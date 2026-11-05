Giá xăng dầu giảm sâu, xăng E10 còn hơn 21.000 đồng/lít

Cụ thể, từ 15h ngày 5/11, giá xăng E5RON92 ở mức 20.898 đồng/lít, giảm 2.305 đồng/lít so với kỳ điều hành hôm 3/11. Giá xăng E10RON95-III giảm 2.075 đồng/lít, còn 21.156 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu cũng điều chỉnh giảm giá. Giá dầu diesel 0.05S hạ 180 đồng/lít còn 28.696 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.969 đồng/kg, còn 22.005 đồng/kg.

Diễn biến giá xăng dầu trong nước.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định mức trích lập đối với xăng sinh học là 700 đồng/lít, dầu mazut là 500 đồng/kg. Đồng thời, không thực hiện chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành những ngày qua chịu ảnh hưởng của các yếu tố là kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ cho thấy Đảng Dân chủ thắng Đảng Cộng hòa, Tổng thống Mỹ thừa nhận cuộc xung đột với Iran là một trong những nguyên nhân góp phần dẫn đến thất bại của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó là thông tin Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Saudi Arabia đẩy mạnh kế hoạch mở rộng hệ thống đường ống vận chuyển dầu thô.

Các yếu tố nêu trên khiến diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có xu hướng giảm là chủ yếu.

Theo Reuters, tính đến 11h26 trưa nay, giá dầu thô Brent tương lai giảm 0,85%, xuống còn 93,82 USD/thùng, giá dầu WTI tương lai giảm tương đương 1,36%, xuống mức 86,92 USD/thùng. Cả hai loại dầu tiêu chuẩn đều lao dốc hơn 8% trong phiên trước đó và chốt phiên ở mức thấp nhất kể từ ngày 31/8.

"Thị trường đang đánh giá tác động của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ đối với các bước đi tiếp theo của ông Donald Trump liên quan đến cuộc chiến với Iran, đồng thời phản ánh nhiều hơn khả năng cuộc chiến sẽ chấm dứt", bà June Goh, chuyên gia phân tích dầu mỏ cấp cao tại Sparta Commodities, nhận định.

Về giá dầu tương lai, các chuyên gia chung dự báo rằng sẽ còn nhiều biến động.

"Tiến trình ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh chứa đựng nhiều yếu tố khó lường, trong bối cảnh các kho dự trữ chiến lược toàn cầu đã bị rút xuống mức rất thấp", bà June Goh nói.

Các nhà phân tích cho biết, số lượng chuyến tàu chở dầu thô qua eo biển Hormuz đã phục hồi về gần mức trước chiến tranh, dù với chi phí cao hơn.

Việc khôi phục nguồn cung từ vùng Vịnh đã đẩy thị trường dầu mỏ toàn cầu trở lại trạng thái dư cung sau nhiều tháng gián đoạn, theo báo cáo mới của JPMorgan. JPMorgan ước tính thị trường đã thặng dư trở lại ở mức 1,1 triệu thùng/ngày trong tháng 9 và nới rộng lên 1,4 triệu thùng/ngày trong tháng 10 - gần tương đương mức trung bình 1,3 triệu thùng/ngày của năm ngoái.

Dẫu vậy, các nhà phân tích cho biết sự bất định vẫn tồn tại trước khi Quốc hội Mỹ do Đảng Dân chủ kiểm soát chính thức tiếp quản quyền lực vào tháng 1/2027.