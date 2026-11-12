Giá xăng dầu giảm mạnh, xăng E5 RON92 còn dưới 19.400 đồng/lít

Theo thông báo của Bộ Công Thương, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu từ 15h ngày 12.11, trên cơ sở diễn biến giá xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành từ ngày 5.11 đến 12.11.

Giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm mạnh từ 15h ngày 12.11, trong đó xăng E5 RON92 giảm gần 1.500 đồng/lít. Ảnh: Tuấn Đông

Sau điều chỉnh, xăng E5 RON92 có giá bán không cao hơn 19.399 đồng/lít, giảm 1.499 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Xăng E10 RON95-III có giá không cao hơn 19.845 đồng/lít, giảm 1.311 đồng/lít.

Ở nhóm dầu, dầu diesel 0.05S giảm 1.874 đồng/lít, xuống 26.822 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S giảm mạnh nhất, 2.263 đồng/kg, xuống 19.742 đồng/kg.

Đây là kỳ giảm giá thứ tư liên tiếp của các mặt hàng xăng. Trước đó, từ 15h ngày 5.11, xăng E5 RON92 giảm 2.310 đồng/lít, xăng E10 RON95 giảm 2.080 đồng/lít; dầu diesel giảm 180 đồng/lít và dầu mazut giảm 1.590 đồng/kg.

Đáng chú ý, mức giảm lần này diễn ra trên diện rộng khi giá các sản phẩm dầu trên thị trường thế giới đồng loạt đi xuống.

Theo Bộ Công Thương, trong kỳ điều hành từ ngày 5.11 đến 12.11, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giảm mạnh, trong đó giá RON92 dùng pha chế E5 RON92 giảm 7,67%, RON95 dùng pha chế E10 RON95-III giảm 6,88%, dầu diesel giảm 6,92% và dầu mazut giảm tới 15,32%.

Diễn biến này phản ánh sức ép ngày càng lớn từ phía nguồn cung. Sản lượng dầu thô của OPEC+ tăng trong tháng 10, trong khi những tín hiệu về khả năng tiến triển trong các nỗ lực ngoại giao liên quan xung đột Nga - Ukraine và tình hình Trung Đông làm giảm phần nào lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Tại Mỹ, lượng tồn kho dầu thô cũng tăng, tiếp tục gây sức ép lên giá dầu.

Tuy nhiên, thị trường dầu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi các yếu tố rủi ro địa chính trị. Diễn biến tại Trung Đông, đặc biệt những bất ổn liên quan eo biển Hormuz, vẫn có thể tác động tới hoạt động vận chuyển và nguồn cung dầu toàn cầu. Vì vậy, đà giảm của giá dầu trong ngắn hạn chưa đồng nghĩa với việc thị trường đã bước vào một chu kỳ giảm giá ổn định.

Trong nước, việc giá xăng dầu giảm liên tiếp đang đưa mặt bằng giá nhiên liệu xuống thấp hơn đáng kể so với nhiều thị trường trong khu vực.

Theo Bộ Công Thương, tại thời điểm ngày 12.11, giá xăng E10 RON95-III của Việt Nam ở mức không cao hơn 19.845 đồng/lít, trong khi giá quy đổi tại Thái Lan khoảng 30.826 đồng/lít, Campuchia 27.354 đồng/lít, Lào 44.832 đồng/lít và Trung Quốc 36.125 đồng/lít.

Cùng với việc giảm giá bán, cơ quan điều hành tiếp tục sử dụng công cụ Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Kỳ này, 600 đồng/lít được trích lập đối với xăng sinh học và 1.000 đồng/kg đối với dầu mazut, trong khi dầu diesel không trích lập. Các mặt hàng xăng dầu cũng không được chi sử dụng Quỹ trong kỳ điều hành này.

Việc giá bán lẻ giảm mạnh trong khi vẫn trích lập Quỹ cho thấy cơ quan điều hành đang có dư địa kết hợp giữa biến động giá thế giới và công cụ bình ổn để điều tiết thị trường. Giá bán trong nước vì vậy không đơn thuần phản ánh mức tăng, giảm của giá dầu thế giới trong từng phiên mà còn chịu tác động của chi phí nhập khẩu, các khoản thuế, phí và cơ chế trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn.

Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu thế giới và trong nước để điều hành giá phù hợp, đồng thời bảo đảm nguồn cung cho thị trường.