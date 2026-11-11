Giá xăng dầu hôm nay 11/11: Brent về 92 USD/thùng, chờ kỳ điều chỉnh mới

Sau phiên giảm mạnh đầu tuần, thị trường dầu mỏ thế giới đang có những diễn biến trái chiều. Trong khi giá dầu WTI phục hồi nhẹ, dầu Brent tiếp tục đi xuống và trở về ngưỡng 92 USD/thùng. Tại Việt Nam, giá xăng dầu vẫn áp dụng bảng giá công bố từ ngày 5/11, khi chỉ còn một ngày nữa là đến kỳ điều hành định kỳ tiếp theo.

Hình minh họa.

Giá xăng dầu hôm nay 10/11: Dầu thế giới lao dốc, giá xăng có tiếp tục giảm?

Giá xăng dầu hôm nay 10/11/2026 ghi nhận dầu WTI và Brent giảm mạnh. Giá xăng trong nước vẫn giữ mức từ ngày 5/11, chờ kỳ điều chỉnh tiếp theo.

Giá dầu thế giới hôm nay 11/11/2026: WTI tăng nhẹ, Brent giảm

Theo dữ liệu tham chiếu ngày 11/11, giá dầu thô WTI được ghi nhận ở mức 86,44 USD/thùng, tăng 0,20 USD/thùng so với mức 86,24 USD/thùng ngày 10/11. Mức tăng tương đương khoảng 0,23%, cho thấy giá dầu WTI có dấu hiệu phục hồi nhẹ sau đợt giảm trước đó.

Trong khi đó, dầu Brent giảm từ 92,33 USD/thùng xuống còn 92 USD/thùng, tương ứng giảm 0,33 USD/thùng, khoảng 0,36%.

Bảng so sánh giá dầu thế giới ngày 11/11/2026:

Đơn vị: USD/thùng. Số liệu theo hai mốc tham chiếu được ghi nhận, không phải giá đóng cửa phiên giao dịch.

Đáng chú ý, biên độ giá WTI ngày 11/11 dao động từ 83,89 đến 86,92 USD/thùng, rộng hơn đáng kể so với khoảng 86,15 - 86,65 USD/thùng được ghi nhận ngày trước đó.

Với dầu Brent, biên độ tham chiếu ngày 11/11 nằm trong khoảng 92–92,10 USD/thùng, trong khi ngày 10/11 dao động từ 92,12 đến 93,12 USD/thùng.

Bảng biên độ giá dầu thô:

Đơn vị: USD/thùng.

Diễn biến trên cho thấy thị trường dầu mỏ chưa hình thành xu hướng phục hồi rõ ràng sau đợt giảm mạnh. Dù dầu WTI nhích tăng, mức tăng còn khá khiêm tốn, trong khi dầu Brent vẫn chịu áp lực điều chỉnh.

Tại các mốc cập nhật ngày 11/11, chênh lệch giữa hai loại dầu là 5,56 USD/thùng.

Trong ngắn hạn, biến động cung cầu dầu mỏ, hoạt động giao dịch và những thay đổi của giá nhiên liệu thành phẩm trên thị trường quốc tế sẽ tiếp tục được theo dõi sát. Đây cũng là những yếu tố có thể tác động đến diễn biến giá xăng dầu tại Việt Nam trong kỳ điều hành sắp tới.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 11/11/2026 giữ mức từ ngày 5/11

Trong khi thị trường thế giới biến động, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam ngày 11/11 tiếp tục áp dụng bảng giá Petrolimex có hiệu lực từ 15h ngày 5/11/2026.

Theo đó, xăng E5 RON 92-II tại vùng 1 có giá 20.890 đồng/lít, trong khi xăng E10 RON 95-III được niêm yết ở mức 21.150 đồng/lít.

Bảng giá xăng dầu Petrolimex ngày 11/11/2026:

Đơn vị: đồng/lít. Bảng giá Petrolimex công bố từ 15h ngày 5/11/2026.

Trong kỳ điều hành ngày 5/11, giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh giảm đáng kể. Theo mức giá tối đa do cơ quan điều hành công bố, xăng E5 RON 92 giảm 2.305 đồng/lít, xăng E10 RON 95-III giảm 2.075 đồng/lít và dầu diesel 0,05S giảm 180 đồng/lít.

Như vậy, nhóm mặt hàng xăng ghi nhận mức giảm lớn hơn so với dầu diesel trong kỳ điều chỉnh vừa qua.

Với giá bán hiện hành, người sử dụng xe máy và ô tô có thể tiếp tục hưởng lợi từ mặt bằng giá xăng đã giảm. Trong khi đó, chi phí nhiên liệu đối với các hoạt động vận tải sử dụng dầu diesel vẫn ở mức tương đối cao.

Giá xăng dầu tại vùng 2 được áp dụng cho những địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối hoặc cơ sở sản xuất xăng dầu theo quy định. Mức giá thực tế tại từng địa bàn không vượt giá vùng 2 do Petrolimex công bố.

Dự báo giá xăng dầu ngày 12/11/2026: Có thể tiếp tục giảm?

Theo lịch điều hành định kỳ, giá xăng dầu trong nước dự kiến được điều chỉnh vào 15h thứ Năm, ngày 12/11/2026.

Diễn biến thị trường dầu thô trong những ngày gần đây đang tạo ra một số tín hiệu thuận lợi đối với khả năng giảm giá nhiên liệu. Đáng chú ý, cả WTI và Brent đều đã lùi xuống mặt bằng thấp hơn đáng kể so với đầu tuần, dù tại mốc cập nhật ngày 11/11, WTI có sự phục hồi nhẹ.

Tuy nhiên, biến động dầu thô không đồng nghĩa với việc giá xăng trong nước chắc chắn sẽ giảm. Giá bán lẻ tại Việt Nam còn phụ thuộc vào diễn biến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới trong kỳ tính giá, cùng các yếu tố về tỷ giá, thuế, chi phí kinh doanh và cơ chế bình ổn theo quy định.

Nếu giá xăng dầu thành phẩm quốc tế tiếp tục duy trì xu hướng giảm, kỳ điều hành ngày 12/11 có thể ghi nhận thêm áp lực giảm giá đối với một số mặt hàng.

Ngược lại, nếu giá thành phẩm phục hồi hoặc những yếu tố chi phí khác gia tăng, mức giảm có thể bị thu hẹp, thậm chí một số sản phẩm có thể diễn biến khác nhau.

Do chưa có đầy đủ dữ liệu của cả kỳ tính giá, hiện chưa đủ cơ sở để xác định chính xác mức tăng hoặc giảm của từng mặt hàng xăng dầu trong kỳ điều hành tới.

Trước mắt, giá bán lẻ tại hệ thống Petrolimex vẫn áp dụng mức công bố từ ngày 5/11. Người tiêu dùng có thể tiếp tục theo dõi thị trường dầu thế giới và chờ thông báo chính thức về giá xăng dầu vào chiều 12/11.