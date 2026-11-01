Giá xăng dầu hôm nay 1/11: Dầu thế giới neo cao, chờ tín hiệu mới đầu tuần

Thị trường dầu thế giới bước vào ngày Chủ nhật với giá tham chiếu giữ nguyên so với cuối tuần. Trong nước, giá xăng dầu chưa thay đổi sau kỳ điều hành ngày 29/10, trong khi kỳ điều chỉnh tiếp theo dự kiến diễn ra vào chiều 5/11.

Hình minh họa.

Giá xăng dầu hôm nay 31/10/2026: Dầu thế giới tăng tiếp, Brent ở vùng cao

Giá xăng dầu hôm nay 31/10/2026: WTI tham chiếu ở 102,95 USD/thùng, Brent 112,36 USD; trong nước, Petrolimex giữ bảng giá mới sau kỳ tăng ngày 29/10.

Giá dầu thế giới hôm nay 1/11 giữ nguyên cuối tuần

Theo bộ dữ liệu cập nhật sử dụng trong bài, dầu WTI ngày 1/11 ở mức tham chiếu 102,95 USD/thùng, không thay đổi so với ngày 31/10.

Dầu Brent cũng giữ nguyên ở mức 112,36 USD/thùng.

Biên độ tham chiếu gần nhất của WTI là 102,45 - 104,98 USD/thùng, còn Brent dao động trong khoảng 111,03 - 114,28 USD/thùng.

Cần lưu ý ngày 1/11 là Chủ nhật nên thị trường dầu tương lai quốc tế không mở một phiên giao dịch mới. Việc mức giá không thay đổi so với ngày 31/10 phản ánh dữ liệu tham chiếu cuối tuần, không phải dầu giao dịch đi ngang trong một phiên mới.

Dầu bước vào cuối tuần với mặt bằng giá cao. WTI duy trì trên 100 USD/thùng, còn Brent vẫn trên 110 USD/thùng. Đây là vùng giá đáng chú ý đối với chu kỳ tính giá mới trong nước, dù chưa thể dùng riêng WTI hay Brent để dự đoán trực tiếp mức điều chỉnh bán lẻ.

Thị trường sẽ cần chờ phiên đầu tuần để xác định rõ hơn xu hướng tiếp theo. Nếu dầu tiếp tục duy trì ở vùng cao, áp lực lên giá thành phẩm RON92, RON95 và diesel có thể gia tăng. Ngược lại, một nhịp hạ nhiệt mạnh trong các phiên đầu tháng 11 có thể làm giảm sức ép đối với kỳ điều hành ngày 5/11.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 1/11

Trong nước, giá bán lẻ Petrolimex tiếp tục áp dụng bảng giá có hiệu lực từ 15h ngày 29/10/2026.

Đơn vị: đồng/lít

So với bảng giá Petrolimex ngày 22/10, giá tại Vùng 1 tăng khá rõ:

Kỳ điều hành ngày 29/10 đánh dấu việc giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng trở lại sau giai đoạn nhóm xăng giảm sâu.

Trong đó, mức tăng trên bảng bán lẻ Petrolimex cao hơn mức điều chỉnh giá cơ sở ở một số mặt hàng do chính sách bán thấp hơn khoảng 300 đồng/lít của doanh nghiệp trong kỳ trước đã kết thúc.

Dự báo giá xăng dầu kỳ điều hành ngày 5/11

Nếu lịch điều hành không thay đổi, kỳ công bố giá tiếp theo dự kiến diễn ra lúc 15h thứ Năm, ngày 5/11/2026.

Tín hiệu hiện tại vẫn nghiêng về phía tạo sức ép tăng, bởi WTI đang quanh 103 USD/thùng và Brent trên 112 USD/thùng theo bộ dữ liệu tham chiếu.

Tuy nhiên, ngày 1/11 chưa có thêm phiên giao dịch mới. Vì vậy, chưa thể nói áp lực tăng đang mạnh thêm hay đã dịu đi.

Các phiên từ ngày 2 - 4/11 sẽ có vai trò quan trọng hơn. Nếu dầu hạ nhiệt rõ rệt và giá thành phẩm giảm theo, mức tăng của kỳ 5/11 có thể được thu hẹp, thậm chí cán cân có thể thay đổi.

Ngược lại, nếu WTI tiếp tục trên 100 USD và Brent giữ trên 110 USD, trong khi giá thành phẩm RON92, RON95 và diesel tăng, khả năng giá bán lẻ tiếp tục chịu sức ép đi lên sẽ đáng chú ý hơn.

Cần lưu ý giá bán lẻ trong nước được hình thành từ bình quân giá thành phẩm trong cả chu kỳ, cùng tỷ giá, thuế, chi phí và các yếu tố điều hành khác. Vì vậy, không nên lấy biến động dầu thô trong một ngày để dự báo trực tiếp giá xăng.

Với dữ liệu ngày 1/11, nhận định phù hợp là dầu thế giới vẫn ở vùng cao và áp lực tăng đối với chu kỳ mới chưa biến mất, nhưng còn quá sớm để dự báo mức tăng hoặc giảm cụ thể vào ngày 5/11.