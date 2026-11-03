Giá xăng dầu giảm từ 22h đêm nay (03/11)

Theo đó, xăng E5RON92: không cao hơn 23.203 đồng/lít, giảm 1.020 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành (24.223 đồng/lít sau khi giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt về 0% vào ngày 01/11/2026), thấp hơn xăng E10RON95-III 28 đồng/lít.

Ảnh minh họa.

Xăng E10RON95-III: không cao hơn 23.231 đồng/lít, giảm 928 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành (24.159 đồng/lít sau khi giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt về 0% vào ngày 01/11/2026).

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 28.876 đồng/lít (giảm 1.370 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 23.974 đồng/kg (tăng 378 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Đợt điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới đang biến động mạnh theo diễn biến xung đột và đàm phán tại Trung Đông.