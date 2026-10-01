Giá xăng dầu hôm nay 1/10: Thế giới đi lên, trong nước điều chỉnh vào chiều nay

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 30/9 chỉ nhích nhẹ nhưng ghi nhận mức tăng mạnh trong cả tháng 9.

Đóng cửa phiên giao dịch 30/9, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 0,9%, lên mức 103,5 USD/thùng. Còn giá dầu WTI tăng 1,2%, lên mức 90,42 USD/thùng.

Tính chung trong cả tháng 9, giá dầu Brent tăng khoảng 14%, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 7. Còn giá dầu WTI tăng khoảng 5%.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (1/10), giá dầu WTI đảo chiều đi xuống.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 7h05' ngày 1/10 (giờ Việt Nam), giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 89,95 USD/thùng, giảm 0,52% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới đi lên trong phiên 30/9 do lo ngại nguồn cung tiếp tục bị hạn chế khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đình trệ, trong khi tồn kho nhiên liệu tại Mỹ giảm mạnh.

Ngày 29/9, Qatar cho biết hi vọng các nỗ lực ngoại giao trung gian giữa Tehran và Washington có thể tạo ra bước đột phá trong tiến trình đàm phán.

Nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ thông tin do Axios và CNN đăng tải, trong đó dẫn lời các quan chức Mỹ cho rằng ông sẵn sàng nới lỏng một số lệnh trừng phạt Iran và giải phóng các khoản tiền của Tehran đang bị phong tỏa để đổi lấy “những bước đi cụ thể” liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

Giá xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh vào chiều nay. Ảnh: Thạch Thảo

Cùng với đó, giá dầu thế giới còn được hỗ trợ bởi lượng nhiên liệu dự trữ tại Mỹ giảm, dù tồn kho dầu thô tăng.

Dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố vào ngày 30/9 cho thấy, tồn kho xăng của nước này giảm 1,7 triệu thùng trong tuần trước, còn 204,4 triệu thùng. Tồn kho các loại nhiên liệu chưng cất, gồm dầu diesel và dầu sưởi, giảm 2,3 triệu thùng, xuống 105,2 triệu thùng.

Ở chiều ngược lại, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 922.000 thùng, lên 427,3 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 25/9, trái với dự báo giảm khoảng 264.000 thùng của giới phân tích.

Trong khi đó, Saudi Arabia đã nối lại hoạt động bốc xếp tàu chở dầu tại cảng Yanbu trên Biển Đỏ sau khi khôi phục vận hành đường ống Đông - Tây.

Ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ) cho hay, xuất khẩu dầu của các nước vùng Vịnh trong tuần qua phục hồi lên khoảng 23,3 triệu thùng/ngày, tương đương mức trung bình năm 2025. Riêng trong tháng 9, lượng dầu xuất khẩu của khu vực này tăng gấp đôi.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Chiều nay (1/10), theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu.

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào sáng nay được áp dụng như sau:

Giá bán lẻ xăng E5RON92 không cao hơn 26.397 đồng/lít. Giá xăng E10RON95-III không cao hơn 27.087 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 30.497 đồng/lít. Còn giá bán dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 19.472 đồng/kg.

Liên quan đến xăng dầu, chia sẻ tại hội nghị lấy ý kiến rộng rãi dự thảo Nghị định thay thế các Nghị định của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu vào sáng 30/9, ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu đề xuất trao quyền quyết định giá xăng dầu cho doanh nghiệp. Khi đó, giá xăng dầu tại một cửa hàng có thể tăng vào buổi sáng và giảm ngay trong ngày nếu doanh nghiệp điều chỉnh giá.

Ngày 30/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết 43 về kéo dài thời gian miễn thuế với xăng dầu. Theo đó, các loại thuế với xăng dầu gồm thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay tiếp tục được giảm về 0 thêm 3 tháng, thay vì kết thúc vào ngày 30/9.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng vẫn được áp dụng theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn.