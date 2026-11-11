Giá xăng dầu hôm nay 11/11: Dầu tiếp tục giảm, xuống thấp nhất hai tháng

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm, xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc các quan chức Mỹ phát tín hiệu chưa cần triển khai thêm các chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran, qua đó làm dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông.

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio cho biết đã thông báo với các đồng minh G7 rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế và phong tỏa hải quân của Mỹ đang phát huy hiệu quả. Theo đó, Tổng thống Donald Trump chưa cần tiến hành các hoạt động quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran.

Thông tin này được đưa ra tại cuộc họp ngoại trưởng G7 ở Paris, với sự tham dự của đại diện Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Mỹ và Liên minh châu Âu.

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm, xuống mức thấp nhất 2 tháng qua. (Ảnh minh hoạ).

Bên cạnh đó, thị trường cũng theo dõi cuộc gặp giữa các quan chức Nga và Ukraine tại Abu Dhabi. Đây là vòng đàm phán hòa bình đầu tiên giữa hai bên kể từ tháng 2, do Mỹ làm trung gian. Ông Rubio đánh giá cuộc gặp có kết quả tích cực nhưng không công bố thêm chi tiết.

Nga hiện là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ ba thế giới, sau Mỹ và Arab Saudi. Vì vậy, khả năng hai bên đạt được thỏa thuận hòa bình và Nga gia tăng xuất khẩu có thể bổ sung nguồn cung, tạo thêm áp lực giảm giá dầu.

Một yếu tố khác gây sức ép lên thị trường là triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ. Số liệu công bố cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng cao hơn dự báo, khiến giới đầu tư gia tăng lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Lãi suất cao làm tăng chi phí vay vốn, có thể kìm hãm tăng trưởng kinh tế và nhu cầu tiêu thụ năng lượng. Trong khi đó, thị trường lao động Mỹ vẫn tương đối vững chắc, kinh tế tăng trưởng ổn định và lạm phát duy trì trên mục tiêu 2% của Fed trong thời gian dài.

Biến động giá thành phẩm xăng dầu thế giới. (Nguồn: Bộ Công Thương).

Những lo ngại về nhu cầu tiêu thụ suy yếu, cùng triển vọng nguồn cung được cải thiện, tiếp tục tạo sức ép lên giá dầu thế giới.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành thường lệ chiều 5/11, giá bán lẻ các loại xăng dầu tiếp tục giảm mạnh, sau khi vừa giảm trong đêm 3/11.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 2.305 đồng/lít, không cao hơn 20.898 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 2.075 đồng/lít, không cao hơn 21.156 đồng/lít. Dầu diesel giảm 180 đồng/lít, không cao hơn 28.696 đồng/lít. Dầu mazut giảm 1.969 đồng/kg, không cao hơn 22.005 đồng/kg.

Đây là lần thứ hai liên tiếp giá dầu giảm trong vòng 3 ngày và là lần thứ ba liên tiếp giá xăng giảm trong vòng gần 1 tuần.

Trước đó, từ 22h ngày 3/11, giá các loại xăng và dầu diesel cùng giảm sau khi giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua giảm nhanh dẫn đến giá cơ sở mặt hàng xăng kỳ này giảm trên 10% so với kỳ trước liền kề, vượt ngưỡng giảm 10% quy định tại Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 19/3/2026 của Chính phủ.

Còn từ tối 31/10, liên Bộ Tài chính - Công Thương cũng đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu cùng thời điểm Nghị quyết của Chính phủ quy định thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng các loại là 0%, có hiệu lực từ 0h ngày 1/11. Điều này đã giúp giá xăng E5 RON92 và giá xăng E10 RON95 cùng giảm, trong khi giá dầu giữ nguyên.