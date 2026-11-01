Giá xăng dầu hôm nay (1-11): Tăng liên tiếp 3 tuần

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới đã giảm trong hai phiên giao dịch đầu tuần, nhờ kỳ vọng xung đột tại Trung Đông hạ nhiệt. Song, các cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào Saudi Arabia, cùng những rủi ro trong hoạt động vận tải biển khiến các nhà đầu tư thận trọng.

Ngày 27-10, ông Mohsen Rezaei, người đứng đầu Hội đồng An ninh Iran đã gặp Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Mojtaba Khamenei. Truyền thông nhà nước Iran cho biết, ông Khamenei nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ lợi ích quốc gia và duy trì các điều kiện của Tehran trong mọi thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.

Mặc dù vậy, triển vọng chấm dứt xung đột vẫn chưa rõ ràng. Lực lượng Houthi tại Yemen, vốn được Iran hậu thuẫn đã nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia, một trong những quốc gia sản xuất dầu lớn trên thế giới.

“Các cuộc tấn công liên tiếp của Houthi nhằm vào Saudi Arabia, cùng sự hiện diện quân sự ngày càng tăng tại vùng Vịnh, tiếp tục làm gia tăng rủi ro đối với nguồn cung. Trong khi đó, những tín hiệu ngoại giao tích cực đang khiến một phần khoản cộng giá do lo ngại rủi ro trước đây dần thu hẹp”, các nhà phân tích của Gelber & Associates nhận định.

Giá xăng dầu thế giới ghi nhận tuần thứ 3 tăng liên tiếp. Ảnh minh họa: Economic Times

Giá dầu đảo chiều tăng trong phiên giao dịch thứ Tư, do giao tranh tại Yemen và vụ tấn công nhà máy lọc dầu ở Saudi Arabia.

Theo thông tin từ quân đội chính phủ Yemen, Lực lượng Houthi tại Yemen đã tấn công sân bay Aden trong ngày 28-10. Vụ việc diễn ra sau khi nhóm này kêu gọi người dân sơ tán khỏi khu vực sân bay, giữa lúc xung đột tại quốc gia nghèo nhất bán đảo Arab ngày càng căng thẳng và có nguy cơ lan rộng trong bối cảnh bất ổn tại khu vực Trung Đông gia tăng.

“Giá dầu thô kỳ hạn phản ánh lo ngại nguồn cung sẽ thắt chặt hơn trong ngắn hạn, sau thông tin Mỹ có thể sớm nối lại các hoạt động quân sự. Các hành động này có thể quyết liệt hơn trước, nhất là sau những vụ tấn công gần đây nhằm vào Saudi Arabia và các đồng minh của Mỹ tại Trung Đông”, ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial nhận định.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, giá dầu còn được hỗ trợ bởi số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), lượng dầu thô dự trữ của nước này đã giảm 1,9 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 23-10.

Trong phiên giao dịch thứ Năm, giá dầu lại giảm nhẹ, khi kỳ vọng Mỹ và Iran nối lại đàm phán hòa bình phần nào làm dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung do xung đột leo thang tại Trung Đông.

Tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin từ giới chức Mỹ cho biết, Phó tổng thống Mỹ JD Vance đã gửi thư tới ông Mohsen Rezaei, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran nhằm thúc đẩy lại tiến trình đàm phán hòa bình.

“Giá dầu đang chịu áp lực giảm trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt xung đột tại Trung Đông được thúc đẩy trở lại”, ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích của UBS nhận định.

Ảnh minh họa: Reuters

Tuy nhiên, đà giảm của giá dầu bị hạn chế bởi lo ngại các cuộc tấn công của lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn sẽ gia tăng, cùng nguy cơ chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3-11.

Trong phiên giao dịch dịch cuối cùng của tuần, giá dầu thế giới tăng hơn 2%, chạm mốc cao nhất kể từ cuối tháng 4, khi giới đầu tư lo ngại xung đột Mỹ - Iran có thể leo thang sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Giá dầu Brent kết thúc tuần ở mức 113,4 USD/thùng, dầu WTI đóng cửa ở mức 104,1 USD/thùng.

Theo báo cáo công bố hôm 29-10 của Saxo Bank, giá dầu có thể biến động mạnh hơn trong vài tuần tới do tác động từ cuộc bầu cử gần đây tại Israel và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào ngày 3-11. Ngân hàng này dự báo ngay cả khi xung đột kết thúc, dầu thô vẫn có thể giao dịch trong vùng giá cao hơn, khoảng 70-90 USD/thùng, so với mức 60-70 USD/thùng trước chiến sự.

Tính chung cả tháng, giá dầu Brent tăng 13,6%, còn dầu WTI tăng 15,2%. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 6 tháng qua.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 1-11 cụ thể như sau:

Theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ ngày 29-10, giá xăng dầu các loại trong nước được điều chỉnh tăng. Theo đó, giá xăng E5RON92 tăng 666 đồng/lít, giá xăng E10RON95-III tăng 521 đồng/lít, giá dầu diesel 0.05S tăng 696 đồng/lít, giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 223 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập và trích chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.