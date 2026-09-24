Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh, E10 RON95 vượt mốc 27.000 đồng/lít

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa công bố mức giá bán lẻ xăng dầu mới, áp dụng từ 15h ngày 24/9. Theo đó, giá tất cả các mặt hàng xăng dầu chủ yếu đều được điều chỉnh tăng so với kỳ điều hành trước.

Cụ thể, xăng E5RON92 có giá bán tối đa 26.397 đồng/lít, tăng 1.258 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III được bán với giá tối đa 27.087 đồng/lít, tăng 1.451 đồng/lít và là mặt hàng có mức tăng cao nhất trong kỳ này.

Ở nhóm dầu, dầu diesel 0.05S tăng 552 đồng/lít, lên mức tối đa 30.497 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3.5S cũng tăng 276 đồng/kg, lên mức 19.472 đồng/kg.

Xăng E10 RON95-III tăng 1.451 đồng/lít, giá tối đa 27.087 đồng/lít. (Ảnh minh họa)

Trong kỳ điều hành lần này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính không thực hiện trích lập cũng như chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 17/9, giá xăng dầu cũng đồng loạt tăng. Xăng E5 RON92 tăng 1.395 đồng/lít, lên mức tối đa 25.139 đồng/lít; xăng E10 RON95-III tăng 1.397 đồng/lít, lên 25.636 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 1.460 đồng/lít, trong khi dầu mazut tăng 1.039 đồng/kg.

Như vậy, sau hai kỳ điều hành liên tiếp, giá xăng trong nước tiếp tục tăng đáng kể, trong đó xăng E10 RON95-III đã tăng hơn 2.800 đồng/lít so với mức giá được áp dụng trước kỳ điều hành ngày 17/9.

Theo dữ liệu của Bộ Công Thương, mặt bằng giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện vẫn thấp hơn so với một số quốc gia có chung đường biên giới.

Liên quan đến Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, Bộ Tài chính vừa công bố số liệu về tình hình trích lập, chi sử dụng và lãi phát sinh trên số dư quỹ trong quý II, từ ngày 1/4 đến 30/6.

Theo đó, trong quý II, các doanh nghiệp đầu mối đã trích lập hơn 1.886 tỷ đồng vào Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tiền tạm ứng ngân sách. Trong khi đó, tổng số tiền chi sử dụng quỹ khoảng 873 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 6, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đạt hơn 1.911 tỷ đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá dầu trong tuần trước diễn biến trái chiều và dao động trong biên độ tương đối hẹp. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent giảm khoảng 0,7%, trong khi dầu WTI tăng khoảng 0,2%.

Bước sang tuần này, sau hai phiên giảm liên tiếp, giá dầu thế giới bất ngờ tăng mạnh trong phiên 23/9. Giá dầu Brent tăng 3,86%, lên 103,1 USD/thùng, còn dầu WTI tăng 1,81%, đạt 92,16 USD/thùng.

Sang phiên 24/9, giá dầu quốc tế có xu hướng chững lại sau nhịp tăng mạnh trước đó. Tuy nhiên, diễn biến thị trường vẫn tiềm ẩn rủi ro tăng giá trở lại trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục diễn biến phức tạp.