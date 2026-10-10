Giá xăng dầu hôm nay (10-10): Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

Giá dầu thế giới

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 9-10, giá dầu Brent tăng 44 cent, tương đương 0,42%, lên mức 104,72 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 36 cent, tương đương 0,39%, lên mức 91,85 USD/thùng. Cả hai loại dầu tiêu chuẩn này đều ghi nhận mức tăng giá trong tuần.

Trước đó trong phiên giao dịch, giá dầu có thời điểm giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này sẽ không tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào Iran trước thềm cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, giữa bối cảnh các cuộc đàm phán để chấm dứt xung đột đang diễn ra hiệu quả.

Tuy nhiên, tình trạng thắt chặt nguồn cung dự kiến sẽ được cải thiện phần nào khi Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới, chuẩn bị nối lại hoạt động xuất khẩu nhiên liệu tinh chế sau khi tạm dừng trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng. Reuters đưa tin này dựa trên trích dẫn hai nguồn thạo tin.

Theo chuyên gia phân tích Tamas Varga của PVM Oil Associates, cam kết của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến Iran cùng với việc Trung Quốc nối lại hoạt động xuất khẩu sản phẩm dầu khí đã gây áp lực giảm giá.

Thị trường năng lượng tuần qua biến động mạnh do các mối đe dọa đối với hoạt động hàng hải ở Vùng Vịnh và eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và nhiên liệu toàn cầu trước xung đột, gia tăng trong tháng 10-2026.

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng trong phiên giao dịch thứ Sáu. Ảnh minh họa: Reuters

Trước đó vào ngày 8-10, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đang có “các cuộc thảo luận hiệu quả” với Iran và khẳng định không có kế hoạch quân sự nào trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ vào ngày 3-11. Tuyên bố này được đưa ra sau khi có các báo cáo truyền thông cho rằng ông đang cân nhắc một động thái quân sự trước thời điểm trên.

Cùng ngày, Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết Tehran đang xem xét phản hồi của Mỹ đối với đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày.

Bất chấp những tín hiệu đối thoại, Mỹ vẫn tiếp tục duy trì áp lực kinh tế đối với Iran. Ngày 8-10, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào các cá nhân, mạng lưới và 17 tàu tham gia vận chuyển dầu thô, sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu của Iran.

Ảnh minh họa: Reuters

Bên cạnh đó, cuộc xung đột tại Trung Đông và căng thẳng Nga-Ukraine cũng làm gián đoạn nguồn cung các loại nhiên liệu tinh chế như xăng, nhiên liệu bay và đặc biệt là dầu diesel.

Thị trường dầu mỏ cũng đang chịu tác động từ cơn bão Isaias ở vùng vịnh Mexico. Theo Cơ quan Quản lý Khoáng sản biển của Mỹ, tính đến ngày 8-10, các nhà sản xuất tại khu vực này đã phải đóng cửa các giếng khai thác với tổng công suất khoảng 1,3 triệu thùng dầu/ngày, tương đương 62,9% sản lượng hiện tại của khu vực để phòng tránh bão.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 10-10 cụ thể như sau:

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ chiều 8-10, giá xăng tiếp tục tăng; trong đó, xăng E10RON95-III tăng lên ngưỡng 28.254 đồng/lít, dầu diesel 0.05S xuống 29.128 đồng/lít.