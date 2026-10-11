Giá xăng dầu hôm nay 11/10: Dầu thế giới đứng ở vùng cao trước tuần mới

Giá dầu thế giới bước vào cuối tuần ở vùng cao sau một tuần biến động mạnh. Ngày 11/10 là Chủ nhật nên chưa phát sinh phiên giao dịch mới, trong khi giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam tiếp tục áp dụng theo kỳ điều hành chiều 8/10.

Hình minh họa.

Giá xăng dầu hôm nay 10/10/2026: Dầu thế giới tiếp tục tăng

Giá xăng dầu hôm nay 10/10/2026: WTI tăng lên 91,66 USD/thùng, Brent ở 104,42 USD/thùng; giá bán lẻ trong nước giữ mức mới từ chiều 8/10.

Giá dầu thế giới ngày 11/10 giữ mức tham chiếu cuối tuần

Theo bộ dữ liệu cập nhật sử dụng trong bài, dầu WTI ngày 11/10 được ghi nhận ở mức tham chiếu 91,66 USD/thùng, không thay đổi so với ngày 10/10.

Dầu Brent cũng giữ mức 104,42 USD/thùng.

Biên độ tham chiếu gần nhất của WTI là 90,08 - 92,16 USD/thùng, trong khi Brent dao động trong khoảng 102,41 - 105,07 USD/thùng.

Cần lưu ý ngày 11/10/2026 là Chủ nhật nên thị trường dầu tương lai quốc tế chưa có phiên giao dịch mới. Việc số liệu ngày 11/10 trùng với ngày 10/10 không có nghĩa dầu đã giao dịch đi ngang trong ngày, mà phản ánh giá tham chiếu được giữ nguyên trong thời gian thị trường nghỉ cuối tuần.

Phiên giao dịch quốc tế gần nhất kết thúc với WTI ở 91,85 USD/thùng, tăng 0,36 USD, còn Brent chốt ở 104,72 USD/thùng, tăng 0,44 USD. Giá dầu được hỗ trợ khi hoạt động khai thác tại Vịnh Mexico bị gián đoạn bởi bão, có thời điểm hơn 70% sản lượng dầu ngoài khơi của Mỹ tại khu vực này phải tạm dừng.

Mặt khác, thị trường cũng xuất hiện những yếu tố có thể hạn chế đà tăng, trong đó có kế hoạch Trung Quốc nối lại xuất khẩu sản phẩm nhiên liệu và các động thái bổ sung nguồn diesel ra thị trường. Vì vậy, tuần giao dịch mới có thể tiếp tục xuất hiện biến động lớn thay vì duy trì một xu hướng tăng liên tục.

Dù vậy, mặt bằng hiện tại vẫn đáng chú ý khi Brent duy trì trên 104 USD/thùng và WTI trên 91 USD/thùng, cao hơn đáng kể so với vùng giá đầu tuần.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 11/10

Trong nước, giá bán lẻ xăng dầu ngày 11/10 tiếp tục áp dụng theo mức điều chỉnh có hiệu lực từ 15h ngày 8/10/2026.

Đơn vị: đồng/lít

Bộ Công Thương cho biết tại kỳ điều hành ngày 8/10, xăng E5 RON92 tăng 1.134 đồng/lít lên mức không cao hơn 27.703 đồng/lít; E10 RON95-III tăng 1.065 đồng/lít lên không cao hơn 28.254 đồng/lít. Diesel 0,05S giảm 589 đồng/lít xuống tối đa 29.128 đồng/lít.

Kỳ điều hành này tiếp tục trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu 200 đồng/lít đối với diesel, không trích lập với xăng sinh học và không chi sử dụng quỹ đối với các mặt hàng được công bố. Mức giá mới được áp dụng từ 15h ngày 8/10.

Petrolimex cũng đã điều chỉnh bảng giá bán lẻ từ 15h ngày 8/10 và đây vẫn là bảng giá đang có hiệu lực trong ngày 11/10.

Giá xăng tăng mạnh nhưng diesel lại giảm

So với kỳ ngày 1/10, giá bán lẻ tại Petrolimex Vùng 1 có sự phân hóa khá rõ.

Như vậy, E5 RON92 đã tăng 1.140 đồng/lít chỉ sau một tuần, E10 RON95 Mức 3 tăng 1.070 đồng/lít. Ngược lại, diesel 0,05S giảm 590 đồng/lít.

Diễn biến trái chiều này cho thấy giá dầu thô quốc tế không thể được sử dụng một cách đơn giản để suy trực tiếp ra giá từng loại nhiên liệu trong nước. Giá thành phẩm RON92, RON95 và diesel trong chu kỳ mới là dữ liệu có ý nghĩa trực tiếp hơn.

Dự báo giá xăng dầu kỳ điều hành ngày 15/10

Kỳ điều hành tiếp theo dự kiến diễn ra vào thứ Năm, ngày 15/10/2026.

Ở thời điểm cuối tuần, tín hiệu ban đầu vẫn nghiêng về phía tạo áp lực tăng đối với nhóm xăng. Brent đang ở vùng trên 104 USD/thùng, WTI trên 91 USD/thùng, cao hơn đáng kể so với những mức thấp ghi nhận vào đầu tuần.

Tuy nhiên, chưa thể kết luận giá xăng ngày 15/10 chắc chắn tăng.

Chu kỳ tính giá mới chỉ đi qua những ngày đầu, còn các phiên giao dịch từ đầu tuần tới đến ngày 14/10 mới có ảnh hưởng lớn đến bình quân giá thành phẩm của toàn chu kỳ.

Bên cạnh đó, nguồn cung dầu và nhiên liệu đang có những tín hiệu trái chiều. Việc sản lượng Vịnh Mexico bị gián đoạn hỗ trợ giá dầu, nhưng khả năng nguồn cung được khôi phục sau bão và các nguồn diesel bổ sung ra thị trường có thể làm giảm sức ép trong những ngày tới.

Do đó, với dữ liệu hiện có ngày 11/10, nhận định phù hợp là áp lực tăng vẫn hiện hữu nhưng chưa đủ cơ sở để xác định mức điều chỉnh.

Nếu Brent tiếp tục duy trì trên 100 USD/thùng trong phần lớn tuần tới và giá RON92, RON95 thành phẩm tăng theo, khả năng giá xăng trong nước tiếp tục tăng sẽ lớn hơn.

Ngược lại, nếu thị trường dầu hạ nhiệt ngay từ đầu tuần và nguồn cung phục hồi, áp lực tăng có thể được thu hẹp đáng kể trước kỳ 15/10.