Giá xăng dầu hạ nhiệt, tiếp sức người dân và doanh nghiệp

Chính sách đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Từ 15h ngày 5/11, giá xăng E5 RON 92 giảm 2.310 đồng/lít, còn 20.890 đồng/lít. Xăng E10 RON 95-III giảm 2.080 đồng/lít, về 21.150 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 180 đồng/lít, còn 28.690 đồng/lít, dầu mazut giảm 1.590 đồng/kg, còn 22.000 đồng/kg.

Sau các kỳ điều hành liên tiếp từ ngày 1/11 đến 5/11, giá xăng E5 RON 92 giảm tổng cộng 5.130 đồng/lít, xăng E10 RON 95-III giảm 4.580 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 1.550 đồng/lít, còn dầu mazut giảm 1.220 đồng/kg.

Đợt giảm giá này không chỉ đến từ tín hiệu hạ nhiệt của thị trường năng lượng thế giới, mà quan trọng hơn là hiệu ứng từ chính sách tài khóa linh hoạt của Chính phủ. Theo Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày 31/10/2026 của Chính phủ, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại được điều chỉnh về 0% từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Xăng dầu là mặt hàng chiến lược, đóng vai trò quan trọng trong cấu thành chi phí của hầu hết các ngành kinh tế - từ vận tải, logistics đến sản xuất công nghiệp, xây dựng và thương mại. Cùng với diễn biến của thị trường năng lượng thế giới, chính sách này góp phần giảm giá bán lẻ xăng, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trước áp lực chi phí nhiên liệu.

Giá xăng giảm giúp những lao động có tính chất công việc phải di chuyển liên tục giảm bớt áp lực chi phí nhiên liệu.

Với những lao động thường xuyên phải di chuyển bằng phương tiện cá nhân để mưu sinh, mỗi lần giá xăng giảm đều mang lại lợi ích thiết thực. Chị Nguyễn Thị Thủy (phường Thành Sen), shipper của đơn vị Giao hàng nhanh, mỗi ngày di chuyển hơn 50 km để giao hàng. Theo chị Thủy, với mức giá xăng E5 RON 92 giảm từ 26.020 đồng xuống 20.890 đồng/lít, mỗi lần mua 5 lít xăng, chị tiết kiệm được khoảng 25.000 đồng.

Chị Thủy chia sẻ: “Với những người làm nghề giao hàng, phải di chuyển liên tục như chúng tôi, giá xăng giảm giúp tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể. Số tiền không lớn trong từng ngày nhưng tích lũy cả tháng cũng giúp chúng tôi vơi bớt gánh nặng chi tiêu, có thêm thu nhập trang trải cuộc sống”.

Giá xăng giảm giúp chị Nguyễn Thị Thủy (phường Thành Sen) giảm bớt chi phí mưu sinh hàng ngày.

Giá xăng giảm cũng mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là trong khoản chi tiêu đi lại hằng ngày. Anh Trần Đình Vinh (xã Thạch Hà) cho biết, trước đây, mỗi lần đổ gần 100.000 đồng mới đầy bình xăng xe máy, nay chỉ cần khoảng 80.000 đồng. Anh Vinh mong muốn giá xăng tiếp tục duy trì ở mức hợp lý, ổn định để người dân yên tâm lao động, sản xuất và trang trải cuộc sống.

Anh Trần Đình Vinh (xã Thạch Hà) cho biết, giá xăng giảm giúp gia đình giảm bớt khoản chi tiêu thường xuyên.

Đối với doanh nghiệp vận tải, khi giá dầu diesel giảm, các đơn vị có quy mô phương tiện lớn và tần suất khai thác cao sẽ có cơ hội tiết giảm một phần chi phí vận hành.

Anh Hồ Quốc Giáp - đại diện Nhà xe Quốc Tuấn cho biết, đơn vị hiện có 30 xe khách cùng một số xe nhỏ phục vụ trung chuyển hành khách. Với đặc thù khai thác các tuyến đường dài, chi phí nhiên liệu luôn chiếm tỷ trọng đáng kể trong hoạt động vận tải. Theo anh Giáp, có thời điểm, chi phí dầu cho một chuyến xe tuyến Hà Tĩnh - Hải Phòng (cả lượt đi và về) lên tới hơn 7,5 triệu đồng; hiện nay, một số chuyến giảm còn khoảng 6,8 triệu đồng. Giá dầu hạ nhiệt giúp doanh nghiệp giảm áp lực chi phí vận hành, cải thiện hiệu quả khai thác và chủ động hơn trong cân đối tài chính.

Giá dầu diesel hạ nhiệt tiếp thêm động lực cho hoạt động vận tải.

Không chỉ doanh nghiệp vận tải hành khách, các đơn vị vận tải hàng hóa, xây dựng và sản xuất cũng được hưởng lợi khi giá nhiên liệu giảm. Với đặc thù sử dụng nhiều phương tiện, máy móc tiêu thụ dầu diesel, chi phí nhiên liệu có ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành vận chuyển, thi công và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Anh Nguyễn Đức Sơn - Phó Giám đốc Công ty TNHH Minh Khôi HT cho biết, doanh nghiệp hiện có 39 phương tiện vận tải, chủ yếu phục vụ vận chuyển vật liệu, hàng hóa cho các công trình đầu tư công của tỉnh. Nhiên liệu chiếm khoảng 40% tổng chi phí hoạt động nên giá dầu giảm giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí đầu vào, giảm áp lực tài chính và chủ động hơn trong hoạt động. Tuy nhiên, vào thời điểm cuối năm, áp lực vốn và cân đối dòng tiền vẫn là bài toán lớn. Doanh nghiệp mong muốn các sở, ban, ngành tiếp tục có giải pháp hỗ trợ phù hợp về thuế, phí, tạo điều kiện để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính và duy trì hoạt động ổn định. Đồng thời, kỳ vọng thị trường năng lượng thế giới sớm ổn định, chính sách thuế đối với nhiên liệu tiếp tục được rà soát phù hợp, qua đó góp phần giảm chi phí vận tải, tiết giảm giá thành hàng hóa, vật liệu và chi phí thực hiện các công trình.

Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh bảo đảm cung ứng xăng dầu, phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Ở góc độ doanh nghiệp phân phối xăng dầu, giá nhiên liệu giảm cũng tạo thêm điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh. Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh, giá xăng dầu giảm giúp doanh nghiệp giảm áp lực về vốn lưu động và chi phí tài chính phục vụ dự trữ hàng hóa. Trước những biến động của thị trường, công ty luôn chủ động theo dõi diễn biến giá, xây dựng kế hoạch tạo nguồn, tổ chức kinh doanh phù hợp, bảo đảm cung ứng xăng dầu ổn định, liên tục, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh thông tin: "Chính sách đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% được kỳ vọng góp phần giảm giá bán lẻ, qua đó hỗ trợ người tiêu dùng và doanh nghiệp tiết giảm chi phí nhiên liệu; tạo thêm điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống phân phối. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh xăng dầu, chú trọng bảo đảm nguồn cung, chất lượng hàng hóa và duy trì hoạt động phục vụ khách hàng thông suốt trên địa bàn".

Giá xăng dầu hạ nhiệt không chỉ giúp người dân vơi bớt gánh nặng chi tiêu mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp tiết giảm chi phí, duy trì sản xuất, kinh doanh. Từ những lợi ích thiết thực ấy, kỳ vọng được tiếp thêm động lực, góp phần ổn định đời sống và thúc đẩy kinh tế Hà Tĩnh phát triển.