Giá xăng dầu hôm nay 10/10/2026: Dầu thế giới tiếp tục tăng

Sau cú tăng mạnh của dầu thế giới ngày 8/10, thị trường tiếp tục duy trì ở vùng giá cao. WTI tiến sát 92 USD/thùng, trong khi Brent vẫn trên 104 USD/thùng, tạo áp lực đáng chú ý ngay những ngày đầu chu kỳ tính giá mới tại Việt Nam.

Hình minh họa.

Giá xăng dầu hôm nay 9/10: Xăng vừa tăng mạnh, dầu thế giới lại nóng lên

Giá xăng dầu hôm nay 9/10/2026: WTI vượt 91 USD/thùng, Brent lên trên 104 USD; trong nước, giá xăng vừa tăng hơn 1.000 đồng/lít từ chiều 8/10.

Giá dầu thế giới hôm nay 10/10 tiếp tục nhích lên

Theo bộ dữ liệu cập nhật sử dụng trong bài, dầu WTI ngày 10/10 ở mức 91,66 USD/thùng, tăng 0,62 USD/thùng so với mức 91,04 USD/thùng ngày 9/10, tương đương khoảng 0,68%.

Dầu Brent tăng từ 104,13 USD/thùng lên 104,42 USD/thùng, tăng 0,29 USD/thùng, tương đương khoảng 0,28%.

Trong thời điểm cập nhật ngày 10/10, WTI dao động trong khoảng 90,08 - 92,16 USD/thùng. Brent có biên độ rộng hơn, từ 102,41 - 105,07 USD/thùng.

Phiên quốc tế gần nhất cũng ghi nhận dầu đóng cửa tăng. Reuters cho biết WTI kết thúc phiên ở 91,85 USD/thùng, tăng 0,39%, còn Brent đóng cửa tại 104,72 USD/thùng, tăng 0,42%. Các mức này cao hơn nhẹ so với dữ liệu trong bảng do khác thời điểm cập nhật trong phiên.

Một trong những yếu tố hỗ trợ giá dầu là việc hoạt động khai thác tại Vịnh Mexico bị gián đoạn trước ảnh hưởng của bão. Hơn 70% sản lượng dầu ngoài khơi của Mỹ tại khu vực này có thời điểm phải tạm dừng, làm tăng lo ngại về nguồn cung ngắn hạn.

Trước đó một ngày, giá dầu đã tăng khoảng 4% khi thị trường đồng thời phản ứng với rủi ro nguồn cung tại Trung Đông và sự gián đoạn sản xuất ở Vịnh Mexico.

Tuy nhiên, thị trường vẫn có những yếu tố kéo giá theo chiều ngược lại. Khả năng Trung Quốc nối lại xuất khẩu nhiên liệu thành phẩm sau kỳ nghỉ và các tín hiệu liên quan đến nguồn cung quốc tế có thể làm giảm bớt sức ép trong những phiên tới.

Nhìn tổng thể, dầu thô đã quay trở lại vùng giá khá cao sau khi WTI từng xuống dưới 89 USD và Brent quanh 100 USD/thùng vào đầu tuần. Diễn biến này khiến rủi ro tăng giá thành phẩm xăng dầu trong chu kỳ mới cần được theo dõi sát.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 10/10

Trong nước, giá bán lẻ ngày 10/10 tiếp tục áp dụng theo bảng giá Petrolimex có hiệu lực từ 15h ngày 8/10/2026.

Đơn vị: đồng/lít

So với bảng giá ngày 1/10, giá xăng tại Petrolimex tăng khá mạnh, trong khi diesel giảm.

Ở kỳ điều hành ngày 8/10, Bộ Công Thương công bố E5 RON92 tăng 1.134 đồng/lít, lên mức không cao hơn 27.703 đồng/lít; E10 RON95-III tăng 1.065 đồng/lít, lên không cao hơn 28.254 đồng/lít. Diesel 0,05S đi ngược chiều, giảm 589 đồng/lít xuống tối đa 29.128 đồng/lít.

Diễn biến trái chiều xuất phát từ giá thành phẩm từng mặt hàng. Trong chu kỳ từ ngày 1 - 8/10, giá bình quân RON92 dùng pha E5 tăng 4,80%, RON95 tăng 4,60%, trong khi diesel 0,05S giảm 2,21%.

Kỳ điều hành này tiếp tục trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 200 đồng/lít đối với diesel, trong khi xăng sinh học không trích lập và các mặt hàng được công bố không thực hiện chi sử dụng quỹ.

Dự báo giá xăng dầu kỳ điều hành ngày 15/10

Nếu lịch điều hành không thay đổi, giá xăng dầu trong nước sẽ bước vào kỳ công bố tiếp theo vào thứ Năm, ngày 15/10/2026.

Những tín hiệu đầu chu kỳ hiện chưa thuận lợi cho khả năng giá xăng giảm.

Ngay sau khi giá trong nước được điều chỉnh ngày 8/10, dầu thế giới tăng mạnh và hiện WTI đã lên vùng 91 - 92 USD/thùng, còn Brent duy trì trên 104 USD/thùng. Nếu mặt bằng này kéo dài và truyền sang giá RON92, RON95 thành phẩm, áp lực tăng đối với giá xăng trong nước có thể tiếp tục tích lũy.

Tuy vậy, chưa nên dự báo giá xăng ngày 15/10 sẽ tăng một mức cụ thể.

Chu kỳ mới chỉ trải qua khoảng hai ngày. Giá bán lẻ cuối kỳ còn phụ thuộc bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới của toàn bộ chu kỳ, tỷ giá VND/USD, các loại thuế, chi phí và phương án điều hành Quỹ bình ổn.

Đặc biệt, kỳ ngày 8/10 cho thấy giá dầu thô và giá từng sản phẩm không nhất thiết biến động cùng chiều: trong khi giá xăng tăng hơn 1.000 đồng/lít thì diesel lại giảm gần 600 đồng/lít do giá thành phẩm diesel bình quân giảm 2,21%.

Vì vậy, dữ liệu đáng theo dõi nhất trong những ngày 10 - 14/10 không chỉ là WTI và Brent mà còn là giá RON92, RON95 và diesel thành phẩm.

Nếu Brent tiếp tục duy trì trên 100 USD/thùng trong phần lớn chu kỳ và giá thành phẩm xăng tăng theo, khả năng xăng trong nước tiếp tục chịu áp lực tăng sẽ rõ hơn.

Ngược lại, nếu nguồn cung dầu phục hồi, hoạt động khai thác tại Vịnh Mexico sớm trở lại bình thường và giá quốc tế điều chỉnh xuống, áp lực tăng có thể được thu hẹp trước ngày 15/10.

Với dữ liệu sáng 10/10, nhận định phù hợp là áp lực tăng vẫn hiện hữu, nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định giá xăng trong nước sẽ có thêm một kỳ tăng mạnh.