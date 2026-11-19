Theo thông tin từ Bộ Công Thương, kể từ 15 giờ ngày 19/11, giá xăng E5RON92 không cao hơn 18.576 đồng/lít (giảm 823 đồng/lít), xăng E10RON95-III không cao hơn 19.100 đồng/lít (giảm 745 đồng/lít).

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 26.347 đồng/lít (giảm 475 đồng/lít), dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 18.671 đồng/kg (giảm 1.071 đồng/kg).

Giá xăng dầu giảm liên tiếp qua 2 kỳ điều hành.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu cho xăng sinh học 200 đồng/lít, dầu mazut 800 đồng/kg, không trích lập quỹ đối với mặt hàng dầu diesel, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ và Iran tấn công qua lại lẫn nhau; tiếp tục diễn ra các vụ tấn công ở eo biển Hormuz nhằm vào tàu chở dầu; Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA dự báo thị trường dầu mỏ sẽ dư cung trong quý IV năm nay do việc xuất khẩu dầu từ khu vực Trung Đông đang phục hồi nhanh; cuộc xung đột giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn,… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng có diễn biến giảm là chủ yếu.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 12/11/2026 và kỳ điều hành ngày 19/11/2026 là: 100,784 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 3,189 USD/thùng, tương đương giảm 3,07%); 103,216 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 2,812 USD/thùng, tương đương giảm 2,65%); 148,730 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 3,550 USD/thùng, tương đương giảm 2,33%); 584,472 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 36,073 USD/tấn, tương đương giảm 5,81%).