Giá xăng dầu giảm mạnh, E10 giảm hơn 1.200 đồng/lít

Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15 giờ ngày 15/10. Ảnh: Báo Thanh Niên

Giá xăng dầu trong nước

Cụ thể, từ 15 giờ ngày 15/10, cơ quan điều hành điều chỉnh giá xăng E5 RON92 giảm 732 đồng/lít, xuống 26.971 đồng/lít.

Giá xăng E10 RON95-III giảm 1.225 đồng/lít, xuống 27.029 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 22 đồng/lít, xuống 29.106 đồng/lít.

Riêng giá dầu mazut tăng 1.543 đồng/lít lên 22.635 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành lần này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với xăng sinh học ngưỡng 200 đồng và chi Quỹ ngưỡng 500 đồng/lít với dầu mazut.

Giá xăng dầu thế giới

Theo Reuters, lúc 10 giờ 37 phút ngày 15/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 1,64 USD, tương đương 1,6%, xuống 104,42 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 0,98 USD, tương đương khoảng 1%, còn 94,11 USD/thùng.

Phiên giảm ngày 15/10 diễn ra sau khi giá dầu ghi nhận những biến động trái chiều từ đầu tuần. Dù điều chỉnh, dầu Brent vẫn duy trì trên ngưỡng 100 USD/thùng, trong khi WTI giao dịch quanh mức 94 USD/thùng.

Áp lực giảm giá xuất hiện khi hoạt động khai thác và xuất khẩu dầu thô tại một số khu vực sản xuất lớn tiếp tục phục hồi, góp phần cải thiện nguồn cung trên thị trường quốc tế.

Diễn biến những phiên gần đây cho thấy giá dầu đang chịu tác động từ hai xu hướng trái chiều. Sản lượng khai thác gia tăng và triển vọng nhu cầu suy yếu tạo sức ép giảm giá, trong khi lượng tồn kho thấp, chi phí vận chuyển cao và nguồn cung nhiên liệu thành phẩm hạn chế tiếp tục hỗ trợ thị trường.

Trong ngắn hạn, giá dầu có thể tiếp tục dao động theo số liệu tồn kho, sản lượng khai thác và nhu cầu tiêu thụ thực tế. Việc nguồn cung phục hồi nhanh hơn dự kiến có thể tạo thêm áp lực giảm giá. Ngược lại, lượng dự trữ thấp khiến thị trường nhạy cảm trước những thay đổi về khả năng cung ứng.

Đối với dầu diesel, khả năng cân bằng nguồn cung có thể chậm hơn so với dầu thô do hoạt động lọc dầu và bổ sung dự trữ chưa theo kịp nhu cầu.