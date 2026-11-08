Giá xăng dầu giảm, nhiều mặt hàng tiêu dùng dần hạ nhiệt

Nhiều mặt hàng rau xanh tại các chợ dân sinh ghi nhận mức giảm từ 5.000 - 20.000 đồng/kg so với tuần trước. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Hàng hóa hạ nhiệt

Từ 15 giờ ngày 5/11, giá xăng E5RON92 được điều chỉnh giảm 2.305 đồng/lít, xuống mức tối đa 20.898 đồng/lít, thấp hơn xăng E10RON95-III 258 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 2.075 đồng/lít, còn 21.156 đồng/lít. Đối với mặt hàng dầu, dầu diesel 0.05S giảm 180 đồng/lít, có giá bán tối đa 28.696 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.969 đồng/kg, xuống còn 22.005 đồng/kg.

Diễn biến giảm của giá xăng dầu được kỳ vọng tác động tích cực đến chi phí sản xuất, vận chuyển và phân phối hàng hóa.

Ghi nhận thực tế tại các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố, một số mặt hàng thực phẩm, rau củ có mức giá giảm, đỡ gánh nặng chi tiêu cho người dân.

Tại chợ Tam Thuận, quận Thanh Khê, nguồn hàng thực phẩm, rau củ nhìn chung khá ổn định. Chị Nguyễn Mai Hoa, tiểu thương kinh doanh thịt heo tại chợ cho biết, giá nhập một số loại thịt đã giảm khoảng 10.000 - 20.000 đồng/kg.

Cụ thể, thịt ba chỉ hiện bán khoảng 130.000 đồng/kg, giảm so với mức 140.000 đồng/kg trước đó; thịt vai từ 120.000 đồng/kg xuống 100.000 đồng/kg; xương giảm từ 90.000 - 100.000 đồng/kg xuống khoảng 80.000 đồng/kg.

Nhiều mặt hàng giảm giá góp phần giảm chi phí mua sắm, ổn định đời sống người dân. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Tương tự, tại các sạp kinh doanh rau củ, một số mặt hàng cũng có xu hướng giảm giá. Theo chị Hà Thị Hoài Thương, tiểu thương tại chợ Tam Thuận, giá các loại rau xanh như cải ngọt, cải cay, xà lách giảm khoảng 5.000 - 20.000 đồng/kg so với tuần trước.

Hiện xà lách giòn, xà lách Đà Lạt có giá 20.000 - 30.000 đồng/kg; rau mồng tơi 10.000 - 13.000 đồng/bó; súp lơ 40.000 đồng/kg; rau muống 15.000 đồng/kg.

Theo tiểu thương, giá rau củ không chỉ chịu tác động từ chi phí vận chuyển mà còn phụ thuộc lớn vào điều kiện thời tiết và nguồn cung. Đặc biệt, những đợt mưa bão kéo dài có thể làm hư hại diện tích rau màu, ảnh hưởng đến sản lượng và giá bán.

Một số loại rau gia vị như rau húng, rau quế hiện giảm mạnh do nguồn hàng dồi dào. Cụ thể, rau húng từ khoảng 180.000 đồng/kg giảm còn 80.000 đồng/kg; rau quế từ 70.000 đồng/kg xuống 30.000 đồng/kg.

Không chỉ nhóm hàng thực phẩm, rau củ, tại sạp trái cây ở chợ Hòa Khánh (phường Liên Chiểu), một số mặt hàng cũng ghi nhận mức giá dễ chịu hơn. Cam hiện giảm từ khoảng 30.000 đồng/kg xuống 20.000 đồng/kg; nho mẫu đơn có giá khoảng 70.000 đồng/kg, trong khi trước đây ở mức 100.000 đồng/kg.

Nhiều người dân cho biết, giá xăng giảm giúp họ tiết kiệm một khoản chi phí trong sinh hoạt hằng ngày. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Chị Hà Trinh Ngân, chủ cửa hàng hoa Ngân Florist (phường An Khê) cho biết, giá một số loại hoa hiện giảm so với trước. Cụ thể, hoa mao lương có giá khoảng 50.000 đồng/bó; cúc mẫu đơn khoảng 80.000 đồng/bó; hoa hồng giảm khoảng 10.000 đồng/bó, hồng chùm giảm 20.000 đồng/bó, hoa ly giảm 30.000 - 50.000 đồng/bó. "Giá hoa giảm giúp cửa hàng dễ tiếp cận khách hàng hơn, đồng thời tạo điều kiện để người tiêu dùng lựa chọn nhiều loại hoa với mức chi phí phù hợp", chị Ngân nói.

Chủ động các giải pháp

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt vẫn là mối quan tâm của nhiều hộ gia đình, việc giá xăng dầu giảm nhưng một số mặt hàng chưa điều chỉnh tương ứng khiến người tiêu dùng mong mỏi thị trường sớm có sự chuyển biến đồng bộ.

Ông Hoàng Văn Thiện (người dân phường Hòa Khánh) chia sẻ, mỗi khi giá xăng tăng, giá nhiều mặt hàng tại chợ như rau, thịt cũng thường nhích lên với lý do chi phí vận chuyển tăng.

Tuy nhiên, khi giá xăng dầu giảm, giá hàng hóa đôi lúc vẫn chưa có sự điều chỉnh theo kịp. Điều này khiến tổng chi phí mua sắm hằng ngày của gia đình ông gần như không thay đổi.

Giá xăng giảm mang lại tâm lý phấn khởi cho người dân, nhất là những người thường xuyên di chuyển. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Ông Phan Thành Thoại, Trưởng Ban Quản lý chợ Cồn thông tin, thời gian gần đây, giá một số mặt hàng tại chợ có xu hướng giảm nhẹ. Do phần lớn hàng hóa được tiểu thương nhập sỉ từ các đầu mối cung ứng nên giá bán chịu tác động từ giá nhập và chi phí vận chuyển.

Ban Quản lý chợ thường xuyên theo dõi biến động giá thông qua báo cáo của tiểu thương, đồng thời yêu cầu các hộ kinh doanh niêm yết giá công khai, bán đúng giá niêm yết.

Thời gian tới, đơn vị dự kiến tổ chức các chương trình kích cầu tiêu dùng, góp phần thu hút người dân đến mua sắm, thúc đẩy hoạt động kinh doanh và ổn định thị trường.

Giá xăng giảm, người dân nhẹ gánh chi phí đi lại. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Ở lĩnh vực vận tải hành khách, giá nhiên liệu giảm cũng được kỳ vọng góp phần tiết giảm chi phí hoạt động, tạo điều kiện duy trì giá vé ổn định.

Ông Phạm Lợi, Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng cho biết, hiện nay, giá vé các tuyến xe khách tại bến vẫn được duy trì ổn định, chưa ghi nhận trường hợp điều chỉnh giảm.

Theo ông Lợi, đây là giai đoạn thấp điểm, lượng khách đi lại chưa nhiều, trong khi thời tiết mưa kéo dài ở một số địa phương khiến hoạt động vận tải gặp khó khăn.

Nhiều đơn vị vận tải đang tranh thủ thời gian này bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, chuẩn bị phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao dịp Tết. Trước diễn biến giá nhiên liệu giảm, đơn vị khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục duy trì giá vé hợp lý, góp phần giảm chi phí đi lại và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.