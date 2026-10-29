Giá xăng dầu đồng loạt tăng sau 2 phiên giảm

Theo đó, xăng E5 tăng 666 đồng/lít lên mức 26.027 đồng/lít; xăng E10 tăng 521 đồng/lít lên mức 25.734 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S tăng 696 đồng/lít lên mức 30.246 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 223 đồng/kg lên mức 23.596 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định không trích lập và chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cùng với đó, cơ quan quản lý tiếp tục ngừng chi sử dụng quỹ bình ổn với hầu hết mặt hàng.

Theo Bộ Công Thương, việc điều hành giá xăng dầu tuần qua chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố với xu hướng tăng giảm tùy mặt hàng.

Nguyên nhân là lực lượng Houthi ở Yemen giao tranh với quân đội Chính phủ Yemen và tiếp tục tấn công vào cơ sở dầu khí của Saudi Arabia; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm; OPEC+ dự kiến giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 12; nhà máy lọc dầu của Nga tăng sản lượng sản xuất dầu diesel; xung đột giữa Nga với Ukraina tiếp diễn

Việc điều hành giá và vận hành quỹ bình ổn áp dụng từ 15h ngày 29-10, các thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện không muộn hơn thời gian điều chỉnh trên.