Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15 giờ ngày 19/11. Ảnh minh họa

Giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm

Từ 15 giờ ngày 19/11, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá xăng E5 RON92 giảm từ 19.399 đồng/lít xuống 18.576 đồng/lít.

Trong khi đó, giá xăng E10 RON95-III giảm từ 19.845 đồng/lít xuống 19.100 đồng/lít.

Dầu diesel 0,05S giảm 475 đồng/lít, từ 26.822 đồng/lít xuống 26.347 đồng/lít.

Dầu mazut 180CST 3,5S giảm 1.071 đồng/kg, từ 19.742 đồng/kg xuống 18.671 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức 200 đồng/lít đối với xăng sinh học và 800 đồng/kg đối với dầu mazut.

Đồng thời không chi sử dụng quỹ.

Rà soát việc điều chỉnh giá cước khi giá xăng dầu giảm

Ngày 17/11, Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định thành lập đoàn công tác kiểm tra công tác quản lý giá cước khi giá nhiên liệu giảm và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động vận tải đường bộ tại một số địa phương.

Trong tháng 11 và 12, đoàn sẽ làm việc tại Sở Xây dựng, bến xe và một số đơn vị kinh doanh vận tải có kê khai tăng giá cước cao tại 5 tỉnh, thành phố gồm Lào Cai, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Huế. Căn cứ tình hình thực tế, trưởng đoàn có thể điều chỉnh, bổ sung địa phương, đơn vị làm việc và thông báo trước 2 ngày làm việc.

Một trong những nội dung trọng tâm là đánh giá tác động của giá nhiên liệu đến hoạt động vận tải đường bộ, bao gồm tình hình nguồn cung nhiên liệu tại địa phương.

Đoàn công tác sẽ kiểm tra việc thực hiện các quy định về kê khai, niêm yết giá; rà soát, đối chiếu nội dung kê khai giá cước, nguyên nhân điều chỉnh giá và mức độ phù hợp giữa giá kê khai, giá niêm yết với giá bán thực tế.

Các địa phương cũng phải thống kê danh sách đơn vị vận tải có điều chỉnh tăng, giảm giá cước; đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và xây dựng giải pháp, kế hoạch quản lý giá cước trước biến động của giá nhiên liệu.

Hồ sơ kê khai giá của 2 kỳ liên tiếp gần nhất đối với các doanh nghiệp có điều chỉnh tăng giá cước là tài liệu bắt buộc phải chuẩn bị phục vụ quá trình làm việc. Sở Xây dựng có trách nhiệm cung cấp hồ sơ cho đoàn công tác khi làm việc với các đơn vị vận tải và tại các bến xe.

Bên cạnh kiểm tra, rà soát, đoàn công tác sẽ ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong quản lý giá cước vận tải đường bộ tại địa phương, tổng hợp các đề xuất, kiến nghị để báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét, chỉ đạo.