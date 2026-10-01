Giá xăng dầu hôm nay 1/10: Dầu thế giới tăng trước giờ điều chỉnh giá trong nước

Giá dầu thế giới sáng 1/10 bật tăng sau nhịp giảm mạnh trước đó. Trong nước, giá Petrolimex đầu ngày vẫn giữ mức áp dụng từ kỳ điều hành 24/9, trước khi bước vào kỳ công bố giá mới chiều 1/10.

Hình minh họa.

Giá xăng dầu hôm nay 30/9: Giá dầu thế giới giảm mạnh trong phiên sáng

Giá xăng dầu hôm nay 30/9/2026: dầu thô thế giới giảm mạnh so với ngày trước, trong khi giá bán lẻ trong nước giữ mức từ kỳ điều hành 24/9 và chờ kỳ mới chiều 1/10.

Giá dầu thế giới hôm nay 1/10 tăng trở lại

Theo bộ dữ liệu cập nhật đầu ngày 1/10/2026, dầu WTI giao dịch ở mức 90,05 USD/thùng, tăng 1,36 USD/thùng so với mức 88,69 USD/thùng ngày 30/9, tương đương tăng khoảng 1,53%.

Dầu Brent cũng phục hồi khá rõ, từ 95,71 USD/thùng ngày 30/9 lên 97,88 USD/thùng, tăng 2,17 USD/thùng, tương đương khoảng 2,27%.

Trong phiên cập nhật ngày 1/10, WTI dao động trong khoảng 90,02 - 90,36 USD/thùng, còn Brent ghi nhận biên độ 97,85 - 98,08 USD/thùng.

Diễn biến này cho thấy dầu thô đang phục hồi sau nhịp giảm khá mạnh cuối tháng 9. Trên thị trường quốc tế, phiên giao dịch gần nhất cũng chứng kiến giá dầu tăng trở lại khi lo ngại nguồn cung chưa hoàn toàn được giải tỏa, trong khi thị trường nhiên liệu thành phẩm vẫn tương đối thắt chặt. Reuters ghi nhận WTI kỳ hạn tăng khoảng 1 USD/thùng trong phiên 30/9.

Dù vậy, giá dầu vẫn đang biến động mạnh giữa các phiên. Một mặt, nguồn dầu từ khu vực Trung Đông có dấu hiệu phục hồi; mặt khác, những bất ổn liên quan đến nguồn cung và lượng tồn kho nhiên liệu tiếp tục khiến thị trường phản ứng nhanh với các thông tin mới. Khảo sát mới nhất của Reuters cũng cho thấy nhiều nhà phân tích đã nâng dự báo giá dầu năm 2026 do rủi ro gián đoạn nguồn cung tại vùng Vịnh kéo dài.

Các mức WTI và Brent nêu trên là dữ liệu cập nhật theo bộ số liệu sử dụng trong bài. Giá có thể khác so với mức đóng cửa của từng hợp đồng tương lai do khác thời điểm cập nhật và kỳ hạn hợp đồng.

Giá xăng dầu trong nước sáng 1/10 chưa thay đổi

Tại thị trường trong nước, trước thời điểm điều hành chiều 1/10, giá bán lẻ Petrolimex vẫn giữ theo bảng giá được áp dụng từ 15h ngày 24/9/2026.

Đơn vị: đồng/lít

Ở mức giá cơ sở được cơ quan điều hành công bố ngày 24/9, xăng E5 RON92 không cao hơn 26.397 đồng/lít, tăng 1.258 đồng/lít; E10 RON95-III không cao hơn 27.087 đồng/lít, tăng 1.451 đồng/lít; dầu diesel 0,05S không cao hơn 30.497 đồng/lít, tăng 552 đồng/lít.

Như vậy, sau bốn kỳ tăng liên tiếp trong tháng 9, mặt bằng giá xăng trong nước đang ở vùng khá cao. Riêng tại Petrolimex Vùng 1, E10 RON 95-III hiện ở mức 27.080 đồng/lít, còn E5 RON 92-II là 26.390 đồng/lít.

Dự báo giá xăng dầu điều chỉnh lúc 15h ngày 1/10

Ngày 1/10/2026 là thứ Năm, đúng chu kỳ điều hành giá xăng dầu hằng tuần. Theo quy định hiện hành, giá được điều hành vào thứ Năm mỗi tuần; kỳ trước bắt đầu áp dụng từ 15h ngày 24/9.

Một thay đổi đặc biệt quan trọng đối với kỳ điều hành hôm nay là chính sách ưu đãi thuế xăng dầu đã được kéo dài.

Nghị quyết 43/2026/NQ-CP ban hành ngày 30/9 kéo dài thời hạn áp dụng chính sách về thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu đến hết ngày 31/12/2026. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/10.

Điều này đồng nghĩa yếu tố có thể gây biến động rất mạnh nếu các ưu đãi thuế kết thúc vào ngày 30/9 đã không còn. Giá trong kỳ 1/10 vì vậy sẽ chủ yếu phản ánh diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân, tỷ giá, chi phí và phương án điều hành.

Xét diễn biến cả chu kỳ từ sau ngày 24/9, dầu thế giới đã trải qua những phiên tăng mạnh rồi giảm nhanh trước khi phục hồi trở lại sáng 1/10. Các chỉ báo giá sản phẩm trước đó cho thấy xăng và diesel quốc tế có thời điểm hạ nhiệt, trong khi giá dầu thô cuối chu kỳ lại tăng. Vì vậy, việc chỉ căn cứ mức WTI hoặc Brent sáng nay để dự báo giá bán lẻ là chưa đủ.

Ở thời điểm đầu ngày 1/10, kịch bản thận trọng là giá xăng dầu trong nước có thể đi ngang hoặc điều chỉnh với biên độ không quá lớn nếu giá thành phẩm bình quân trong chu kỳ giảm. Nhịp tăng trở lại của dầu thế giới trong những phiên cuối có thể thu hẹp dư địa giảm.

Khả năng tăng mạnh hàng nghìn đồng/lít chỉ do thay đổi chính sách thuế hiện không còn là kịch bản phù hợp, bởi các ưu đãi liên quan đã được kéo dài đến hết năm 2026. Mức tăng hoặc giảm chính thức vẫn phải chờ công bố của cơ quan điều hành vào chiều nay.