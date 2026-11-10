Giá xăng dầu hôm nay (10-11): Giá dầu thế giới giảm hơn 7 USD

Giá dầu thế giới

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 9-11, giá dầu Brent giảm 5,75 USD, tương đương 5,85%, xuống còn 92,57 USD/thùng, giá dầu WTI giảm 3,98 USD, tương đương 4,38%, xuống còn 86,85 USD/thùng.

Trong tuần trước, giá dầu Brent giảm 17%, mức sụt giảm hàng tuần mạnh nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Ngày 8-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết khả năng nước này tiến hành các đợt không kích mới nhằm vào Iran là “rất thấp” nếu các cuộc đàm phán tiến triển. Tuy nhiên, tình hình tại Trung Đông vẫn căng thẳng khi hai bên tiếp tục cáo buộc nhau gây gián đoạn hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, trong khi các nỗ lực ngoại giao chưa có sự đột phá.

Trước đó, ông Trump từng đề cập đến khả năng nối lại các cuộc tấn công vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tuần trước, nhưng cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào về một chiến dịch quân sự quy mô lớn từ phía Mỹ. Về phía Iran, nước này tuyên bố sẽ đáp trả bằng các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Mỹ và Israel.

Giá dầu thế giới giảm hơn 7 USD/thùng trong phiên giao dịch thứ Hai. Ảnh minh họa: Oilprice

Ngày 9-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp với Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani tại Nhà Trắng. Cuộc gặp diễn ra khi Qatar hiện tiếp tục đóng vai trò trung gian, chuyển tải các đề xuất giữa Washington và Tehran nhằm thu hẹp bất đồng về chương trình hạt nhân của Iran và các điều kiện chấm dứt xung đột.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định các cuộc đàm phán với Iran chưa đạt tiến triển và chưa có dấu hiệu về một bước đột phá trong thời gian gần.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Al Jazeera ngày 8-11, Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein cho biết Baghdad và Washington đã đạt được những thỏa thuận cho phép tàu chở dầu Iraq đi qua eo biển Hormuz theo tuyến hàng hải gần Oman.

Ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, nhận định: “Giá dầu thô tương lai đang chịu áp lực bán ra một lần nữa khi khối lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz tiếp tục mạnh mẽ”.

Ảnh minh họa: Reuters

Về tình hình cung cầu, theo báo cáo của Morgan Stanley ngày 9-11, chỉ ra rằng giá dầu Brent giao ngay hiện đã giảm xuống mức chiết khấu so với hợp đồng tương lai, phản ánh nhu cầu tiêu thụ trên thị trường dầu vật chất đang có dấu hiệu chững lại.

Một số nhà phân tích cho biết, thị trường dầu mỏ toàn cầu đang cho thấy dấu hiệu quay trở lại tình trạng dư cung do nhu cầu giảm vì giá cao. Theo báo cáo của ngân hàng JPMorgan tuần trước, ước tính mức dư thừa vào khoảng 1,4 triệu thùng/ngày vào tháng 10-2026.

Theo khảo sát của Reuters, sản lượng dầu của OPEC đã tăng trong tháng 10, với sự gia tăng chủ yếu đến từ Saudi Arabia, Kuwait và Iraq bất chấp những hạn chế xuất khẩu vẫn còn tồn tại. Khảo sát cho thấy sản lượng dầu thô của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã tăng 1,38 triệu thùng/ngày so với tháng trước, lên 22,87 triệu thùng/ngày.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 10-11 cụ thể như sau:

Theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ ngày 5-11, giá xăng, dầu các loại trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm mạnh. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 2.305 đồng/lít, giá xăng E10RON95-III giảm 2.075 đồng/lít, dầu diesel 0.05S giảm 180 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.969 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) với xăng sinh học là 700 đồng/lít và dầu mazut là 500 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ; Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Saudi Arabia (Saudi Aramco) đẩy mạnh kế hoạch mở rộng hệ thống đường ống vận chuyển dầu thô; xung đột giữa Nga với Ukraine tiếp diễn...

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến giảm là chủ yếu.