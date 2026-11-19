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Trong phiên giao dịch ngày 19-11, giá dầu thô thế giới tăng giảm trái chiều. Trên trang Trading Economics và Oilprice, bảng giá giao ngay giá dầu WTI bán ra là 82,9 USD/thùng, giảm 3 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Brent biển Bắc bán ra 91,6 USD/thùng, giảm 1,48 USD/thùng.

Theo các nhà phân tích, giá dầu đã giảm khoảng 20% ​​trong tháng 11, nhờ sự phục hồi nguồn cung ở Trung Đông và kỳ vọng xung đột toàn diện giữa Mỹ và Iran không tái diễn. Tuy nhiên, căng thẳng tại khu vực này vẫn là nguy cơ đe dọa hoạt động vận chuyển hàng hóa.

Theo kế hoạch, chiều 19-11, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá các mặt hàng xăng, dầu. Trước những diễn biến của thị trường thế giới, dự báo giá bán lẻ xăng, dầu trong nước có thể giảm lần thứ 5 liên tiếp nếu cơ quan điều hành không tăng trích Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu.