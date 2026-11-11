Giá xăng dầu hôm nay 11.11: Dầu quốc tế giảm, giá trong nước chờ kỳ mới

Giá bán tại cửa hàng trong nước được xác định theo bảng còn hiệu lực, trong khi dầu quốc tế biến động liên tục. Vì vậy, người mua cần tra đúng sản phẩm và vùng giá; nhịp giảm của dầu thô chưa đồng nghĩa giá bán lẻ lập tức được điều chỉnh.

Hình minh họa

Bảng giá Petrolimex đang có hiệu lực

Bảng giá áp dụng từ 15:00 ngày 5.11.2026 đến kỳ điều hành tiếp theo. Tại thời điểm kiểm tra 04:33 ngày 11.11, danh mục thông cáo chưa có quyết định điều chỉnh giá mới hơn.

Giá bán lẻ, đơn vị đồng/lít:

Giá bán buôn mazut, đơn vị đồng/kg:

Riêng hai dòng E10 RON 95, mức bán tại Vùng 1 chênh nhau 1.500 đồng/lít. Với Vùng 2, đơn vị thành viên quyết định giá thực tế nhưng không vượt mức tối đa công bố.

Đây là bảng giá đang áp dụng qua nhiều ngày. Chưa có dữ liệu so sánh đầy đủ, tương thích trong bộ bảng sử dụng để tính thay đổi từng sản phẩm so với kỳ điều hành trước.

Dầu quốc tế giảm trong phiên ngày 10.11

Báo giá ghi nhận khoảng 04:31 ngày 11.11 theo giờ Việt Nam:

Đây là báo giá CFD theo thời gian thực gắn với kỳ hạn hiển thị trên nguồn, thuộc phiên quốc tế ngày 10.11 kéo dài sang rạng sáng 11.11 tại Việt Nam. Nguồn vẫn báo đang giao dịch; các mức này chưa phải giá đóng cửa hoặc giá thanh toán chính thức tại sở giao dịch.

Kỳ vọng hạn chế leo thang quân sự với Iran đã làm dịu lo ngại về nguồn cung. Tuy vậy, bất định tại Trung Đông vẫn có thể khiến dầu hồi phục sau những nhịp giảm.

Triển vọng kỳ tới: Theo dõi giá thành phẩm trong cả chu kỳ

Nếu giá thành phẩm xăng, dầu duy trì xu hướng giảm trong chu kỳ tính giá, áp lực lên giá cơ sở có thể hạ nhiệt. Nhưng kết quả còn phụ thuộc các thành phần chi phí liên quan, nên một phiên dầu thô giảm chưa đủ để tính mức điều chỉnh bán lẻ Việt Nam.

Ngược lại, rủi ro vận chuyển hoặc một đợt tăng trở lại của thị trường năng lượng có thể thu hẹp dư địa giảm giá. Tại thời điểm chốt bài, chưa đủ bộ dữ liệu bình quân giá thành phẩm và chi phí tương thích để dự báo mức tăng, giảm cụ thể.

Lịch ngày, giờ của kỳ điều hành tiếp theo cũng chưa được xác minh bằng thông báo mới trong bộ nguồn đã đọc. Vì vậy, bài chưa ấn định thời điểm hoặc mức điều chỉnh.