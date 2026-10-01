Giá xăng dầu hôm nay (1/10), xăng E10 tăng nhẹ, dầu diesel giảm

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá ở mức 200 đồng/lít đối với dầu diesel, đồng thời không chi quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng sinh học, dầu.

Theo đó, giá bán lẻ xăng E5RON92 tăng 172 đồng/lít, giá bán không cao hơn 26.569 đồng/lít. Giá xăng E10RON95-III tăng 102 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.189 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S giảm 780 đồng/lít, giá bán không cao hơn 29.717 đồng/lít.

Còn giá bán dầu mazut 180CST 3.5S tăng 919 đồng/kg, giá bán không cao hơn 20.391 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện vẫn ở mức thấp hơn so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Iran thông báo các điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ nhằm hướng tới chấm dứt xung đột.

Ngoài ra, xung đột tại khu vực Trung Đông giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia có diễn biến phức tạp; xung đột giữa Nga với Ukraine tiếp diễn, tiếp tục nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau…