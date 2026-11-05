Giá xăng, dầu giảm mạnh 2.000 đồng mỗi lít

Bộ Công Thương vừa phát đi thông báo điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 5-11.Theo đó, giá xăng E5RON92: 20.898 đồng/lít (giảm 2.305 đồng/lít), thấp hơn xăng E10RON95-III 258 đồng/lít; xăng E10RON95-III: 21.156 đồng/lít (giảm 2.075 đồng/lít); dầu diesel 0.05S: 28.696 đồng/lít (giảm 180 đồng/lít); dầu mazut 180CST 3.5S: 22.005 đồng/kg (giảm 1.969 đồng/kg).

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ; Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Saudi Arabia (Saudi Aramco) đẩy mạnh kế hoạch mở rộng hệ thống đường ống vận chuyển dầu thô; xung đột giữa Nga - Ukraine…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng nhưng chủ yếu là giảm.

Tại kỳ này, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng theo Nghị quyết số 45 của Chính phủ và thực hiện trích lập, chi sử dụng quỹ.

Như vậy từ đầu tháng trở lại đây, giá xăng dầu đã liên tục điều chỉnh ba phiên liên tiếp với mức giảm khá mạnh trong hai phiên trước.