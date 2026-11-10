Giá xăng dầu hôm nay 10/11: Dầu thế giới lao dốc, giá xăng có tiếp tục giảm?

Thị trường dầu mỏ thế giới tiếp tục có những biến động đáng chú ý trong phiên giao dịch đầu tuần. Theo các mốc giá cập nhật sáng 10/11, cả dầu WTI và Brent đều giảm hơn 4% so với mức tham chiếu ngày trước đó. Diễn biến này đang thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng trong nước, khi kỳ điều chỉnh giá xăng dầu tiếp theo dự kiến diễn ra vào chiều thứ Năm, ngày 12/11.

Hình minh họa.

Giá xăng dầu hôm nay 9/11: Dầu thế giới nhích tăng, chờ kỳ điều chỉnh mới

Giá xăng dầu hôm nay 9/11/2026 ghi nhận dầu WTI và Brent tăng nhẹ theo số liệu tham chiếu, trong khi giá bán lẻ trong nước vẫn áp dụng mức giảm từ ngày 5/11.

Giá dầu thế giới hôm nay 10/11/2026: WTI và Brent đồng loạt giảm mạnh

Theo dữ liệu tham chiếu ngày 10/11, giá dầu thô WTI giảm xuống còn 86,24 USD/thùng, thấp hơn 4,18 USD/thùng so với mức 90,42 USD/thùng ghi nhận ngày 9/11. Tính theo tỷ lệ, mức giảm tương đương khoảng 4,62%.

Trong khi đó, dầu Brent cũng ghi nhận mức giảm đáng kể, từ 97,81 USD/thùng xuống 92,33 USD/thùng, tương ứng giảm 5,48 USD/thùng, khoảng 5,60%.

Bảng so sánh giá dầu thế giới ngày 10/11/2026:

Đơn vị: USD/thùng. Số liệu theo hai mốc tham chiếu được cung cấp, không phải giá đóng cửa của hai phiên giao dịch.

Biên độ giao dịch của hai loại dầu cũng có sự thay đổi rõ rệt.

Đơn vị: USD/thùng.

So với ngày trước đó, cả mức cao nhất và thấp nhất trong biên độ được ghi nhận của hai loại dầu đều giảm. Điều này cho thấy mặt bằng giá dầu thế giới đã dịch chuyển xuống thấp hơn đáng kể.

Đáng chú ý, dầu Brent từ mức gần 98 USD/thùng đã lùi về quanh ngưỡng 92 USD/thùng, trong khi dầu WTI xuống dưới 87 USD/thùng. Khoảng cách giữa giá hai loại dầu tại mốc ngày 10/11 là 6,09 USD/thùng.

Diễn biến giảm mạnh của giá dầu phản ánh sự thay đổi đáng kể trên thị trường năng lượng quốc tế. Tuy nhiên, giá dầu vẫn có thể biến động trong các phiên tiếp theo, vì vậy chưa thể khẳng định xu hướng giảm sẽ kéo dài.

Đối với thị trường Việt Nam, sự đi xuống của giá dầu thô là tín hiệu cần theo dõi, nhưng giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường quốc tế mới là một trong những căn cứ quan trọng để xác định mức điều chỉnh giá bán lẻ trong nước.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 10/11/2026

Trái với biến động mạnh của thị trường thế giới, giá xăng dầu bán lẻ tại Việt Nam sáng 10/11 vẫn áp dụng bảng giá được công bố từ 15h ngày 5/11/2026.

Theo bảng giá của Petrolimex, xăng E5 RON 92-II tại vùng 1 đang được bán ở mức 20.890 đồng/lít, trong khi xăng E10 RON 95-III có giá 21.150 đồng/lít.

Bảng giá xăng dầu Petrolimex ngày 10/11/2026:

Đơn vị: đồng/lít. Bảng giá Petrolimex có hiệu lực từ 15h ngày 5/11/2026.

Trong kỳ điều chỉnh gần nhất, các mặt hàng xăng dầu đã ghi nhận mức giảm đáng kể.

Tại vùng 1, xăng E10 RON 95-V giảm 1.580 đồng/lít, xuống 22.650 đồng/lít. Xăng E10 RON 95-III giảm 2.080 đồng/lít, còn 21.150 đồng/lít.

Đáng chú ý, xăng E5 RON 92-II giảm tới 2.310 đồng/lít, xuống 20.890 đồng/lít. Đây là mức giảm lớn nhất trong số các mặt hàng xăng dầu bán lẻ được thống kê.

Đối với dầu diesel, mức giảm khiêm tốn hơn. Cả dầu DO 0,001S-V và DO 0,05S-II đều giảm 180 đồng/lít tại vùng 1. Dầu hỏa 2-K giảm 410 đồng/lít, xuống còn 28.600 đồng/lít.

Bảng so sánh mức giảm giá xăng dầu Petrolimex vùng 1 tại kỳ điều chỉnh ngày 5/11:

Đơn vị: đồng/lít.

Việc giá xăng giảm mạnh trong kỳ gần nhất góp phần giảm chi phí đi lại đối với người sử dụng ô tô, xe máy và hỗ trợ một phần chi phí vận chuyển của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, người tiêu dùng cần lưu ý giá tại các địa bàn thuộc vùng 2 có thể cao hơn vùng 1 theo quy định về địa bàn kinh doanh.

Dự báo giá xăng dầu ngày 12/11/2026: Có khả năng tiếp tục giảm?

Theo lịch điều hành định kỳ, giá xăng dầu trong nước dự kiến được điều chỉnh vào 15h thứ Năm, ngày 12/11/2026.

Với việc dầu WTI và Brent cùng giảm mạnh trong các mốc cập nhật đầu tuần, thị trường đang xuất hiện thêm tín hiệu có thể hỗ trợ xu hướng giảm giá nhiên liệu.

Tuy nhiên, để dự báo chính xác mức điều chỉnh tại Việt Nam, cần theo dõi biến động giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường quốc tế trong cả kỳ tính giá.

Trường hợp giá thành phẩm tiếp tục giảm trong những ngày tới, giá xăng dầu trong nước có thể chịu áp lực giảm theo. Ngược lại, nếu giá phục hồi hoặc xuất hiện những yếu tố làm tăng chi phí, mức giảm thực tế có thể bị thu hẹp.

Bên cạnh diễn biến giá thế giới, tỷ giá, các khoản thuế, chi phí liên quan và việc trích lập, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quy định cũng ảnh hưởng đến quyết định điều hành.

Vì vậy, dù diễn biến mới của dầu WTI và Brent đang tạo thêm kỳ vọng về một đợt giảm giá, hiện chưa đủ cơ sở để xác định mức giảm cụ thể của xăng E5 RON 92, E10 RON 95 hay dầu diesel trong kỳ điều chỉnh ngày 12/11.

Trong hai ngày 10–11/11, diễn biến giá xăng dầu thành phẩm thế giới sẽ tiếp tục là yếu tố đáng chú ý để đánh giá khả năng tăng, giảm của giá bán lẻ trong nước.

Trước mắt, người tiêu dùng vẫn mua xăng dầu theo bảng giá được Petrolimex công bố từ ngày 5/11, trong khi thị trường chờ thông báo điều hành chính thức vào chiều thứ Năm tới.