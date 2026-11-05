Giá xăng dầu giảm mạnh, xăng E5RON92 giảm hơn 2 nghìn đồng/lít

Bắt đầu từ 15h chiều nay, giá các mặt hàng xăng dầu giảm mạnh. Giá xăng E5RON92 giảm 2.305 đồng/lít còn 20.898 đồng/lít; xăng E10RON95 III giảm 2.075 đồng/lít còn 21.156 đồng/lít.

Giá xăng giảm mạnh chiều nay (5/11).

Dầu Diezen 0.05S từ 28.876 đồng giảm 180 đồng còn 28.696 đồng/lít. Dầu mazut 180CTS 3.5S từ 23.974 giảm 1.969 còn 22.005 đồng/lít.

Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Bộ Công thương và Bộ Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như sau.

Trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học là 700 đồng/lít; Dầu mazut là 500 đồng/lít.

Trước đó, giá xăng dầu đã có phiên giảm mạnh từ 22h ngày 3/11 do giá cơ sở mặt hàng xăng tại kỳ điều hành này giảm trên 10% so với kỳ liền kề trước đó. Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 1.020 đồng/lít, xăng E10 RON 95 giảm 920 đồng/lít. Dầu diesel giảm 1.370 đồng/lít, trong khi dầu mazut tăng 370 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, mức biến động vượt ngưỡng 10% theo Nghị quyết 55, do đó cơ quan điều hành quyết định điều chỉnh giá ngay trong tối 3/11, thay vì chờ kỳ điều hành định kỳ tiếp theo.