đối với diesel, không trích lập với xăng sinh học và không chi sử dụng quỹ đối với các mặt hàng được công bố.

Dự báo giá xăng dầu kỳ điều hành ngày 15/10

Nếu lịch điều hành không thay đổi, kỳ công bố giá xăng dầu tiếp theo dự kiến diễn ra vào thứ Năm, ngày 15/10/2026.

Với dữ liệu đầu ngày 12/10, áp lực tăng đối với nhóm xăng vẫn hiện hữu. WTI tiếp tục trên 91 USD/thùng và Brent trên 104 USD/thùng, trong khi đây đều là mức tương đối cao so với giai đoạn đầu tháng.

Tuy nhiên, chưa nên dự báo một mức tăng cụ thể.

Giá xăng dầu bán lẻ trong nước phụ thuộc trực tiếp hơn vào bình quân giá thành phẩm RON92, RON95 và diesel của toàn chu kỳ, cùng tỷ giá VND/USD, các khoản thuế, chi phí và phương án sử dụng Quỹ bình ổn. Kỳ 8/10 đã cho thấy rõ sự khác biệt khi xăng tăng hơn 1.000 đồng/lít nhưng diesel lại giảm gần 600 đồng/lít.

Ba ngày giao dịch từ 12 - 14/10 vì vậy sẽ có ý nghĩa lớn đối với kỳ điều hành tới.

Nếu Brent duy trì trên 100 USD/thùng và giá thành phẩm RON92, RON95 tiếp tục tăng, khả năng xăng trong nước chịu thêm áp lực tăng sẽ rõ hơn.

Ngược lại, nếu nguồn cung tại Vịnh Mexico được khôi phục, xuất khẩu nhiên liệu thành phẩm tăng trở lại và dầu thế giới điều chỉnh xuống, áp lực tăng có thể thu hẹp trước ngày 15/10.

Với các dữ liệu hiện tại, kịch bản thận trọng nhất là áp lực tăng giá chưa biến mất nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định xăng sẽ có thêm một kỳ tăng mạnh.